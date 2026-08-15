Pejovići dominirali u Surdulici: Aleksandar pocepao mrežu, Lukina Mačva se kasno probudila
Vreme čitanja: 8min | sub. 15.08.26. | 20:55
Radnik se kockao u finišu, ali ipak savladao Šapčane sa 2:1
Ko zna - zna. Partija Aleksandra Pejovića protiv Mačve u prvom poluvremenu petog kola Mozzart Bet Superlige bila je pokazna vežba kako se igraju ovakve utakmice. A, ko će to bolje znati, nego fudbaler koji ih je u šampionatu Srbije preturio preko glave skoro pa 400! Još šest mu nedostaje pa da dostigne taj broj, koji je u svoju biografiju u istoriji takmičenja upisao samo Janko Tumbasević.
Crtao je po terenu svojim loptama, povezivao linije domaćeg tima. Ma, sve bitno što se dešavalo u igri Radnika vrtelo se oko njega. A, onda fudbal često ume i da nagradi, pa se projektil sa preko 20 metara iz 25. minuta zakoprcao u mreži i otključao bravu rivala, koga je pogotkom na početku drugog poluvremena, svojim prvim otkako je došao u srpski fudbal, dokusurio Emanuel Kvarši. Do kraja, gosti su samo uspeli da smanje preko Luke Pejovića, ne i da izbegnu poraz - 2:1 (1:0).
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Mačva je pobedom nad IMT-om u prethodnom kolu, nakon paklenog rasporeda na startu sezone, nagovestila konkurentnost u elitnom rangu, ali ovo u Surdulici u prvih sat vremena bilo je veoma, veoma tanko. Da se niko ne uvredi, ali na prvoligaškom nivou. Otkravili su se tek nakon što su primili tri gola (od kojih treći nije priznat zbog nedozvoljene pozicije), na krilima još jednog Pejovića - Luke, počeli su da prete, vratili se u igru više od deset minuta pre kraja, ali su se kasno probudili.
Imao je Pejović ograničenu minutažu u prva tri kola, prvi put se našao u startnoj postavi, baš kao i Mateja Gašić, koji je početkom leta već bio na izlaznim vratima, ali željeni transfer nikako da se ostvari, pa je stavio kapitensku traku oko ruke i izveo saigrače na teren, a treće novo lice među starterima bio je 18-godišnji Luka Jovanović, kome je upravo Pejović, na istekiu trećeg minuta, poslao loptu na trepavicu, no isprečila se stativa.
Maltene sa iste pozicije sa koje je postigao prelep pogodak, Pejović je desetak miniuta kasnije pogodio stativu, onda je i Popović namučio Rakonića sa distance, ali je golman Mačve loptu nekako skrenuo u korner. On je u razmaku od sedam dana osetio i lice i naličje slave. U timu četvrtog kola zahvaljujući partiji protiv IMT-a, a sada veoma loša reakcija, koja je kumovala pogotku krilnog napadača iz Gane u 48. minutu. I on je mrežu Mačve pogodio udarcem levom nogom izvan kaznenog prostora, samo što je loptu koja je išla po zemlji i prošla mu je maltene kroz ruke, Rakonić morao da uštopuje.
Vadio je on loptu iz mreže i treći put, ali nakon dugog izvlačenja linija u VAR sobi pogodak Popovića iz 57. minuta ipak nije priznat zbog minimalnog ofsajda.
I onda, Radniku se umalo nije obilo o glavu prerano opuštanje njegovih fudbalera. Ovih dana u centru pažnje je Evropsko prvenstvo u atletici i na njemu kao jedno od najatraktivnijih nadmetanja ono u štafeti. I baš kao da je palicu od svog prezimenjaka Aleksandra preuzeo Luka Pejović. Napravio je dar-matr po levoj strani, sjajno centrirao ka Stevanoviću, koji se iskrao uspavanoj odbrani domaćih, ali je loše zahvatio loptu glavom. Kao da to nije bila dovoljna opomena defanzivcima tima koji sa klupe predvodi Zoran Rendulić, loše su bili postavljeni u 79. minutu, kada je Luka Pejović iskoristio magičnu asistenciju Ergelaša i savladao Ranđelovića. Kisidali su gosti, poklušali da stignu do izjednačenja, ali bodovi su ostali na jugu Srbije.
MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO
RADNIK - MAČVA 2:1 (1:0)
/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/
Surdulica. Gradski stadion.
Sudija: Srđan Jovanović (Beograd).
Žuti kartoni: Sonja (Radnik), Ilić (Mačva).
RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović 6 - Gašić 6, Sadik Abubakar 6, David Stojanović 6, Sonja 6 (od 86. Lazić) - Popović 6,5, Pejović 7,5 (od 73. Zorić) - Kvarši 7 (od 66. Đ. Jovanović 6), Novaković 6,5, L. Jovanović 6,5 (od 66. Milićević 6) - Bogdanović 6,5.
MAČVA (4-2-3-1): Rakonić 5 - Ilić 5,5 (od 67. Ergelaš 6,5), Ristivojević 5,5, Sladojević 5,5, Lainović 5,5 - Tojčić 5 (od 46. Vraštanović 6), Terzić 6 - Rakić 5,5 (od 77. Delibašić), Đorđić 5 (od 46. Stevanović 6), Pejović 7 - Vidakov 5,5.
Igrač utakmice: Aleksandar Pejović (Radnik) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO
Subota
Radnik - Mačva 2:1 (1:0)
/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/
21.00 (2.45) Čukarički (3.35) OFK Beograd Mozzart Bet (2.90)
Nedelja
19.00 (2.25) IMT (3.10) Radnički Niš (3.60)
21.00 (1.65) Partizan (3.90) Radnički Kragujevac (5.00)
21.00 (4.10) Zemun (3.40) Mladost Lučani (1.95)
Ponedeljak
20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)
Odloženo
Železničar - Crvena zvezda
***Kvote su podložne promenama