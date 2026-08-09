Babić o povratku, treneru Karsedu i Albancu u timu: O Dakuu nek sude po njegovim igrama

Biće to sjajna prilika i za povremenog reprezentativca Srbije, štopera Srđana Babića, da nastavi sa dobrim igrama po povratku na teren. Povreda prednjih ukrštenih ligamenata je prošlost, Babić je na početku sezone već sakupio 237 minuta na terenu, računajući utakmice u prvenstvu Superkupu Rusije.

Mnogi su bili skeptični da će tako brzo po oporavku uspeti da se vrati u startnu postavu, čini se da je i Srđan iznenađen.

"Nisam to očekivao! Nisam igrao skoro devet meseci. Desilo se da se Điku povredio pred početak pauze i nije imao vremena da se vrati u formu. Trener je pitao da li sam spreman da igram protiv Zenita. Naravno da sam bio, bilo je to ujutro, na dan utakmice", kaže Babić u velikom intervjuu za klupski sajt Moskovljana.

19.30: (2,20) Spartak Moskva (3,45) Krasnodar (3,25)

Devet meseci koje je proveo van terena, doneli su mu mnoge izazove. Sve to je ostavio iza sebe.

"Kada sam se povredio, rekli su mi da ne razmišljam o tome kad ću biti u stanju da igram. Da samo sledim uputstva doktora. U prva dva meseca bilo je noći kada od bolova nisam mogao da spavam. Stalno sam uzimao tablete za bolove. I bio sam na štakama dva meseca, prava noćna mora. Visok sam, pa je time još teže. Mišići su mi oslabili vrlo brzo. Ležao sam desetak dana i video kako mi je kvadriceps oslabio. Delovalo je da je ostala samo kost! Plakalo mi se jer sam znao koliko će biti teško da se vratim u prethodno stanje. Posebno jer je i operacija bila složena, ne samo ligamenti, već i dva meniskusa. Taj period bez punog pokreta, kada niste mogli da se oslonite na stopalo, to je bilo najteže", priznaje Srđan.

Imao je fudbaler Spartaka pomoć velikog broja ljudi u tom periodu i najsrećniji je bio kada je posle svega uspeo da se vrati na teren.

"Prvo su mi dozvolili da potrčim, potom da treniram sa loptom. I onda je došao taj prijateljski meč sa Spartak Kostromom. Bio mi je to najteži meč u životu! Srce mi ej kucalo 200. Osećao sam se kao klinac od 17 godina, koji igra prvi put za prvi tim. Hvala doktoru iz Austrije koji me je operisao. On je operisao i Alabu i Virca, iskusan je hirurg. Hvala svima u Spartaku, u klubu su me svi podržali, slali poruke ohrabrenja, to mi je pomoglo. Pomenuo bih i mog kondicionog trenera, Amadora, koji je radio sa mnom individualno nekoliko meseci na atrening kampu u Dubaiju. Pomoglo mi je kada sam bio sa ekipom u Emiratima. Video sam kako novi stručni tim radi i shvatio šta se sve traži", otkrio je Babić.

Na meču sa Ahmatom, Spartak je primio gol u petom minutu iz penala, koji je bio krajnje bizaran. Golman Maksimenko je izveo prekid sa linije peterca, štoper Vu to nije video, misleći da mu je golman dodao loptu kako bi on izveo početni udarac. Sudija je pokazao igranje rukom od strane Vua i penal. Babić opisuje kako je to sve izgledalo.

"Nisam video kada je Vu dotakao loptu rukom. Gledao sam u drugom smeru. Kada je sudija zaustavio igru, pričao sam sa Zobninom i sve shvatio, uhvatio sam se za glavu! Nikad mi se to nije desilo u karijeri, slične stvari sam gledao samo na video snimcima. Ne verujem da je Vu shvatio da je Maksimenko već izveo prekid, posebno jer je staro pravilo bilo da ako je lopta u pokretu, igra mora da se ponovi. Ovo je lekcija za nas, definitivno ne valja dodirivati loptu rukom, za svaki slučaj. Vu je odigrao dobro, dao ej ključni gol pred kraj poluvremena. Nije ni čudo jer radimo na prekidima, oni su jako važni u današnjem fudbalu", nastavio je Babić.

Spartak je nedavno u svoje redove doveo za 11.000.000 evra napadača Mirlinda Dakua, iz redova Rubina. On je potpisao na tri godine uprkos žestokim protestima navijača Spartaka, koji su na razne načine iskazali nezadovoljstvo potezom uprave.

16.00: (1,17) Zenit (7,50) Rodina (16,0)

Navijači Spartaka očigledno nisu zaboravili momente sa EURO 2024. kada je Daka posle meča Albanije i Hrvatske uzeo megafon i sa navijačima skandirao uvredljive parole na račun Srbije. Zameraju mu i na tetovažama Agima Ramadanija i na fotografijama na kojima pozira sa zastavom UČK.

Babića su pitali kako se oseća sada kada je u istoj ekipi sa Dakom, na kog više neće morati da motri kao protivničkog napadača.

"Protiv njega je bilo teško igrati. Daku i Kordoba su najteži za čuvanje u Rusiji. Mada generalno, meni je bilo lakše da igram protiv visokih napadača, nego onih nižih, agilnijih koji se stalno pomeraju. Ipak, ova dvojica su posebno teški, Daku najviše. Ima mnoge kvalitete i sa loptom je bolji od Kordobe, koji se jednostavno zajuri u prostor poput bika. Kvaliteti Dake će nam koristiti u mečevima gde je protivnik kompaktan protiv nas. Protiv njega smo obično morali da igramo sa dva štopera, što znači da su naši drugi igrači imali više prostora. Nadam se da će biti uspešan i da će nam pomoći da ostvarujemo bolje rezultate. Neka daje gol an svakom meču i svi će pričati samo o njegovim igrama. Ništa više", poručio je Babić.

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Kao i svaki fudbaler i Babić ima igrače kojima se divi. Ranije je tvrdio da je Virdžil van Dajk najbolji igrač na njegovoj poziciji, posle Mundijala ima nešto drugačiji stav.

"Sada, rekao bih da je to Laport. Jako mi se dopala i igra Norvežana na turniru. Igrali su odličan fudbal, pobedili Brazil i bili su vredni toga i da pobede Englesku".

U novoj sezoni, Spartak će voditi Španac Huan Karlos Karsedo, koji je zimus došao umesto Dejana Stankovića.

"Neverovatno je kako pokazuje karakter u teškim trenucima. Meč u groznom je pravi primer. Meni lično, mečevi sa Ahmatom i Baltikom su najteži. Do prošle sezone sa Ahmatom smo nekoliko puta uzastopno igrali 0:0. To je od početka stvaralo sumnju i nervozu, lopta nije htela da uđe u njihov gol. Šta je Šelija radio na golu? Pretvarao se u Bufona! Što protiv nas? Sada nam je malo pomogao. Sa Karsedom, igramo kompaktnu odbranu. Navikli smo da idemo čovek na čoveka u ostatku polja, to smo sada napustili. Naravno da ponekad pritiskamo, ali ne jurimo igrače po celom terenu. Naša taktika varira u zavisnosti od protivnika. Više menjamo pozicije, svako svakog pokriva. Radimo pažljivo na prekidima, uključujući i aute".

Upitan je Srđan i da uporedi Karseda sa nekim od brojnih španskih stručnjaka.

"Mislim da ima dosta sličnosti sa timovima Unaja Emerija, što je logično. Radio je u njegovom timu godinama. Kompaktna odbrana i rezultat su najvažniji, rezultat je češće 1:0 nego 4:3 ili slično. Španija je igrala slično na Mundijalu. Primila je jedan gol na turniru! Spektakularno. Svi napred se smenjuju, pokretljivi su. Od početka sam pričao da su prvi favoriti, navijao sam i za Španiju i za Bosnu", otkrio je Srđan.

Naravno, nije zaboravio ni da se osvrne na današnji meč sa Krasnodarom, koji je ostao bez Spertsjana i Kordobe.

"Bez njih to je manje više isti tim. Stigao im je Vorobjov, snažan napadač koji je u stanju da zameni Kordobu. Imaju još novajlija, Krivcov je takođe dobar. Očekujem teške bitke, kao što su bile i prošle sezone. Prošli put smo doživeli poraz kod kuće koji nas je baš razočarao. Ovog vikenda potreban nam je bolji rezultat", zaključio je Babić.

RUSIJA, 3. KOLO

Subota

Krilja Sovjetov – Baltika 0:2 (0:1)

/Ćivić 3, Žil 81/

Lokomotiva Moskva – Akron 0:0

CSKA Moskva - Rostov 0:0

Nedelja

13.30: (1,58) Dinamo Moskva (3,80) Dinamo Mahačkala (6,50)

16.00: (1,17) Zenit (7,50) Rodina (16,0)

19.30: (2,20) Spartak Moskva (3,45) Krasnodar (3,25)

19.30: (2,05) Rubin (3,40) Orenburg (3,70)

Ponedeljak

18.30: (3,35) Fakel (3,25) Ahmat (2,25)

*** kvote su podložne promenama