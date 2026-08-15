Partizan video kakav ga bedem čeka u četvrtak, ali Hetafe nije izdržao sa desetoricom u Vitoriji

Počela je Primera, a sudbina je htela da prvu utakmicu igra protivnik Partizana u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije - Hetafe. Crno-beli će u četvrtak gostovati u madridskom predgrađu, pa su Saša Ilić i njegovi saradnici sigurno pomno pratili igru narednog rivala na međunarodnoj sceni, protiv Alavesa u gostima. Izgubio je Hetafe sa ubedljivih 0:3, međutim, pitanje je koliko toga su crno-beli uspeli da zaključe po večerašnjem izdanju ekipe Hosea Bordalasa, jer su gosti celo drugo poluvreme igrali sa igračem manje. A, kapitulaciju su potpisali tek u nadoknadi, iako je poslednjih dvadesetak minuta bilo jasno u kom smeru ide utakmica.

U 42. minutu zbog oštrog starta je isključen desni bek Kiko Femenija. Punih pola sata odolevao je Hetafe sa desetoricom, fantastično je branio David Sorija, ali je posle greške Enesa Unala bio nemoćan na šut glavom Nauela Tenalje. Ušao je turski napadač na startu drugog poluvremena da pokuša da zadrži loptu na polovini rivala i omogući saigračima predah. Znao je Bordalas da njegovu ekipu čeka žestok pritisak, ali nije očekivao ležeran prijem svog novog špica, koji je iskoristio pomenuti Tenalja da ukrade loptu, a onda i pogotkom završi akciju na centaršut "ponovo rođenog" Marijana Dijaza.