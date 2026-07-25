Srbija startuje na juniorskom Evrobasketu: Neka treća medalja ovog leta bude zlatna

Ove godine srpska košarka je već na dva odličja, jer je najpre Mijovićev tim uspeo da se okiti još jednom medaljom, srebrnom s planetarnog šampionata do 17 godina, dok je nedavno Srbija poražena u velikom finalu kontinentalnog prvenstva za igrače do 20 godine. Nije ovo kraj reprezentativnih obaveza za Orliće, jer se od danas, pa do 2. avgusta u Trentinu igra Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina.

Već sada je ovo reprezentativno leto, barem po broju medalja, uspešnije od prošlogodišnjeg. Lane su od mnoštva takmičenja za mlađe uzraste nacionalnih selekcija do medalje došli samo igrači do 16 godina, tačnije reprezentacija koju je Stevan Mijović s klupe predvodio do titule evropskog šampiona.

Biće ovo idealna prilika da naš nacionalni tim nastavi plodonosno leto kada je reč o medaljama, a želje su svakako da treća bude zlatna, mada dug je put do vrha.

Prošle godine se očekivalo da bi Srbija u Beogradskoj areni mogla do trona u ovom uzrastu, međutim, naši momci zauzeli su tek peto mesto i jasan je motiv nove generacije da ispravi ono što nije lan pošlo za rukom našoj reprezentaciji. Orlići nadmetanje kreću iz B grupe u kojoj su još Danska, Slovačka i Turska. Selektor Saša Ocokoljić istakao je pred put u Italiju da su odrađene izuzetno kvalitetne pripreme, ali i to da Srbiju već u grupnoj fazi očekuju utakmice protiv fizički izuzetno zahtevnih protivnika, kakvi su Danska i Slovačka, dok je Turska reprezentacija koja pretenduje na sam vrh.

Međutim, Srbija i te kako ima s čim da se suprotstavi, a na spisku selektora Ocokoljića našli su se sledeći igrači: Vuk Danilović, Nikola Karalić, Đorđe Gnjato, Đorđe Lilić, Jovan Bikić, Vuk Savičić, Luka Roganović, Luka Živojinović, Lazar Maksić, Aleksej Ivković, Andrej Bjelić, Andrija Šušić. Ima ovde igrača koji su pokazali kvalitet u dresu Mege i Crvene zvezde, kao i nekih inostranih timova, a ako bi u nekom pojedinačno trebalo tražiti lidera, onda je to Andrej Bjelić. Reč je organizatoru igre Real Madrida i igraču koji je ove sezone bio jedan od najzaslužnijih za činjenicu da je Kraljevski klub igrao finale juniorske Evrolige u kojem je poražen od Barselone na čelu s Nikolom Kusturicom. FIBA je takođe u svojoj standardnoj rubrici "Na koga treba obratiti pažnju" izdvojila našeg asa kao jednog od igrača na šampionatu koji će biti pod svetlima reflektora, nazivajući ga jednim od najboljih šutera svoje generacije. Naravno, nije Bjelić jedini. Ima u našem sastavu još dosta kvaliteta, različitih oružja na koje Saša Ocokoljić može da se osloni, počevši od Meginog kvarteta - Danilović, Karalić, Gnjato, Lilić - pa preko Zvezdinog aduta Jovana Bikića i člana Bajerna Andrije Šušića.