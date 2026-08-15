Babika ne da nije pomogao Pirlu da izbegne poraz – doneo mu je katastrofu (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 15.08.26. | 21:17
Krilni napadač Crvene zvezde, na pozajmici u Junajted FK-u, imao je neslavan debi u prvenstvu Ujedinjenih Arapskih Emirata pošto je direktan krivac za dva gola Al Vasla u porazu od 1:5 (1:1)
Otišao je gabonski fudbaler Šavi Babika ovog leta iz Crvene zvezde u Junajted FK na jednogodišnju pozajmicu, a ukoliko u novom prvoligašu Ujedinjenih Arapskih Emirata budu zadovoljni mogu da ga otkupe za 4.000.000 evra. Međutim, ako 26-godišnji krilni napadač misli da ostane u arapskom svetu moraće da igra mnogo bolje od ovoga što je pokazao na svom debiju. U subotu je Babika zaigrao protiv Al Vasla u prvom kolu u 66. minutu, u momentu kada je protivnik vodio sa 1:2, a na kraju je Junajted FK izgubio sa 1:5 (1:1). Pritom, Afrikanac je direktan krivac za treći i četvrti pogodak rivala!
Neverovatno je ono šta je Babika uradio u samo tri minuta, u razmaku od 87. do 89. minuta. Njegove gluposti direktno su kumovale golovima Seržinja i Alija Seleha.
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Prva situacija desila se kada je Babikin saigrač sa levog krila poslao lošu dugu loptu, koju su defanzivci Al Vasla lako pokupili. Gabonac, umesto da krene u odbranu, nezadovoljno je mahao ka saigraču i gestikulirao nešto rukama. Za to vreme Seržinjo, koji je sredinom drugog poluvremena takođe ušao sa klupe, počeo je da beži Babiki i traži prostor. Ostao je Brazilac sam, stigla mu je lopta i lepo je pogodio za 3:1.
Trener Junajteda FK Andrea Pirlo verovatno je imao šta da zameri Babiki zbog toga. A, to je samo povećalo nervozu kod njega. Pa, već u sledećem napadu uzeo je loptu i nerezonski krenuo sam na trojicu defanzivaca Al Vasla. Naravno, izgubio je loptu, pukla je kontra i golman Junajted FK-a Salam Hairi je ubrzo zatim po četvrti put morao da kapitulira.
18.45: (8,50) Banijas (4,70) Al Ain (1,33)
Kasnije je u nadoknadi vremena Seržinjo dao i peti gol, al za taj već Babika nije direktno kriv. Inače, za pobedničku ekipu je od 73. minuta zaigrao i nekadašnji napadač Partizana Mateus Saldanja, pošto je zamenio Renata Žuniora.
Pritom, Al Vasl ni nije igrao u najjačem sastavu. Na klupi su ostali Migel Borha i srpski defanzivac Saša Ivković, igrači koji su generalno starteri.
Što se tiče Babike, moraće ubuduće da igra mnogo bolje od toga ako ne planira da ga Pirlo precrta i vrati za Beograd. Početak ne obećava..
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UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI – 1. KOLO
Petak
Al Vahda – Adžman 2:3 (0:1)
/Gorbani 77, Dijara 90+3 – Lorensi 5, Enrike 51, 83/
Al Nasr – Itihad Kalba 2:2 (0:2)
/Ture 64, Bedija 77pen – Jović 7, Godos 20pen/
Subota
Al Dafra – Al Šardža 1:3 (0:1)
/Mendi 59 – Pereira 39, Žulimar 66, Agner 90+8/
Al Vasl – Junajted FK 5:1 (1:1)
/Žuniro 3, Nagoro 63ag, Seržinjo 87, 90+6, Saleh 89 – Al Čadli 17/
Horfakan – Šabab Al Ahli 1:5 (1:0)
/Morte 25 – Ezatolahi 57, 79pen, Cezar 84, Azmun 87, Rikelme 90+2/
Nedelja
16.10: (6,00) Hata (4,00) Al Džazira (1,50)
18.45: (8,50) Banijas (4,70) Al Ain (1,33)
***Kvote su podložne promenama