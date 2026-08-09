Pecaroš Ben Simons i dalje sanja NBA

Nekadašnji prvi pik na NBA draftu i višestruki Ol-star Ben Simons nagovestio je da je spreman za veliku borbu kako bi se vratio na najvišu košarkašku scenu. Australijski košarkaš je objavom na Instagramu, uz fotografiju iz dvorane, izazvao veliku pažnju ljubitelja košarke.

Nakon izuzetno teškog perioda obeleženog povredama i borbom sa mentalnim zdravljem, Simons je u opisu fotografije poslao emotivnu poruku...

„Ne bih menjao svoju priču. Uspone, padove, bol, vreme, lekcije. Prihvatam sve to. Svako poglavlje izgradilo je u meni nešto što ne bi moglo biti izgrađeno ni na jedan drugi način. Zahvalan sam na svemu gde sam bio, ponosan na to gde se nalazim i spreman za sve što sledi.“