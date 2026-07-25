Totenhem traži 50.000.000 evra za Romera, Inter ima drugačiju ideju

Dovođenjem Žaon Pola van Hekea i Markosa Senesija, Roberto de Zerbi jasno je stavio do znanja Kristijanu Romeru da mu njegove usluge više nisu potrebne i da slobodno može da traži novu sredinu.

Tome je možda i najviše kumovalo Romerovo ponašanje u finišu prošle sezone, dok je bio povređen, mada je i poznato da argentinski reprezentativac ima kratak fitilj i preku narav, zbog čega se Italijan i okrenuo drugim rešenjima... Romerova sudbina bi mogla da bude vezana baš za De Zerbijevu rodnu grudu, pošto je Inter krenuo u agresivnu kampanju zaključivanja njegovog dolaska.