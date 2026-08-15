Banki pred meč sa Orlovima: Srbija je snažna reprezentacija

Upravo su Azuri znali u prošlosti da nam dođu glave, a Luka Banki i njegova četa predstavljaju verovatno najozbiljnijeg rivala u drugoj fazi. Takođe, Italija ima pobedu više u odnosu na Srbiju. Selektor Italije se u izjavi za tamošnje medije kratko osvrnuo na okršaj sa našom reprezentacijom. "Nalazimo se u povoljnoj situaciji na tabeli, ali znamo da sve može lako da se zakomplikuje. Bosna i Hercegovina i Srbija su snažne reprezentacija. Svi nacionalni timovi imaće na raspolaganju najbolje igrače i očekuje nas veoma visok nivo košarke", rekao je Banki .

Nekadašnji trener Efesa imaće na raspolaganju vrlo dobar tim, koji će predvoditi Niko Manion, Stefano Tonut, Nikolo Meli, Simone Fontekio, Darijus Tompson... Međutim, ono što može da se nasluti iz izjave italijanskog stručnjaka jeste da domaći igrači ne dobijaju adekvatnu priliku u klubovima.

"Ne mislim da su nam potrebna ograničenja u pravilima kako bismo klubove naterali da pružaju šansu italijanskim igračima. Potrebno jeda ubedimo vlasnike klubova, rukovodioce i trenera da niši košarkaši, kada dobiju priliku, mogu da donesu kvalitet i konkurentnost, uz veoma snažan osećaj pripadnosti".

U drugoj fazi iz grupe idu tri provplasirane reprezentacije. Jasna matematika da će neko od kvarteta Italija, Turska, Srbija i Litvanija otpasti i ostati bez Svetskog prvenstva.