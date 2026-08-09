Lenard i Klipersi optuženi za još jedan tajni kanal plaćanja van seleri kepa

Nova saznanja ponovo su bacila svetlo na čuveno leto 2019. godine, kada je Lenard bio najtraženiji slobodni agent u ligi nakon osvajanja titule sa Toronto Reptorsima.

Novinar Sem Amik (The Athletic) ranije je otkrio da je Lenardov ujak i menadžer, Deni Robertson, stavio pred vlasnicu Lejkersa Džini Bas nerealnu listu zahteva kako bi potpisao za taj tim: Deoničarsko učešće i vlasnički udeo u klubu, privatni avion na raspolaganju u svakom trenutku, luksuznu kuću na poklon, garanciju za tačno određen iznos vanterenskih sponzorskih ugovora.

Čelnici Lejkersa su ove zahteve kategorički odbili jer direktno krše Kolektivni ugovor (CBA) i pravila lige. Lenard je ubrzo potom potpisao za Kliperse ugovor na tri godine vredan 103,1 milion dolara, a tek godinama kasnije na površinu izbijaju tajni dogovori napravljeni iza kulisa.

Javnost u SAD sada s nestrpljenjem očekuje zvaničnu reakciju NBA lige. Komesar Adam Silver najavio je da će istraga i odluka o potencijalnim kaznama za Kliperse biti završene tokom ovog leta, a novootkrivena saradnja sa Daktronics-om stavlja dodatni pritisak na krovnu organizaciju da donese oštre sankcije.