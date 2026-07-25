Čolov Mortal kombat: Kang novi madridski fajter

Potreban je Dijegu Simeoneu jedan svestrani ofanzivac, posebno posle odlaska Antoana Grizmana i rupe koja je nastala u navali Atletika. Može da igra doskorašnji igrač Pari Sen Žermena maltene sve - ofanzivnog veznog, na obe strane krilnog napadača, kao lažna devetka, pa igrao je u šampionu Francuske i samog centarfora. Nije imao veliku minutažu u redovima dvostrukog uzastopnog osvajača Lige šampiona, koristio ga je Luis Enrike uglavnom u domaćem šampionatu i u većini slučajeva je ulazio sa klupe, pa je i on hteo da promeni sredinu i dobije veću ulogu u ovom trenutku karijere, s obzirom da mu je tek 25 godina. Sada je stigao u Madrid kao jedno od ključnih pojačanja i očekuje se da podigne kvalitet navale Atletika.

16.00: (2,70) Seltik (3,40) Milan (2,40)

Prošle sezone odigrao je 39 utakmica za PSŽ, ukupno 1.843 minuta, uz učinak od četiri gola i pet asistencija, što na papiru ne deluje tako blistavo, ali uglavnom je odlično koristio priliku kada je dobijao u svim takmičenjima. Često je znao da ulazi u poslednjih desetak minuta, što mu malo i kvari učinak, ali kao što je već rečeno – stiže veća uloga, sa njom i veća odgovornost. Na sve to, Atletiko ga je platio i više nego što mu je tržišna vrednost, mada i to je sve opet samo na papiru. Treba uzeti u obzir i da je imao još dve godine ugovora sa Pari Sen Žermenom.

Špansku ligu odlično poznaje jer je tu upravo i započeo igračku karijeru. Iz Južne Koreje stigao je u Valensiju kao dete, gde je prošao sve omladinske kategorije i igrao za sve moguće uzraste Slepih miševa. Počeo je tamo karijeru, uglavnom igrao za Valensiju B, ali i za prvi tim, pre nego što je prešao u Majorku 2021. godine kao slobodan igrač. Odatle ga je Pari Sen Žermen pre tri godine kupio za 22.000.000 evra i sa francuskim timom osvojio je sve što se može osvojiti – tri puta francuski šampionat, dva puta Kup Francuske, dve Lige šampiona, Interkontinentalni kup, dva francuska Superkupa, a treba napomenuti i da je u sezoni 2018/19 kao član Valensije osvojio Kup Kralja.

Za reprezentaciju Južne Koreje odigrao je 50 utakmica i postigao 11 golova, a ima i tu caka. Atletiko hoće da se ojača na azijskom tržištu, što je sada cilj velikih ekipa gotovo uvek. Zna se koliko u Južnoj Koreji vole fudbal, gde automatski navijaju za tim koji ima njihovog igrača i ovo je takođe i dobar marketinški potez za Madriđane. To potvrđuje i činjenica da će klub ovog leta ponovo gostovati u Seulu, gde će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Mančester sitija.