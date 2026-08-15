Babika ne da nije pomogao Pirlu da izbegne poraz – doneo mu je katastrofu (VIDEO)

Prva situacija desila se kada je Babikin saigrač sa levog krila poslao lošu dugu loptu, koju su defanzivci Al Vasla lako pokupili. Gabonac, umesto da krene u odbranu, nezadovoljno je mahao ka saigraču i gestikulirao nešto rukama. Za to vreme Seržinjo, koji je sredinom drugog poluvremena takođe ušao sa klupe, počeo je da beži Babiki i traži prostor. Ostao je Brazilac sam, stigla mu je lopta i lepo je pogodio za 3:1.

Trener Junajteda FK Andrea Pirlo verovatno je imao šta da zameri Babiki zbog toga. A, to je samo povećalo nervozu kod njega. Pa, već u sledećem napadu uzeo je loptu i nerezonski krenuo sam na trojicu defanzivaca Al Vasla. Naravno, izgubio je loptu, pukla je kontra i golman Junajted FK-a Salam Hairi je ubrzo zatim po četvrti put morao da kapitulira.

18.45: (8,50) Banijas (4,70) Al Ain (1,33)

Kasnije je u nadoknadi vremena Seržinjo dao i peti gol, al za taj već Babika nije direktno kriv. Inače, za pobedničku ekipu je od 73. minuta zaigrao i nekadašnji napadač Partizana Mateus Saldanja, pošto je zamenio Renata Žuniora.

Pritom, Al Vasl ni nije igrao u najjačem sastavu. Na klupi su ostali Migel Borha i srpski defanzivac Saša Ivković, igrači koji su generalno starteri.

Što se tiče Babike, moraće ubuduće da igra mnogo bolje od toga ako ne planira da ga Pirlo precrta i vrati za Beograd. Početak ne obećava..

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UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI – 1. KOLO

Petak

Al Vahda – Adžman 2:3 (0:1)

/Gorbani 77, Dijara 90+3 – Lorensi 5, Enrike 51, 83/

Al Nasr – Itihad Kalba 2:2 (0:2)

/Ture 64, Bedija 77pen – Jović 7, Godos 20pen/

Subota

Al Dafra – Al Šardža 1:3 (0:1)

/Mendi 59 – Pereira 39, Žulimar 66, Agner 90+8/

Al Vasl – Junajted FK 5:1 (1:1)

/Žuniro 3, Nagoro 63ag, Seržinjo 87, 90+6, Saleh 89 – Al Čadli 17/

Horfakan – Šabab Al Ahli 1:5 (1:0)

/Morte 25 – Ezatolahi 57, 79pen, Cezar 84, Azmun 87, Rikelme 90+2/

Nedelja

16.10: (6,00) Hata (4,00) Al Džazira (1,50)

18.45: (8,50) Banijas (4,70) Al Ain (1,33)

***Kvote su podložne promenama