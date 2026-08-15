Podela među navijačima Čelsija: Enco Fernandez između zvižduka i aplauza zbog Sitija
Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 21:45
Izgleda da ne postoji konsenzus oko toga da li Argentinac treba da ostane
Sam pomen imena Enca Fernandeza među navijačima Čelsija izaziva nemir. Počelo je sa prošlosezonskim vratolomijama u kojim je Argentinac bio uključen zajedno sa svojim agentom oko tada aktuelnog prelaska u Real Madrid, ovog leta zbog želje da pređe u Mančester Siti i sarađuje opet sa Encom Mareskom...
Svojim ponašanjem argentinski reprezentativac navukao je gnev dela publike i to se najbolje video u prijateljskom susretu sa Real Sosijedadom koji je Čelsi dobio rezultatom 3:1.
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Naime, Fernandez je još tokom izlaska na teren, pre početka susreta bio nagrađen zvižducima i uvredama dela navijača, dok mu je deo skandirao ime. Isti tretman dobio je i kada je ulazio na teren, posle punog sata utakmice kada je zamenio Risa Džejmsa i poneo kapitensku traku. Deo publike ga je vređao, drugi mu je skandirao i pružao podršku.
Argentincu se smeši da i predstojeću sezonu odigra u dresu Plavaca, pošto se Mančester Siti nije javio na vreme, odnosno u petak do 18 časova sa ponudom od 140.000.000 evra. Siti je nudio dosta manje para i izgleda da nije želeo da ulazi u dalju diskusiju sa Čelsijem, mada nije isključeno da do 1. septembra dođe do totalnog preokreta.
Čelsi prvu utakmicu u sezoni igra 24. avgusta protiv Fulama.