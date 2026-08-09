Oprez za crno-bele i pored kapitala iz Humske: Dva lica Tobola u Kazahstanu

Osvajač Kupa Kazahstana ima lošu sezonu, u donjem je delu tabele u domaćem šampionatu, a svi su ga videli u gornjoj, kao kandidata za Evropu. Jedva je eliminisan litvanski Panevežis posle penal-ruleta u prethodnoj rundi kvalifikacija za plasman u najslabije evropsko takmičenje.

15.00: (1,85) Tobol (3,45) Kajsar Kizilorda (4,00)

Generalnu probu pred četvrtak (17.00) i nemoguću misiju da nadoknadi tri gola zaostatka iz Beograda, tim za koji igra srpski napadač Uroš Milovanović ima danas (15.00) protiv Kajsara, koji ima dva boda manje od domaćina.

Tobol je u grčevitoj borbi za opstanak, pošto ugroženi Irtiš iz Pavlodara kaska samo pet bodova. Na svom terenu ima četiri vezane pobede, uz samo dva primljena pogotka za 360 minuta. U gostima rival Partizana ima samo dva boda na 11 utakmica.

Četvrtak, 17.00: (3,10) Tobol (3,40) Partizan (2,15)

Crno-bele očekuje verovatno pun stadion u Kostanaju, na stadionu koji prima 10.500 gledalaca. I srpski internacionalac je potvrdio posle poraza od crno-belih da je Tobol totalmente druga ekipa kada igra na svom terenu.

“Nismo bili iznenađeni, ali je Partizan bio bolji od nas. Čestitke na pobedi, moramo da se dignemo i odradimo sve da ostvarimo trijumf. Verovatno i navijači Partizana i u Partizanu znaju da kod kuće igramo bolje nego u gostima. Nadam se da ćemo pobediti i opravdati očekivanja ljudi iz kluba”, izjavio je Milovanović.

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KAZAHSTAN 1 – 1. KOLO

Subota

Kaspij – Ulitau 1:1 (1:0)

/Sila 45 – Zulfirakov 72/

Žetsu – Ordabasi 0:4 (0:1)

/Astanov 18, 78, Leo Natel 46, Everton 80/

Altaj – Kizilžar 2:2 (0:1)

/Dadajev 62, Jambor 78 – Bjartalid 45, Beugre 90+3/

Nedelja

15.00: (3,20) Atirau (3,20) Aktobe (2,20)

15.00: (1,85) Tobol (3,45) Kajsar Kizilorda (4,00)

15.00: (1,57) Astana (3,80) Okžetpes (5,50)

16.00: (1,67) Jelimaj (3,50) Irtiš Pavlodar (5,10)

***kvote su podložne promenama