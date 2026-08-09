Zvezdin poklon navijačima u nedeljno jutro: Potpisao Nik Vajler Beb!

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)

Nemački reprezentativac je ovog leta bio viđeno pojačanje Asvela, potpisao je bio dvogodišnji ugovor, ali je do rastanka došlo zbog finansijskog kraha kluba iz Liona. Tačnije, budžet je više nego prepolovljen, pa je tako sa najavljivanih 59.000.000 evra spao na 24.000.000 evra. U tim okolnostima Toni Parker je morao da prihvati neuspeh, zbog čega su klub još ranije napustili Silven Fransisko, Danijel Tajs, Armoni Bruks i sada Nik Vajler Beb.

Crvena zvezda je ovim potpisom zatvorila spoljne pozicije! Stigao je zvanično najbolji defanzivac Evrolige u sezoni 2024/25 i neko ko svojom svestranošću može da pokrije pozicije plejmejkera i niskog krila. To Ibonu Navaru daje ne samo dodatnu opciju spolja, već i igrača sposobnog da odgovori na više različitih zadataka i rastereti kako Krisa Džonsa, tako i Džereda Batlera.