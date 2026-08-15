Podela među navijačima Čelsija: Enco Fernandez između zvižduka i aplauza zbog Sitija

Sam pomen imena Enca Fernandeza među navijačima Čelsija izaziva nemir. Počelo je sa prošlosezonskim vratolomijama u kojim je Argentinac bio uključen zajedno sa svojim agentom oko tada aktuelnog prelaska u Real Madrid, ovog leta zbog želje da pređe u Mančester Siti i sarađuje opet sa Encom Mareskom...

Svojim ponašanjem argentinski reprezentativac navukao je gnev dela publike i to se najbolje video u prijateljskom susretu sa Real Sosijedadom koji je Čelsi dobio rezultatom 3:1.