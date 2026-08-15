Novi projekat Argentinaca – vratiti gostujuće navijače na tribine

Boka je konačno počela da liči na ekipu koja zna šta želi. Posle nekoliko razočaravajućih rezultata, trijumf nad paragvajskom Rekoletom rezultatom 3:1 doneo je više od zalihe pred revanš i najverovatnijeg prolaska u četvrtfinale – doneo je osećaj da se u igri „Đenovljana“ nešto pomera na bolje. Napadačka ideja, energija i jasnija hijerarhija unutar tima vratili su optimizam navijačima, dok su pojedinci koji su kod Aruabarene dobili poverenje počeli da potvrđuju da bi upravo oni mogli da budu osovina ekipe u nastavku sezone.

Ipak, raspored ne ostavlja mnogo prostora za predah. Boka će već narednog utorka u Asunsionu igrati revanš protiv Rekolete u Kopa Sudamerikani, pa je duel sa Platenseom samo jedna stanica u zahtevnom nizu utakmica. Aruabarena zbog toga razmatra određene promene, ali ne i potpunu rotaciju. Iskustvo iz premijernog kola protiv Ristrere, kada je veći broj promena doneo loš rezultat, očigledno je ostavilo trag. Zato bi protiv Platensea moglo da bude najviše četiri izmene, po dve u odbrani i napadu.

23.55: (2,55) Njuels Old Bojs (3,00) Deportivo Rijestra (3,05)

Na poslednjoj liniji Dilan Gorosito mogao bi da dobije prednost u odnosu na Leandra Lozana, dok bi Marko Pelegrino mogao da zauzme mesto Ajrtona Koste. U veznom redu, međutim, Aruabarena nema nameru da razbije trojac koji se polako pretvara u temelj ekipe. Leandro Paredes, Milton Delgado i Santjago Askasibar trebalo bi ponovo da budu zajedno na terenu, iako su već u ozbiljnom ritmu utakmica.

Moguće je da se ispred njih pojavi još jedan vezista, a među kandidatima se izdvajaju Kevin Zenon i Alan Velasko. Promena je moguća i na krilu. Leonel Flores mogao bi da ustupi mesto Sebastijanu Vilji, koji je protiv Rekolete uneo novu energiju i sa dve asistencije imao direktan uticaj na preokret. U vrhu napada ostaje Migel Merentijel, jedan od igrača od kojih će Boka očekivati da iskoristi trenutak u kojem ekipa počinje da dobija prepoznatljiv oblik.

Platense, s druge strane, u novu utakmicu ulazi sa potpuno drugačijom pričom. Početak Klausure bio je bolan. Posle teškog poraza od 0:4 protiv Talleresa, Valter Sunjino napustio je klupu, a na njegovo mesto stigao je čovek čije ime na Visente Lopezu nosi posebnu težinu – Martin Palermo. „Titan“ je već na debiju pokazao da bi mogao da bude pravo rešenje. Platense je minimalnim rezultatom savladao Independijente, a zatim remizirao sa Kokimbo Unidom u Kopa Libertadores. Taj rezultat, međutim, ostavio je argentinskom timu dodatni teret pred nastavak kontinentalne avanture. Revanš u Čileu traži pobedu, što znači da bi Palermo protiv Boke mogao da bude primoran da odmori nekoliko važnih igrača.

Martin Palermo (©Reuters)

Za Palerma će susret svakako imati posebnu emociju. Nekadašnji golgeter kluba sa Bombonjere sada će stajati na suprotnoj strani, kao trener kluba koji pokušava da ostane u trci za plej-of. Platense ne želi da izgubi priključak u prvenstvu, ali Kopa Libertadores ne može da se gurne u stranu. Dve ambicije sudariće se u samo nekoliko dana, a Palermo će morati da pronađe ravnotežu između onoga što mora sada i onoga što tek dolazi.

23.55: (2,10) Belgrano (3,20) Rivadavija (3,80)

Boka i Platense poslednji put su se sastali u februaru, kada je na Bombonjeri odigrano nezanimljivih 0:0. Lignje su, međutim, u poslednjih osam međusobnih susreta uspeli da pobede samo jednom, još 2024. godine. Statistika je zato na strani Boke, ali ovakve utakmice u argentinskom fudbalu retko poštuju ono što piše na papiru.