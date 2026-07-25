Đuričić pronašao deseti klub u karijeri, dolazi da pomogne posrnulom velikanu
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 10:09
APOEL postigao dogovor sa srpskim reprezentativcem
Od povratka u Holandiju neće biti ništa. Umesto toga, Filip Đuričić karijeru nastavlja na Kipru. Kako je najavljeno početkom jula, srpski fudbaler će od naredne sezone igrati za najtrofejniji klub tamošnjeg fudbala – APOEL.
Iako je bilo indicija da bi zbog previsokih finansijskih zahteva bivšeg fudbalera Panatinaikosa posao mogao da propadne, dve strane uspele su da pronađu zajednički jezik, što je kiparski velikan i potvrdio putem klupskih kanala. Dogovor je pao, ostalo je da se Đuričić sastane sa čelnicima kluba u Holandiji gde će obaviti lekarske preglede i ukoliko sve bude kako treba - kompletirati transfer u APOEL.
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Biće to deseti klub u seniorskoj karijeri 34-godišnjeg ofanzivnog veziste. Počela je u Herenvenu nakon kojeg je Đuričić nosio dresove Benfike, Majnca, Sautemptona, Anderlehta, Sampdorije, Beneventa, Sasuola i Panatinaikosa u kojem je i odigrao najviše utakmica. Za tri sezone u klubu iz Atini zabeležio je 115 nastupa, postigao 20 i namestio 12 golova.
Sada će pokušati da kiparskom velikanu pomogne da se vrati tamo gde mu je mesto. APOEL je posle titule osvojene 2024. godine, poslednje dve sezone završavao na petom mestu.
APOEL je prethodno vodio pregovore sa ofanzivnim vezistom Fiorentine Antoninom Barakom i išli su pregovori u dobrom smeru, ali su u jednom trenutku propali, o čemu su iz kluba takođe obavestili javnost. I vrlo brzo potvrdili da im je ruku pružio Đuričić.