Liga u kojoj bi bila senzacija kada titulu ne bi uzeli Popović i Svetozar Marković

Pred početak sezone dobio je samo tri pojačanja, Kristijana Martineza iz Kirjat Šmone, Samuela Kozlovskog iz Viđev Lođa i srpskog golmana Aleksandra Popovića , koji je stigao iz DAC Dunajske Strede.

Posle pet godina ovog leta je promenjen šef stručnog štaba. Vladimir Vajs je preuzeo reprezentaciju Slovačke, a na njegovo mesto je došao Jaja Ture , nekada vrhunski fudbaler kojem je ovo prvi samostalni trenerski posao.

Ipak, iako je ubedljivo najmoćniji slovački tim, ne uspeva baš na međunarodnoj sceni da napravi iskorak. U poslednjih pet sezona Slovan je četiri puta igrao grupnu/ligašku fazu Lige konferencije, gde je dvaput stizao do šesnaestine finala. Pre dve godine Bratislava je mogla da uživa u Ligi šampiona, međutim Slovan je takmičenje završio sa svih osam poraza.

Od 2008. godine samo se dvaput desilo da Slovan ne bude među prva dva tima na tabeli. Završio je na trećem mestu 2012. i 2015. godine.

Slovaci su ukupno imali osam različitih šampiona, s tim da se tri ne takmiče u elitnom rangu – Košice, Artmedija (sada Petržalka) i Inter iz Bratislave.

Od moguće 33, skoro pola titula (16) osvojio je Slovan iz Bratislave. Od toga svaku od prethodnih osam, tako da je sada nedodirljiv klub po broju titula.

Nekadašnji čuvar mreže Partizana jedan je od petorice srpskih fudbalera u slovačkom šampionatu. U Slovanu je i bivši kapiten crno-belih Svetozar Marković, za Trenčin nastupaju Andrija Katić i Nikola Jovanović, dok je novo pojačanje DAC-a Uroš Kabić. Vicešampion Slovačke je mladog reprezentativca Srbije ovog leta kupio od OFK Beograda za 250.000 evra, a sa njim je potpisao trogodišnji ugovor.

Još jedan mali kuriozitet u vezi slovačke lige. Svaki od prethodnih šest prvenstava je Slovan završio na prvom mestu, na drugom su se smenjivali DAC, Ružomberok i Žilina, ali svake od tih sezona na trećoj poziciji je kao po pravilu bio Spartak iz Trnave. Inače, poslednji tim koji je bio šampion pre nego što je Slovan uspostavio dominaciju.

Jaja Ture je jedini trener u prvenstvu Slovačke koji je Afrikanac, ali je jedan od petorice inostranih stratega. DAC predvodi Nemac Robert Klaus, na Spartakovoj klupi je Španac Antonio Munjoz, Trenčin vodi Holanđanin Rikardo Moniz, a Ružomberok Čeh Jaroslav Kostl. Preostalih sedam trenera su Slovaci.

SVI ŠAMPIONI SLOVAČKE

16 – Slovan

7 – Žilina

2 – Košice, Artmedija, Inter Bratislava, Trenčin

1 – Spartak Trnava, Ružomberok

Kao i prethodne sezone sistem takmičenja je isti. Dvanaest klubova će se međusobno sastati po dvaput, odnosno odigraće se 22 kola, posle čega se liga deli na plej-of i plej-aut. Po šest ekipa će igrati u oba. Naravno, dvokružno, dok svi timovi ne sakupe po 32 odigrana meča.

Iako bi ovakav sistem takmičenja trebalo da donese veću neizvesnost, u poslednjih pet godina Slovan samo jednom nije osvojio titulu sa dvocifrenom prednošću. U sezoni 2022/2023, kada je imao samo dva boda više od DAC-a, s tim da je titulu osvojio u pretposlednjem kolu, dok je na poslednjem meču bez ikakvog rezultatskog značaja izgubio od Podbrezove. Dakle, ni tada nije bilo toliko dramatično.

Uglavnom mnogo više neizvesnosti donosi borba za opstanak, u kojoj najslabiji tim ispada direktno u drugu ligu, dok pretposlednji igra doigravanje protiv drugoligaša. Proletos je Komarno u poslednjem kolu savladao Prešov sa 1:0 i tako ga direktno preskočio na pretposlednjoj poziciji. Izborio je doigravanje i u njemu bio bolji od Zvoljena sa ukupnih 3:1. Umesto Prešova u ligu je ušla Dukla iz Banske Bistrice.

Najneobičnija stvar u vezi prvenstva Slovačke je što svaki od 12 prvoligaša dolazi iz drugog grada. I to iz svih krajeva zemlje. Komarno je na samom jugu, Skalica na zapadu na granici sa Češkom, a Mihalovce na istoku, nedaleko od granice sa Ukrajinom. Samo stadion Slovena u prestonici Bratislavi ima kapacitet veći od 20.000 stolica. Konkretno, prima 22.500 gledalaca.

KAPACITETI STADIONA U PRVOJ LIGI SLOVAČKE

Tehelne Pole (Bratislava) 22.500

Anton Malatinski (Trnava) 19.000

DAC Arena (Dunajska Streda) 12.700

Košicka futbalova arena (Košice) 12.555

Štadion pod Dunjom (Žilina) 10.897

Sihot (Trenčin) 10.000

Narodni atleticki štadion (Banska Bistrica) 7.831

Štadion pod Čebratom (Ružomberok) 4.876

Mestski Futbalovi štadion (Mihalovce) 4.400

ZELPO arena (Podbrezova) 4.061

VIOn arena (Komarno) 4.008

Mestski štadion (Skalica) 2.494

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

SLOVAČKA 1 – 1. KOLO

Subota

18.00: (2,35) Trenčin (3,30) Komorno (2,85)

18.00: (1,55) Spartak Trnava (3,70) Skalica (6,00)

20.30: (1,75) Podbrezova (3,70) Mihalovce (4,20)

Nedelja

17.00: (2,90) Ružomberok (3,35) DAC Dunajska Streda (2,30)

17.00: (1,75) Žilina (3,60) Košice (4,30)

19.00: (5,90) Dukla Banska Bistrica (4,10) Slovan Bratislava (1,50)

***Kvote su podložne promenama