Pecaroš Ben Simons i dalje sanja NBA
Vreme čitanja: 4min | ned. 09.08.26. | 10:08
Šuška se o potencijalnom povratku na parket
Nekadašnji prvi pik na NBA draftu i višestruki Ol-star Ben Simons nagovestio je da je spreman za veliku borbu kako bi se vratio na najvišu košarkašku scenu. Australijski košarkaš je objavom na Instagramu, uz fotografiju iz dvorane, izazvao veliku pažnju ljubitelja košarke.
Nakon izuzetno teškog perioda obeleženog povredama i borbom sa mentalnim zdravljem, Simons je u opisu fotografije poslao emotivnu poruku...
„Ne bih menjao svoju priču. Uspone, padove, bol, vreme, lekcije. Prihvatam sve to. Svako poglavlje izgradilo je u meni nešto što ne bi moglo biti izgrađeno ni na jedan drugi način. Zahvalan sam na svemu gde sam bio, ponosan na to gde se nalazim i spreman za sve što sledi.“
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Simons je poslednje NBA minute zabeležio u sezoni 2024/25. u dresu Los Anđeles Klipersa, dok tokom takmičarske 2025/26. godine nije odigrao nijedan zvanični meč. Ipak, pauzu od parketa iskoristio je za uspehe van košarke – njegov profesionalni ribolovački tim South Florida Sails osvojio je prestižni Sport Fishing Championship turnir prošlog maja.
Pre dramatičnog rastanka sa Filadelfijom, Simons je važio za jednog od najsvestranijih igrača u ligi. U dosadašnjoj karijeri tri puta je bio učesnik Ol-star meča, dva puta član najbolje odbrambene petorke, jednom izabran u najbolji tim lige, a 2018. godine dobio je nagradu za najboljeg debitanta (Rookie of the Year).
Iako su se nedavno pojavile glasine o njegovom potencijalnom povratku u Filadelfiju, dobro obavešteni izvori iz NBA lige odbacili su tu mogućnost zbog ograničenja u seleri kepu koje imaju Seventisiksersi, pa ostaje da se vidi koji klub će pružiti šansu nekadašnjoj zvezdi.