Partizan video kakav ga bedem čeka u četvrtak, ali Hetafe nije izdržao sa desetoricom u Vitoriji
Vreme čitanja: 8min | sub. 15.08.26. | 21:57
Alaves upisao pobedu u premijernoj utakmici Primere - 3:0; gol Marijana Dijaza posle četiri godine
Počela je Primera, a sudbina je htela da prvu utakmicu igra protivnik Partizana u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije - Hetafe. Crno-beli će u četvrtak gostovati u madridskom predgrađu, pa su Saša Ilić i njegovi saradnici sigurno pomno pratili igru narednog rivala na međunarodnoj sceni, protiv Alavesa u gostima. Izgubio je Hetafe sa ubedljivih 0:3, međutim, pitanje je koliko toga su crno-beli uspeli da zaključe po večerašnjem izdanju ekipe Hosea Bordalasa, jer su gosti celo drugo poluvreme igrali sa igračem manje. A, kapitulaciju su potpisali tek u nadoknadi, iako je poslednjih dvadesetak minuta bilo jasno u kom smeru ide utakmica.
U 42. minutu zbog oštrog starta je isključen desni bek Kiko Femenija. Punih pola sata odolevao je Hetafe sa desetoricom, fantastično je branio David Sorija, ali je posle greške Enesa Unala bio nemoćan na šut glavom Nauela Tenalje. Ušao je turski napadač na startu drugog poluvremena da pokuša da zadrži loptu na polovini rivala i omogući saigračima predah. Znao je Bordalas da njegovu ekipu čeka žestok pritisak, ali nije očekivao ležeran prijem svog novog špica, koji je iskoristio pomenuti Tenalja da ukrade loptu, a onda i pogotkom završi akciju na centaršut "ponovo rođenog" Marijana Dijaza.
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Uneo je taj pogodak mirnoću u redove Alavesovog tima, ali znali su domaćini da ne rešava pitanje pobednika. Trudili su se da stignu do drugog gola i uspeli tek u nadoknadi još dvaput da matiraju Soriju. Za mnogo veće samopouzdanje nego što bi bilo da je ostalo samo 1:0.
Posebno značajan za tim iz Vitorije biće pogodak Marijana Dijaza. Dugo je nekadašnji fudbaler Real Madrida čekao da se njegovo ime ponovo nađe na semaforu. Čak četiri godine! Mučile su ga povrede i uticale da se karijera ne razvija planiranim tokom, ali večeras je prelepim udarcem pod prečku pokazao zašto ga je Real svojevremeno platio Lionu preko 20.000.000 evra (2018. godine).
Iako je pre dve nedelje proslavio 33. rođendan, ima još šta da ponudi reprezentativac Dominikanske republike. Zbog toga ga je Kike Sančes Flores i uveo sa klupe. Brzo je opravdao poverenje centaršutom za gol Tenalje.
Treću loptu iza leđa Davida Sorije poslao je Mikel Rodrigez iz kontre. Uveliko su već bile poremećene Hetafeove linije u tim trenucima, koje su do isiključenja Femenije, pa i duže, izuzetno sigurno stajale. Ostao je Bordalas i na startu 11. sezone kao trener Hetafea dosledan defanzivnoj formaciji, sa izuzetno čvrstom igrom u odbrani. Rupu na sredini posle odlazaka Aranbarija i Milje popunio je Mangala, doveden letos na pozajmicu iz Liona. U sredini odbrane igrali su Đene, Abgar i Romero, sa Davinčijem na levom i isključenim Fermenijom na desnom beku.
Ipak, više se očekivalo večeras od predstavnika Primere na međunarodnoj sceni. Pogotovo što se u španskim medijima može pročitati da ambicije Hetafea nisu samo plasman u Ligu konferencije, već žele da ostave zapažen utisak. A, pitanje je imaju li igrački kadar koji može ozbiljno da gura na dva fronta...
Dosta je nervoze bilo večeras u igri gostiju, malo toga im je na protivničkoj polovini polazilo po planu, pa su ostali na samo jednom konkretnom pokušaju za celu utakmicu, kada je Satrijano u prvom delu šutirao sa distance, ali pravo u dobro postavljenog Antonija Siveru. Čak je i trener Bordalas dobio žuti karton već u prvom poluvremenu.
Pomenuli smo da je probao iskusni strateg dodatno da učvrsti ekipu uvođenjem Unala, ali nova epizoda u Hetafeu nije dobro počela po povratnika iz Bornmuta.
Nema sumnje da je sa dva brza gola u nadoknadi samopouzdanje igrača iz madridskog predgrađa poljuljano. Koliko god možda u ovom trenutku zvučalo nerealno, probaće to da iskoriste fudbaleri Partizana idućeg četvrtka. Pre toga, naravno, misli su usmerene ka sutrašnjem okršaju sa kragujevačkim Radničkim (21.00).
PRIMERA – 1. KOLO
Subota
Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)
/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/
21.30: (2,40) Sevilja (3,15) Rajo Valjekano (3,15)
Nedelja
17.00: (3,20) Rasing Santander (3,40) Viljareal (2,25)
19.00: (2,10) Espanjol (3,30) Levante (3,70)
Ponedeljak
21.00: (2,35) Deportivo La Korunja (3,20) Elče (3,20)
Sreda
21.00: (1,30) Atletiko Madrid (5,20) Malaga (11,0)
Četvrtak
21.00: (2,20) Rajo Valjekano (3,15) Alaves (3,60)
Odloženo
Subota, 22. avgust
17.00: (1,75) Atletik Bilboa (3,50) Sevilja (5,00)
19.30: (2,20) Valensija (3,30) Selta (3,40)
21.30: (5,25) Espanjol (4,30) Real Madrid (1,57)
Nedelja, 23. avgust
21.30: (8,00) Elče (5,30) Barselona (1,35)
***kvote su podložne promenama