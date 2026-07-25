Babić i Spartak na iskušenju protiv novajlije

Ekipa Huana Dijaza jeste autsajder u okršaju sa Spartakom, ali sudeći po rezultatima sa priprema, predstavljaće tvrd orah za mnoge. Rodina je izgubila jedino od Akrona (0:5), pobedila je Čukarički (2:1) i zabeležila četiri remija, sa Lokomotivom (0:0), Spartakom iz Subotice (2:2), Proleterom 023 (0:0) i Makabijem iz Petah Tikve (3:3).

Očekuje se da u timu Spartaka od početka zaigra štoper Srđan Babić, koji se potpuno oporavio od povrede ukrštenih ligamenata kolena. Igrao je nedavno u Superkupu protiv Zenita, pokazao da je u dobroj formi na startu sezone, ali njega i Kristofera Vua ove večeri očekuje ne tako lak zadatak, pošto će biti suočeni sa dva snažna i visoka napadača Rodine, Aleksanderom Maksimenkom i Ivanom Timošenkom.

19.45: (1,33) Spartak Moskva (5,50) Rodina (8,50)

Maksimenko je bio prvi strelac Prve lige Rusije u prošloj sezoni sa 17 golova, dok je Timošenko upisao 11 golova uz šest asistencija. Otuda će Babić i Vu morati da budu maksimalno koncentrisani.

"Veoma sam zahvalan Điku i Babiću. Oporavili su se od povreda i vratili u ekipu. Tokom predsezone nisu imali veliku minutažu, ali su protiv Zenita izašli na teren i dali maksimum", izjavio je trener Spartaka Huan Karlos Karsedo.

Kako je prelazni rok još u toku, očekuje se da će u Spartaku biti još promena. Uveliko se traži pojačanje u napadu, a moskovski mediji prenose da je na meti Moskovljana napadač Tigrea, David Romero.

Čelnici Spartaka čine sve ne bi li došlo do tog transfera, dok su u Tigreu procenili da bi bili zadovoljni obeštećenjem od 11 do 12.000.000 evra. Ove sezone, Romero je na 19 utakmica postigao 11 golova uz dve asistencije.

Istovremeno, očekuje se da bi Spartak mogao da napusti vezista Ezekijel Barko. On bi mogao da krene put Argentine, tačnije River Plejta. Njemu ugovor sa Spartakom ističe u leto 2027. godine, poslednjih nedelja se pregovaralo o produžetku saradnje, ali dogovor nije postignut. Barko se procenjuje na 16.000.000 evra, a za klub iz Moskve je odigrao 74 utakmice postigavši 22 gola uz 18 asistencija.

Kada je reč o Rodini, nju sa klupe takođe predvodi španski stručnjak, Huan Dijaz. On je ekipu preuzeo prošle sezone kada je za vodećim imala zaostatak od osam bodova, sve to je nadoknađeno i osvojeno prvo mesto.

Trener Rodine ne poznaje Huana Karlosa Karseda, ali je zato prijatelj sa njegovim pomoćnicima.

"Huan i ja se nismo upoznali, ali zato poznajem sve njegove pomoćnike, iz Sevilje. Često komuniciramo i prijatelji smo. Radili smo dugo zajedno u Sevilji. Idemo na večere, igramo padel. Ove sezone to prijateljstvo se zaboravlja! Ako Rodina pobedi, možda ih i pozovem", našalio se trener Rodine.

Dijaz kaže da promena u odnosu na prošlu sezonu i nije tako velika.

"Ništa se nije promenilo u smislu uslova i priprema. Naravno, shvatamo da ćemo u Premijer ligi imati daleko teže protivnike, drugačiji nivo intenziteta i takmičenja. zato ćemo morati da se pojačamo, uprava radi na tome. Verujem da imamo dobar sastav da se takmičimo u najvišem rangu, ali ipak su nam potrebna još tri ili četiri pojačanja", zaključio je Dijaz.

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RUSIJA, 1. KOLO

Petak

CSKA Moskva - Baltika 2:1 (2:1)

/Anderson 33ag, Glebov 36 - Ofor 1/

Subota

13.00: (1,48) Dinamo Moskva (4,40) Krila Sovjetov (6,75)

15.15: (8,00) Akron Toljati (4,70) Zenit (1,40)

17.30: (2,50) Fakel (3,10) Dinamo Mahačkala (3,05)

19.45: (1,33) Spartak Moskva (5,50) Rodina (8,50)

Nedelja

13.30: (2,45) Orenburg (3,20) Rostov (3,00)

16.00: (1,70) Lokomotiva (3,60) Ahmat Grozni (5,30)

18.30: (3,80) Rubin (3,35) Krasnodar (2,05)

***kvote su podložne promenama