Đuričić pronašao deseti klub u karijeri, dolazi da pomogne posrnulom velikanu

Od povratka u Holandiju neće biti ništa. Umesto toga, Filip Đuričić karijeru nastavlja na Kipru. Kako je najavljeno početkom jula, srpski fudbaler će od naredne sezone igrati za najtrofejniji klub tamošnjeg fudbala – APOEL.

Iako je bilo indicija da bi zbog previsokih finansijskih zahteva bivšeg fudbalera Panatinaikosa posao mogao da propadne, dve strane uspele su da pronađu zajednički jezik, što je kiparski velikan i potvrdio putem klupskih kanala. Dogovor je pao, ostalo je da se Đuričić sastane sa čelnicima kluba u Holandiji gde će obaviti lekarske preglede i ukoliko sve bude kako treba - kompletirati transfer u APOEL.