Ilić: Nešto novo oko pojačanja? Koliko sam upućen – nema

Iza Partizana je 180 minuta fudbala u novoj sezoni, a trener crno-belih otvoreno kaže da je zadovoljan samo sa prvih 30.

“Ako poredimo ovih 180 minuta, za mene je bilo najbolje prvih 30 minuta protiv Zemuna. Koliko ćemo morati da ispravljamo stvari u hodu, moraćemo, ali Partizan mora ritmom da gazi protivnike u Superligi”.

Najavio je Ilić nove promene u sastavu.

“Govorio sam i ranije da ćemo na početku mnogo rotirati i davati minutažu svima. Jedino kroz intenzitet i ritam možemo da igramo dobro. Promenićemo nekolicinu igrača, ali su naše namere jasne, uz dužno poštovanje Mačvi, mi ćemo ići da pobedimo”.

Trener Partizana je istakao da težak poraz Mačve na premijeri protiv Zvezde (5:0) nije prava slika tog tima.

“Pogledao sam utakmicu Mačve i Zvezde, nije to parametar za sutrašnju utakmicu, jer su Šapčani mnogo bodova osvajali na domaćem terenu. Nadam se da će stadion biti ispunjen i ne očekujem nimalo laku utakmicu”, istakao je Saša Ilić.