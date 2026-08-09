Zvezdin poklon navijačima u nedeljno jutro: Potpisao Nik Vajler Beb!
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 10:43
Crvena zvezda dovela veliko pojačanje na bekovskim pozicijama
Nedeljna transfer bomba "grunula" je na Malom Kalemegdanu - potpisao je Nik Vajler Beb!
Crvena zvezda je završila još jedan posao daleko od očiju javnosti i potpisala jednog od najboljih defanzivaca Evrolige za narednu sezonu.
"Crvena zvezda je u trci za potpis za najboljeg defanzivca Evrolige pobedila veliki broj klubova koji su želeli u svojim redovima bivšeg igrača Anadolu Efesa", stoji u saopštenju na klupskom sajtu.
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24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)
Nemački reprezentativac je ovog leta bio viđeno pojačanje Asvela, potpisao je bio dvogodišnji ugovor, ali je do rastanka došlo zbog finansijskog kraha kluba iz Liona. Tačnije, budžet je više nego prepolovljen, pa je tako sa najavljivanih 59.000.000 evra spao na 24.000.000 evra. U tim okolnostima Toni Parker je morao da prihvati neuspeh, zbog čega su klub još ranije napustili Silven Fransisko, Danijel Tajs, Armoni Bruks i sada Nik Vajler Beb.
Crvena zvezda je ovim potpisom zatvorila spoljne pozicije! Stigao je zvanično najbolji defanzivac Evrolige u sezoni 2024/25 i neko ko svojom svestranošću može da pokrije pozicije plejmejkera i niskog krila. To Ibonu Navaru daje ne samo dodatnu opciju spolja, već i igrača sposobnog da odgovori na više različitih zadataka i rastereti kako Krisa Džonsa, tako i Džereda Batlera.
Vejler Bab je standardni reprezentativac Nemačke, sa kojom je 2022. godine osvojio i bronzanu medalju na Evrobasketu. Iza sebe ima iskustvo igranja u Ludvigzburgu, minhenskom Bajernu u kojem je proveo pet godina, te Efesu za koji je nastupao prošle sezone. U dresu istanbulskog kluba imao je učinak od 7,7 poena uz 36,6 odsto za tri, te 4,8 asistencija i 3,4 skoka. Odigrao je 37 utakmica, od čega je u 36 bio starter sa prosekom od gotovo 29 minuta na parketu.
Iskusni bek rodom iz Kanzasa šesto je pojačanje Crvene zvezde ovog leta, posle Krisa Džonsa, Džonatana Motlija, Davida Kremera, Patrika Boldvina i Vojina Medarevića.