Pejovići dominirali u Surdulici: Aleksandar pocepao mrežu, Lukina Mačva se kasno probudila

Ko zna - zna. Partija Aleksandra Pejovića protiv Mačve u prvom poluvremenu petog kola Mozzart Bet Superlige bila je pokazna vežba kako se igraju ovakve utakmice. A, ko će to bolje znati, nego fudbaler koji ih je u šampionatu Srbije preturio preko glave skoro pa 400! Još šest mu nedostaje pa da dostigne taj broj, koji je u svoju biografiju u istoriji takmičenja upisao samo Janko Tumbasević.

Crtao je po terenu svojim loptama, povezivao linije domaćeg tima. Ma, sve bitno što se dešavalo u igri Radnika vrtelo se oko njega. A, onda fudbal često ume i da nagradi, pa se projektil sa preko 20 metara iz 25. minuta zakoprcao u mreži i otključao bravu rivala, koga je pogotkom na početku drugog poluvremena, svojim prvim otkako je došao u srpski fudbal, dokusurio Emanuel Kvarši. Do kraja, gosti su samo uspeli da smanje preko Luke Pejovića, ne i da izbegnu poraz - 2:1 (1:0).