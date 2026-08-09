Šampion se spotakao na prvoj prepreci, mogu li Ajaks i Fajenord da se vrate na staze uspeha?

Ajaks je opet poslovao u „plusu”, a ovih dana se tek očekuje da napuni kasu prodajom Belgijanca Mika Godtsa , ubedljivo najboljeg igrača slabog kluba prošle nedelje. Procenjuje se da će Kopljanici da dobiju od 60.000.000 do 65.000.000 evra od dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope, Pari Sen Žermena. Šon Ster je završio u Njukaslu za 23.500.000 evra, dok je Čuba Akpom prodat Ipsviču za 9.300.000. Oslobodio se Ajaks i zvučnoh igrača, preskupih, koji su malo toga pokazali na Johan Krojf areni, a pre svih to su Ukrajinac Oleksandr Zinčenko i Japanac Takehiro Tomijasu .

Velikani iz Amsterdama i Roterdama nemaju kontinuitet na klupi. Česte smene trenera, mnogo problema. Nekadašnji strateg Đirona, Mićel , pokušaće da Kopljanike vrati na staze uspeha, dok se na klupu kluba sa De Kajpa vratila legenda kluba Đovani van Bronkhorst , koja je zamenila još jednog velikog asa i dete kluba iz Roterdama, Robina van Persija .

Ajaksova “opklada” ove sezone je brazilski napadač Markos Leonardo. Eksplodirao je u Santosu, ali onda se nije snašao u Benfiki, pa je za 20.000.000 evra stigao iz Al Hilala. Kajo Enrike je stigao iz Monaka, napadač Tolu Arokodare iz Vulverhemptona na pozajmicu (najbolje partije imao u Genku), dok je zanimljivo pojačanje nemački vezista iz Dortmunda, Julijan Brant.

Ovo bi trebalo da bude sezone za Izraelca Oskara Gluha koji je blistao u dvomeču sa Vojvodinom u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Nije ispunio očekivanja u debitantskoj sezoni, ali u Amsterdamu i dalje veruju u velika dela kreativnog veziste. Mićel je Đironu vodio do Lige šampiona. U Amsterdamu se samo titula računa, zato su ceh platili njegovi prethodnici. Na premijeri, Ajaks gostuje Zvoleu (14.30).

12.15: (4,40) Sparta Roterdam (4,00) Fajenord (1,70)

Nedeljni dan u prvom kolu Eredivizije otvara roterdamski derbi između Sparte i Fajenorda (12.30). Poslednji duel ovih timova dobila je Sparta na De Kajpu sredinom januara sa 4:3. Tim Đovanija van Bronkhorsta je imao odlične pripremne mečeve – sve je pobedio, između ostalih i Atalantu, Rajo Valjekano i Klub Briž.

16.45: (3,00) Herenven (3,80) Tvente (2,15)

Novajlije su Načo Feri iz Vesterloa, Šarl Vanhut iz Nice, Tjark Ernst iz Herte... Prodat je napadač Leo Sauer za 15.000.000 evra u Štutgart, dok nema više u Roterdamu ni nekadašnjeg veziste Crvene zvezde In Bom Hvana, koji je za 4.500.000 otišao u Porto. Najbolji strelac tima, Japanac Ajase Ueda, ostao je veran, uz prošle sezone sjajnog Alžirca Anisa Hađ Musu. Njih dvojica trebalo bi da bude oslonac novog Fajenorda sa povratnikom na klupi Van Bronkhorstom.

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HOLANDSKA EREDIVIZIJA – 1. KOLO

Petak

Kambur - Ekscelzior 0:4 (0:3)

/Jegojan 17, Najoks 31, 69, Garden 42/

Subota

NEC Najmehen - Telstar 1:2 (0:2)

/Sjerhuis 83 - Brouver 1, Mendes 24/

Go Ahed Igls - Vilem drugi 4:1 (1:1)

/Tengstet 30, Mulensten 61, Flataker 63, Dirksen 69 - Hen 13/

PSV - Fortuna Sitard 2:2 (0:1)

/Flamingo 55, Fernandez 74 - Romeni 42, Mišu 90+3/

AZ Alkmar - ADO Den Hag 2:0 (0:0)

/Dal 61, Stengs 68/

Nedelja

12.15: (4,40) Sparta Roterdam (4,00) Fajenord (1,70)

14.30: (2,35) Groningen (3,45) Utreht (2,95)

14.30: (6,00) Zvole (4,70) Ajaks (1,48)

16.45: (3,00) Herenven (3,80) Tvente (2,15)

***kvote su podložne promenama