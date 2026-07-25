Čolov Mortal kombat: Kang novi madridski fajter
Vreme čitanja: 3min | sub. 25.07.26. | 10:31
Reprezentativac Južne Koreje pojačao Atletiko za 35.000.000 evra
Nije Liu Kang, ali jeste još jedan Kang za Mortal kombat ekipu Dijega Simeona. Treće pojačanje ovog leta za Atletiko Madrid je reprezentativac Južne Koreje Li Kang In, koji stiže iz Pari Sen Žermena. Prethodno su u glavni grad Španije stigli Morten Hjulmand i Alehandro Grimaldo, sada je i Kang zadužio crveno-beli dres, što znači da se lepo troši u Atletiku ovog leta. Ugovor je potpisao do 2031. godine i kako prenose španski mediji, ceo transfer iznosi oko 35.000.000 evra.
Dugo je Atletiko jurio Kanga, znaju ga Madriđani iz perioda kada je igrao u španskom prvenstvu, međutim Pari Sen Žermen nije hteo ranije da popusti i proda reprezentativca Južne Koreje. Ono što nisu mogli u zimskom prelaznom roku, sada su Madriđani uspeli u letnjem i ovo je odličan transfer i za Kanga, koji će od rezerviste u Parizu, uskočiti u prvi tim Atletika. Makar je takav plan.
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Potreban je Dijegu Simeoneu jedan svestrani ofanzivac, posebno posle odlaska Antoana Grizmana i rupe koja je nastala u navali Atletika. Može da igra doskorašnji igrač Pari Sen Žermena maltene sve - ofanzivnog veznog, na obe strane krilnog napadača, kao lažna devetka, pa igrao je u šampionu Francuske i samog centarfora. Nije imao veliku minutažu u redovima dvostrukog uzastopnog osvajača Lige šampiona, koristio ga je Luis Enrike uglavnom u domaćem šampionatu i u većini slučajeva je ulazio sa klupe, pa je i on hteo da promeni sredinu i dobije veću ulogu u ovom trenutku karijere, s obzirom da mu je tek 25 godina. Sada je stigao u Madrid kao jedno od ključnih pojačanja i očekuje se da podigne kvalitet navale Atletika.
16.00: (2,70) Seltik (3,40) Milan (2,40)
Prošle sezone odigrao je 39 utakmica za PSŽ, ukupno 1.843 minuta, uz učinak od četiri gola i pet asistencija, što na papiru ne deluje tako blistavo, ali uglavnom je odlično koristio priliku kada je dobijao u svim takmičenjima. Često je znao da ulazi u poslednjih desetak minuta, što mu malo i kvari učinak, ali kao što je već rečeno – stiže veća uloga, sa njom i veća odgovornost. Na sve to, Atletiko ga je platio i više nego što mu je tržišna vrednost, mada i to je sve opet samo na papiru. Treba uzeti u obzir i da je imao još dve godine ugovora sa Pari Sen Žermenom.
Špansku ligu odlično poznaje jer je tu upravo i započeo igračku karijeru. Iz Južne Koreje stigao je u Valensiju kao dete, gde je prošao sve omladinske kategorije i igrao za sve moguće uzraste Slepih miševa. Počeo je tamo karijeru, uglavnom igrao za Valensiju B, ali i za prvi tim, pre nego što je prešao u Majorku 2021. godine kao slobodan igrač. Odatle ga je Pari Sen Žermen pre tri godine kupio za 22.000.000 evra i sa francuskim timom osvojio je sve što se može osvojiti – tri puta francuski šampionat, dva puta Kup Francuske, dve Lige šampiona, Interkontinentalni kup, dva francuska Superkupa, a treba napomenuti i da je u sezoni 2018/19 kao član Valensije osvojio Kup Kralja.
Za reprezentaciju Južne Koreje odigrao je 50 utakmica i postigao 11 golova, a ima i tu caka. Atletiko hoće da se ojača na azijskom tržištu, što je sada cilj velikih ekipa gotovo uvek. Zna se koliko u Južnoj Koreji vole fudbal, gde automatski navijaju za tim koji ima njihovog igrača i ovo je takođe i dobar marketinški potez za Madriđane. To potvrđuje i činjenica da će klub ovog leta ponovo gostovati u Seulu, gde će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Mančester sitija.