Bojat za TV špice i prvenac Vasiua za nokaut kraj Moravice

Vreme čitanja: 3min | sub. 15.08.26. | 21:10
Vršac opet slavio kraj Moravice - 2:1
U ligi gde najmanje šest klubova više ili manje razmišlja o plasmanu u elitni rang, svaki kiks je skup, posebno na domaćem terenu, pa i u trećoj rundi. Javor je doživeo prvi poraz u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije, dok je Vršac još jednom, kao i u sezoni 2024/25, uzeo čitav plen kraj Moravice - 1:2 (0:0).
Meč su obeležili Dragan Bojat i Sumaila Vasiu. Prvi je golom za TV špice doneo prednost gostima, drugi odmah po dolasku na pozajmicu iz pančevačkog Železničara zapečatio sudbinu kolektiva iz Zapadne Srbije.
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Domaćin je statistički dominirao u prvom poluvremenu, imao posed, češće šutirao - precizno i neprecizno, izveo više kornera, ali su najbolju šansu u tom delu meča iz tranzicije stvorili Banaćani.
Uspavanka u prvih 15 minuta, pa onda šut sa distance Alekse Radonjića i odbrana mladog golmana gostiju Luke Lazina. Osim toga, Ivanjičani su do obaveznog odmora pripretili još jednom preko Radonjića, neprecizno glavom, a možda i najozbiljnije kada je Bubakari Dukure potegao, a Lazin panterski intervenisao. Još nekoliko ubačenih lopti u kazneni prostor Vrščana nisu donele naročita uzbuđenja.
Vršac je u tom delu meča izveo tri nešto smislenija napada, a najbolji u 30. minutu. Miloš Milivojević je dobro naciljao, ali je Dimitrije Stevanović sačuvao mrežu Javora, uz malu pomoć Stefana Radojičića. Potom je solidno napao i Kosta Janjić, koga je u duelu u kaznenom prostoru dojučerašnjeg superligaša zaustavio Lazar Konstantov.
Vršac je bio agilniji početkom drugog poluvremena. Dragan Bojat iz daljine u 47, u 50. minutu od Konstantinova izblokirani Dimitrije Petronijević, nakon akcije Janjića i Novaka Gojkova, pa Danko Kiković efektnim hicem tik pored stative u 59. minutu nagovestili su brzu promenu rezultata. Projektilom sa oko 25 metara sve te promašaje u 62. minutu iznivelisao je Bojat - 0:1.
Osam minuta kasnije egal na semaforu. Centrirao je Kajode Saliman, a u mrežu Lazina majstorski pospremio rezervista Marko Nikolić - 1:1.
Javor je preuzeo inicijativu. Lazin se u 71. minutu nekako odbranio od Miroslava Maričića, onda i nova pretnja Nikolića četiri minuta kasnije. Radojičić je u 78. minutu na gol liniji sprečio novi pogodak Nikolića, što je navelo na razmišljanje o mogućoj kazni na suprotnoj strani. Potpisali su je asistent Petronijević i strelac Vasiu - 1:2.
Kiković je u drugom minutu sudijske nadoknade sprečio Bočea Černoa Kandea da domaćinu donese makar bod.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - TREĆE KOLO:
JAVOR - VRŠAC 1:2 (0:0)
/Nikolić 70 - Bojat 62, Vasiu 82/
Stadion kraj Moravice u Ivanjici.
Sudija: Aleksandar Vukadinović.
JAVOR: Stevanović, Bjeković (55. Mitrović), Ristić, Todosijević, Konstantinov, Dukure (70. Đokić), Maričić, Mićić (55. Saliman), Akva (65. Kande), Radonjić, Antvi (46. Nikolić).
VRŠAC: Lazin, Bojat, Kiković, Radojičić, Janjić, Petronijević, Pivaš, Milivojević (70. Bašić), Serdar (64. Vasiu), Gojkov (76. Čejić), Glavnić (70. Atem).
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO
Petak
Loznica - Borac 2:3 (1:0)
/Jelenić 3, Čarapić 53 - Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 90+3/
Napredak - Metalac 2:1 (0:1)
/Bogdanović 55, 80 - Vukašinović 11/
Spartak - Teleoptik 2:4 (0:1)
/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/
Voždovac - Grafičar 0:1 (0:0)
/Matanović 48/
Subota
Proleter 023 – Dubočica 2:3 (0:0)
/Nikolašević 74, Savanović 88 - Đuričković 48pen, Anđelković 48, Ivić 82/
Smederevo 1924 – Bor 1919 4:0 (4:1)
/Hadžić 6, 21, Kodžić 25, Vranjanin 37 – Mirković 83ag/
Javor – OFK Vršac 1:2 (0:0)
/Nikolić 70 - Bojat 62, Vasiu 82/
Jedinstvo Ub - TSC (u toku)