Totenhem traži 50.000.000 evra za Romera, Inter ima drugačiju ideju
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 09:51
Nerazuri ne mogu sada da plate taj novac, ali zato na kraju sezone...
Dovođenjem Žaon Pola van Hekea i Markosa Senesija, Roberto de Zerbi jasno je stavio do znanja Kristijanu Romeru da mu njegove usluge više nisu potrebne i da slobodno može da traži novu sredinu.
Tome je možda i najviše kumovalo Romerovo ponašanje u finišu prošle sezone, dok je bio povređen, mada je i poznato da argentinski reprezentativac ima kratak fitilj i preku narav, zbog čega se Italijan i okrenuo drugim rešenjima... Romerova sudbina bi mogla da bude vezana baš za De Zerbijevu rodnu grudu, pošto je Inter krenuo u agresivnu kampanju zaključivanja njegovog dolaska.
Izabrane vesti
18.00: (1,90) Olimpik Marselj (3,50) Nic (3,70)
Kako javlja milanska Gazeta, Totenhem za svog kapitena traži 50.000.000 evra, dok na stadionu Đuzepe Meaca ipak imaju drugačiju ideju kako bi da zatvore ovaj posao. Naime, na stolu je varijanta pozajmice uz obavezan otkup na kraju sezone, pošto je Inter već platio realizaciju definitivnog prelaska Manuela Akanđija iz Mančester Sitija i još ranije je aktivirao povratnu klauzulu za transfer Aleksandra Stankovića.
Romero bi suštinski mogao da postane kapitalno pojačanje za branioca titule, ali u klubu ne žure sa realizacijom transfera.
Njegov agent je bio u Milanu proteklih dana, taman u vreme kada se sportski direktor Pjero Auzilio vratio s kraćeg odmora. Priča se o transferu i Argentinac je sada tema broj jedan kako bi se dobila dubina u poslednjoj liniji, ali s obzirom na trenutnu rotaciju štopera koju čine još Alesandro Bastoni, koji je trebalo da napusti klub pre onog skandala koji je izbio, te Jan Bisek i Benžaman Pavar, još nije hitno da se žuri sa transferom.