Lenard i Klipersi optuženi za još jedan tajni kanal plaćanja van seleri kepa
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 09:13
Novi neverovatni detalji NBA skandala
Superzvezda Los Anđeles Klipersa Kavaj Lenard ponovo se našao u centru ogromnog skandala vezanog za izbegavanje seleri kepa i kršenje finansijskih pravila NBA lige. Nakon što je ranije otkriveno da je preko kompanije Aspiration dobio sponzorski ugovor od 28 miliona dolara bez ikakvih obaveza, istraživački novinar Pablo Tore izneo je nove šokantne detalje u javnost.
Tore tvrdi da Lenard ima još jedan skriveni kanal za priliv novca koji direktno sponzorišu Klipersi. Reč je o kompaniji Daktronics, koja je izradila poznati „Halo Board“ semafor u novoj dvorani Intuit Dom, za šta su joj Klipersi platili preko 100 miliona dolara. Prema izveštajima, Daktronics poseduje višemilionski tajni sponzorski ugovor sa Lenardom, čime je praktično poslužio kao posrednik za isplatu novca koji ne ulazi u zvanični budžet tima.
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Nova saznanja ponovo su bacila svetlo na čuveno leto 2019. godine, kada je Lenard bio najtraženiji slobodni agent u ligi nakon osvajanja titule sa Toronto Reptorsima.
Novinar Sem Amik (The Athletic) ranije je otkrio da je Lenardov ujak i menadžer, Deni Robertson, stavio pred vlasnicu Lejkersa Džini Bas nerealnu listu zahteva kako bi potpisao za taj tim: Deoničarsko učešće i vlasnički udeo u klubu, privatni avion na raspolaganju u svakom trenutku, luksuznu kuću na poklon, garanciju za tačno određen iznos vanterenskih sponzorskih ugovora.
Čelnici Lejkersa su ove zahteve kategorički odbili jer direktno krše Kolektivni ugovor (CBA) i pravila lige. Lenard je ubrzo potom potpisao za Kliperse ugovor na tri godine vredan 103,1 milion dolara, a tek godinama kasnije na površinu izbijaju tajni dogovori napravljeni iza kulisa.
Javnost u SAD sada s nestrpljenjem očekuje zvaničnu reakciju NBA lige. Komesar Adam Silver najavio je da će istraga i odluka o potencijalnim kaznama za Kliperse biti završene tokom ovog leta, a novootkrivena saradnja sa Daktronics-om stavlja dodatni pritisak na krovnu organizaciju da donese oštre sankcije.