Bajern brz i skoro savršen - preživeće Eberl; Dortmund za male pare kupio igrače 'od 100.000.000'

Ono što je zanimljivo, više od Bajerna i Dortmunda ponovo je potrošio Bajer Leverkuzen. Verkself je zapravo još jednom šampion Nemačke po pitanju novca potrošenog na nove igrače. Najmanje se isprsio Šalke (ukupno manje od 3.000.000), a čini se da pohvale zaslužuju i Hofenhajm, Štutgart, Ajntraht iz Frankfurta.

Bundesligaši su i ove godine više zaradili nego što su potrošili. Samo jednom od 2020. godine utrošak je bio veći od zarade. Ovog leta, ukupan prihod klubova elitne nemačke divizije iznosio je 817.455.000 evra, a trošak 781.800.000.

BAJERN MINHEN Prelazni rok koji bi trebalo da odredi sudbinu Maksa Eberla, Bajern je odradio gotovo savršeno. Mada su se akvizicije poput Majkla Olisea i Luisa Dijaza pokazale kao pun pogodak, na rad šefa sportskog sektora bilo je podosta zamerki, pre svega od strane Nadzornog odbora. Prevelike plate zvezda koje su u poslednjim mesecima produžile ugovore, panična potraga za špicom što je prošlog leta dovela do pozajmice Nikolasa Džeksona (za sumanutih 16.500.000 evra), slab prihod od prodaje neupotrebljivih igrača... Uspeo je Eberl ovog leta da popravi dosta toga. Pre svega, sav posao po pitanju ulaznih transfera završio je još tokom Mundijala. Kupovinom Ismaela Saibarija (25) i Natanijela Brauna (23) za po 50.000.000 evra tim je dobio na još većoj fleksibilnosti i fluidnosti, a Vensan Kompani polivalentne fudbalere koje su mu nedostajali za taktičke varijacije kojima svako malo pribegava. Dolazak Brauna ne predstavlja samo ’pendžetiranje’ leve strane usled čestih povreda Alfonsa Dejvisa, već i opciju više u ofanzivnom delu, u šta smo imali prilike da se uverimo na početku sezone. Nemački reprezentativac počeo je kao ’desetka’ i u Superkupu protiv Dortmunda, i na bundesligaškoj premijeri sa Štutgartom. Radi se, dakle, o levom beku koji će moći da uskači na bilo koje mesto iza centarfora, pa i na desnog spoljnog, kada Kompani kao u nekoliko navrata prošle sezone zarotira bekove. Saibari još nije na željenom energetskom nivou, ali stigao je da s nekoliko poteza pokaže šta Bajern dobija – imaginaciju, završni pas, dribling na petoparcu. Imajući u vidu zdravstvene probleme s kojima se Džmal Musijala susreće, odnosno povredu Serža Gnabrija, Marokanac će verovatno odmah dobiti ozbiljnu minutažu. Prodajom viškova Bavarci su zaradili polovinu novca utrošenog na dva skupocena pojačanja, i to je ono što se Eberlu piše kao ogroman plus. Rešio se Žoaa Paljinje, Danijela Pereca, Saše Boea, Noela Aseka, Aleksandera Nibela, Kusi Asarea... Kada na to dodamo da su ugovori istekli Leonu Gorecki i Rafaelu Gereiru, te da je Brajan Saragosa poslat na novu pozajmicu, roster je značajno smanjen, a da na kvalitetu nije izgubio. Štaviše, dobio je. Postojala je u jednom trenutku ideja da se krene po još jednog desnog beka (šuškalo se najčešće o Živairu Ridu iz Fajenorda), međutim pošto je sudbina Saše Boea do zatvaranja pijace visila u vazduhu, ta kupovina odložena je za zimu ili naredno leto. Momak na koga treba obratiti pažnju svakako je Bara Sapoko Endiaje (18). Njegov otkup za 3.500.000 evra od jedne afričke akademije prošao je nekako ispod radara, a u Bajernu toliko veruju u njegov potencijal da su odlučili da ne dovode zamenu za Leona Gorecku. DOŠLI: Ismael Saibari (PSV Ajndhoven, 50.000.000), Natanijel Braun (Ajntraht Frankfurt, 50.000.000), Bara Sapoko Endiaj (Gambinos Stars, 3.500.000), Noel Aseko (Hanover, 3.450.000).



OTIŠLI: Žoao Paljinja (Benfika, 14.000.000), Noel Aseko (Ajntraht Frankfurt, 12.000.000), Danijel Perec (Sautempton, 8.000.000), Aleksander Nibel (Bešiktaš, 6.250.000), Džona Kusi Asare (Fulam, 6.000.000), Moris Kratenmaher (Elverzberg, 2.000.000), Lovro Zvonarek (Amadora, 1.500.000), Armindo Zib (Los Anđeles, 500.000), Arijon Ibrahimović (Augzburg, pozajmica, 500.000), Brajan Saragosa (Espanjol, pozajmica), Leon Gorecka (Aston Vila, slobodan igrač), Rafael Gerero (slobodan igrač). BORUSIJA DORTMUND Dolaskom Nilsa Ole Buka u sportski sektor, Borusija iz Dortmunda napravila je veliki zaokret, zapravo samo vratila starom načinu poslovanja - kupovini najtalentovanijih evropskih igrača, uglavnom tinejdžera. Ovog leta Milioneri su ugrabili (najmanje) tri prava bisera. Grci Konstantinos Karecas (18) i Janis Konstantelijas (23) već su nagovestili da bi mogli da zalude fudbalsku planetu, a i gorostasni štoper Joan Gadu (18) natuknuo je ozbiljan potencijal u prve dve utakmice nove sezone. Za ovu trojicu Borusija je iskeširala 76.000.000 evra, ali ako se po jutru da poznaje – iliti po prvom utisku – samo jedan od njih povratiće sav taj novac kada bude odlazio. Imali su Milioneri veliku nesreću da se Konstantelijas povredi već na debiju u Bundesligi, ispostavilo se da je stradao prednji ukršteni ligament kolena, zbog čega su Lars Riken i Nils Ole Buk morali hitno da reaguju i na pozajmicu dovedu Itana Envanerija iz Arsenala. Ponadali su se verovatno u Crvenoj zvezdi da bi možda njih i Vasilija Kostova moglo da ogreje sunce usled novonastale situacije – jer jedan od najtalentovanijih srpskih igrača bio je dovođen u vezu sa Dortmundom – ali Nemci su se ipak odlučili da idu sa ’suvom’ pozajmicom (bez prava otkupa) za koju će platiti 5.000.000 Tobdžijama. Bilo je reči da bi Borusija ovog leta mogla da promeni i centarfora. Seru Girasi se našao na transfer listi, čak je preko posrednika nuđen nekim klubovima (spekulisalo se i Barseloni), no izgleda da je prevelika cena (izlazna klauzula između 30 i 40 miliona) učinila svoje. A ni Dortmund nije želeo po svaku cenu da ga proda. Više je osluškivao tržište... Veliku stvar klub sa Vestfalena napravio je što je uspeo da zadrži Feliksa Nmeču, ali i što je prodao Karima Adejemija, koji je poslednjih meseci pravio više štete nego što je donosio koristi. Ozbiljan ’apdejt’ Niko Kovač trebalo bi da oseti u srcu terena, gde će uz zacementiranog Nemeču verovatno igrati Džoj Verman (27), pridošlica iz PSV Ajndhovena. Tako iskusan vezista puno će značiti ovako mladom timu... Uložila je Borusija ovog leta i u talentovane Južnoamerikance. Džastin Lerma (18) jedan je od poslednjih produkata čuvene škole Independijente Del Valjea. Igra na poziciji ofanzivnog veznog i plaćen je 4.000.000 evra. Drugi je brazilski bek Kauan Santos (18), za čiju je slobodu Kruzeiru iskeširano 7.000.000. On bi trebalo da bude zamena Danijelu Svensonu, koji je prošle sezone bio preopterećen. DOŠLI: Konstantinos Karecas (Genk, 30.000.000), Janis Konstantelijas (PAOK, 26.000.000), Džoj Verman (PSV Ajndhoven, 22.000.000), Žoan Gadu (RB Salcburg, 19.500.000), Kauan Prates (Kruzeiro, 7.000.000), Džastin Lerma (Independijente, 4.000.000), Itan Envaneri (Arsenal, pozajmica).



OTIŠLI: Karim Adejemi (Barselona, 22.000.000), Kol Kempbel (Elverzberg, 6.000.000), Žulijen Duranvil (Lion, 5.000.000), Jan Kouto (Komo, pozajmica, 3.000.000), Kjel Vetjen (Midtjiland, 2.500.000), Julian Brandt (Ajaks, slobodan igrač), Salih Ozdžan (Bešiktaš, slobodan igrač), Niklas Zile (Tifenbah, slobodan igrač), Dijant Ramaj (Kopenhagen, pozajmica), Almugera Kabar (NEC Nejmehen, pozajmica). RB LAJPCIG Ostao je RB Lajpcig bez najboljeg igrača iz protekle sezone; dobrano je napunio kasu odlaskom Jana Diomandea u Real Madrid (za 125.000.000), ali klasičnu zamenu nije doveo. Najveći deo tog novca utrošio je na novog štopera, dvojicu vezista i isto toliko napadača. Defanzivnu liniju pojačao je Francuz Maksim Estev (24) iz Barnlija. U planu je bilo da Kastelo Lukeba bude prodat, a pošto do toga nije došlo, sada će Martin Demikelis imati malu gužvu na štoperskim pozicijama. Roko Rajc i Nil El Ajnaui ozbiljna su pojačanja na sredini i koštaće skupa oko 50.000.000 evra ako Marokanac bude otkupljen od Rome, dok je ozbiljno ulaganje u centarfora ipak izostalo. Dogovoreni transfer Fisnika Aslanija propao je, jer ovaj nije prošao lekarske preglede. Opcija B bio je Nikolo Tresoldi, čija je cena bila prevelika za Saksonce, da bi na kraju izbor pao na Marka Gijua iz Čelsija. Kristofer Enkunku vratio se na zajam (cena 3.000.000), s tim što će Lajpcig moći da ga otkupi za 27.000.000 evra idućeg leta, ukoliko ga oživi. Otišli su Peter Gulači, Ksaver Šlager, Eljif Elmas, Lutsharel Gertrojda, Konrad Harder, Kosta Nedeljković... I pored brojnih promena, čini se da je najveća ipak na mestu trenera. Demikelis ima iskustva rada u Nemačkoj, vodio je mladi tim Bajerna, međutim ne dolazi Red Bulovog trenerskog sistema, pa će biti zanimljivo videti kako će se da se uklopi i koliko će da potraje. DOŠLI: Maksim Estev (Barnli, 25.000.000), Roko Rajc (Borusija Menhengladbah, 20.000.000), Mark Giju (Čelsi, 15.000.000), Nil El Ajnaui (Roma, pozajmica, 4.000.000), Kristofer Enkunku (Milan, pozajmica, 3.000.000), Erjan Nilan (Sevilja, slobodan igrač).



OTIŠLI: Jan Diomande (Real Madrid, 125.000.000), Elif Elmas (Atalanta, pozajmica, 2.000.000), Lutsharel Gertrojda (PSV Ajndhoven, pozajmica, 1.500.000), Peter Gulaši (Viljareal, 1.500.000), Ksaver Šlager (Notingem Forest, slobodan igrač).

ŠTUTGART Nisu puno toga Švabe uradile ovog leta, ali utisak je – sve kako bi trebalo. Nisu izgubile nijednog važnog igrača, od Srba koji se nisu snašli (Jovanović i Milošević) zaradile 15.000.000, i za isti novac pazarile najtalentovanijeg Slovaka Lea Sauera (20) iz Fajenorda. Bilal El Hanus (22), igrač vredan 35.000.000, otkupljen je takođe za 15.000.000, a napadač za kog su dali 25.000.000 evra – Dženan Pejčinović – zbog čega su se mnogi čudili, već na debiju spakovao je het-trik i pokazao da će biti pogodak. Ime iskusnog Griše Premela (31) nije naročito poznato i zvučno izvan Nemačke, no radi se o pouzdanom vezisti, s karakterom vođe, koji će dobro doći u rotaciji. On je stigao bez obeštećenja, pošto mu je istekao ugovor sa Hofenhajmom... Tokom jučerašnjeg dana Štutgartu su propala dva izlazna transfera: Džoša Vagnoman nije završio u Halu, kako se očekivalo, a ni Džejmi Leveling u Romi. To neće mnogo smetati Sebastijanu Henesu. Imaće mladi stručnjak doslovno dva tima približnog kvaliteta na raspolaganju... DOŠLI: Dženan Pejčinović (Volfzburg, 25.000.000), Bilal El Hanus (Lester, 15.000.000), Leo Sauer (Fajenord, 15.000.000), Griša Premel (Hofenhajm, slobodan igrač).



OTIŠLI: Jovan Milošević (Braga, 8.000.000), Lazar Jovanović (Udineze, 6.500.000), Noa Darvih (Elverzberg, pozajmica, 750.000), Laurin Ulrih (Paderborn, 600.000), Paskal Štencel (slobodan igrač). HOFENHAJM Klub iz Zinshajma odradio je odličan posao ovog leta, doveo šest mladih igrača (samo Austrijanac Patrik Vimer ima 25 godina, svi ostali ispod 21) i sve to servisirao s jednom bombastičnom prodajom – Bazumana Ture u Njukasl za 50.000.000. Među tim pridošlim momcima je i generacijski talenat evropskog kalibra – Natan De Kat (17), jedan od najboljih proizvoda belgijskog fudbala u poslednjih desetak godina. Otimali su se za njega mnogi velikani, između ostalih i Bajern Minhen, međutim De Kat je odabrao sigurnu varijantu – razvojni klub u kom će dobiti minutažu. Pritom, plaćen je ’svega’ 18.500.000 evra, što je za današnje uslove sasvim prihvatljivo za takav potencijal. Treba upamtiti i imena Adama Dagima (20), Matsa Rotsa (20), Kajetana Lenca (20). Na njih trojicu Hof je potrišio 35.000.000. Nema šta, ozbiljna opklada... DOŠLI: Natan De Kat (Anderleht, 18.500.000), Adam Dagim (RB Salcburg, 13.000.000), Mats Rots (Tvente, 12.000.000), Patrik Vimer (Volfzburg, 10.000.000), Kajetan Lenc (Bohum, 10.000.000), Alesandro Voht (Sent Galen, 2.700.000).



OTIŠLI: Bazumana Ture (Njukasl, 50.000.000), Muhamed Damar (Volfzburg, 5.500.000), Haris Tabaković (RB Salcburg, 5.000.000), Henes Berens (Augzburg, 3.500.000), Luka Arlajn (Bajer Leverkuzen, 2.000.000), Stanli Ensoki (Union Berlin, 1.500.000), Gift Orban (Amed, pozajmica, 1.000.000), Denic Cajtler (Paderborn, pozajmica, 750.000), Umut Tohumdžu (Salcburg, pozajmica, 500.000), Nahuel Nol (Paderborn, poztajmica, 500.000), Griša Premel (Štutgart, slobodan igrač), Atila Salaj (Pogon, slobodan igrač) Kevin Akpoguma (Frozinone, slobodan igrač), Denis Gajger (NEC Nejmegen, slobodan igrač), Ilas Bebu (slobodan igrač). BAJER LEVERKUZEN Niko u Nemačkoj nije potrošio više novca od Leverkuzena. Zaključno sa Gelom Dueom i Musom Dijabijem, koji su promovisani tokom jučerašnjeg dana, u smiraj prelaznog roka, trošak Verkselfa otišao je na 160.000.000 evra. Za Nemačke prilike zaista ogroman novac... Rasprodao je Bajer šampionski tim, finansije mu sigurno nisu problem, ali ono što jeste problem – potrebno je uklopiti toliko novajlija. Prošlog leta doveli su 15 novih igrača, sada osam. U međuvremenu dvojica trenera su smenjena. jer nisu uspeli da poslože sve te kockice. Došao je treći, Španac Karles Martinez, i nema sumnje da ga očekuje pakleno težak zadatak. Nova su oba beka, nova su krila, osvežena je štoperska linija s Argentincem Fakundom Medinom... Najveća zvezda od pridošlica svakako je pomenuti Musa Dijabi, povratnik sa Bliskog istoka. On bi trebalo da bude starter na desnom boku, Afonso Moreira iz Liona na levom. Biće zanimljivo videti na velikoj sceni po mnogima najtalentovanijeg nemačkog igrača u ovom času – Keneta Ajhorna (16), koji je odbrao Bajer pre Bajerna i RB Lajpciga. Kada su odlasci u pitanju svakako će najviše nedostajati Aleks Grimaldo, jedan od ključnih šrafova iz šampionske generacije i prošle sezone ponajbolji igrač Leverkuzena. DOŠLI: Gela Due (Strazbur, 30.000.000), Afonso Moreira (Lion, 29.500.000), Musa Dijabi (Al Itihad, 28.000.000), Migel Gutijerez (Napoli, 26.000.000), Fakundo Medina (Olimpik Marselj, 23.000.000), Kenet Ajhorn (Herta, 9.000.000), Kerim Alajbegović (RB Salcburg, 8.000.000), Luka Arlajn (Hofenhajm, 2.000.000).



OTIŠLI: Kerim Alajbegović (Juventus, 32.000.000), Esekjel Palasios (Ipsvič, 22.500.000), Alehandro Grimaldo (Atletiko Madrid, 15.000.000), Matej Kovarž (PSV Ajndhoven, 5.000.000), Ernest Poku (Bešiktaš, pozajmica, 3.000.000), Noa Embamba (Lorijen, pozajmica, 500.000), Artur (Verder Bremen, pozajmica), Aksel Tap (Levante, pozajmica), Isa Traore (Trenčin, pozajmica). FRAJBURG Dvojicu startera izgubio je Frajburg ovog leta (Johana Manzambija i golmana Nou Atubolua), buđelar napunio do vrha (uzeo blizu 90.000.000), međutim zamenu je doveo samo za jednog – Mio Bakhaus stigao je iz Verdera da uskoči u Atuboluove kopačke i rukavice. Imajući u vidu godine Lukasa Helera, Vinčenca Grifa, pa i Maksimilijana Egeštajna, podno Švarcvalda su odlučili da gledaju u budućnost i popunjavaju neke druge praznine; na Manzambijevo mesto došao je Juito Suzuki, dobro se pokazao, tako da je sportski sektor leto iskoristio da podmladi špic napada i pozicije zadnjeg veznog. Tako je za Keisukea Gota (21) iz Anderlehta plaćeno 10.000.000, a za drugoligašu Karlsrueu za 20-godišnjeg Tunišanina Ben Farhata 7.500.000 evra. Kao pametan potez deluje vraćanje Janika Engelharta (25) iz Koma... DOŠLI: Mio Bakhaus (Verder Bremen, 12.000.000), Kejsuke Goto (Anderleht, 10.000.000), Luej Ben Farat (Karlzrue, 7.500.000), Janik Engelhart (Komo, 7.000.000), Rihito Jamamoto (Sint Trojden, 7.000.000).



OTIŠLI: Johan Manzambi (Aston Vila, 60.000.000), Robert Vagner (Dinamo Drezden, 850.000), Junior Adamu (Šalke, 800.000), Noa Vajshaupt (Darmštat, 500.000), Noa Atubolu (Ajntraht Frankfurt, pozajmica, 1.000.000), Eren Dinkdži (Verder Bremen, pozajmica, 400.000), Luej Ben Farat (Karlsrue, pozajmica), Karl Štajnman (Hanover, pozajmica), Danijel Kofi Kjere (Osnabrik, slobodan igrač), Maksimilijan Filip (slobodan igrač). AJNTRAHT FRANKFURT Veliki posao Ajntraht je odradio zimus, kao i prošlog leta, tako da su u ovom prelaznom roku Markusu Krešeu ostali samo oni ’fini radovi’. Doveo je možda i najboljeg mladog golmana Nemačke – Nou Atubolua, odbranu ojačao dvojicom štopera (Lilijan Brasije i malo poznati Portugalac Otavio), a centralni deo terena toliko željenim Rafaelom Onjedikom iz Klub Briža. Belgijanci su za Nigerijca zimus tražili i 25.000.000 evra. Nije Kreše želeo pošto poto da tako duboko zavlači ruku džep, čekao je, čekao i dočekao svojih pet minuta. Igrač ušao u poslednju godinu ugovora, novi nije želeo da prihvati i Briž je morao da spusti cenu – na svega 9.000.000. Noel Aseko (20), pridošlica iz Bajerna, još jedan je zadnji vezni, i predstavlja ulaganje u budućnost... Kada su odlasci u pitanju bilo je ih poprilično, pa je i zarada zaista lepa – preko 100.000.000 evra. Naravno, najveći deo otpada na transfer Natanijela Brauna u minhenski Bajern. Rešio se Ajntraht i nekih skupih igrača, a promašaja, kao što su Arno Kalimuendo, Elji Vai, Miši Batšuaji, Artur Teat... DOŠLI: Noel Aseko (Bajern Minhen, 12.000.000), Lilijan Brasije (Ren, 9.200.000), Rafael Onjedika (Klub Briž, 9.000.000), Otavio (Amadora, 4.500.000), Malik Pimpong (Midtjiland, 3.500.000), Noel Futko (Grojter firt, 1.300.000), Noa Atubolu (Frajburg, pozajmica, 1.000.000).



OTIŠLI: Natanijel Braun (Bajern Minhen, 50.000.000), Orel Amenda (Koventri, 18.000.000), Rasmus Kristensen (Midtjiland, 6.000.000), Mihael Ceterer (Lids, 5.000.000), Hrvoje Smolčić (Korum, 1.200.000), Eljes Shiri (Keln, 1.000.000), Žunior Dina Ebimbe (Šalke, 800.000), Miši Batšuaj (Aba, ?), Noel Futko (Elverzberg, pozajmica, 1.000.000), Hugo Larson (Fulam, pozajmica), Nijel Enkunku (Nica, pozajmica), Artur Teat (Bolonja, pozajmica) Elje Vaj (Nica, pozajmica), Mahmud Dahud (slobodan igrač), Žan Mateo Baoja (Lids, pozajmica, 2.000.000 evra).

AUGZBURG Ako bismo gledali isključivo imena pojačanja i njihovu reputaciju, Augzburg bi sigurno spadao među tri glavna kandidata za ispadanje. Ipak, nije to baš tako loša skupina igrača, kada im pridodamo satrosedeoce. Najviše novca izdvojeno je za otkup ugovora Rodriga Ribeira, centarfora iz Sportingovog B tima – 5.000.000 evra. Za dva nova beka Bavarci su dali još 7.250.000 (Zvezdin Seol i Hanes Berens iz Hofenhajma), dok su svi ostali poslovi daleko, daleko manji. Vredi ipak istaći dve pozajmice. Arijon Ibrahimović bio je veoma dobar tokom priprema sa Bajernom i sigurno će biti jedan od najvažnijih igrača Augzburga ove sezone. Takođe, očekuje se da bitnu ulogu odigra i štoper iz Mančester Sitija Džuma Ba. Od važnijih igrača otišli su Kevin Šloterbek i Dimitrios Janulis. DOŠLI: Rodrigo Ribeiro (Sporting, 5.000.000), Jung vu Seol (Crvena zvezda, 3.750.000), Henes Berens (Hofenhajm, 3.500.000), Sima Suso (Fortuna Diseldorf, 1.600.000), Mihael Gregorič (Brendbi, 700.000), Arijon Ibrahimović (Bajern Minhen, pozajmica, 500.000), Džuma Ba (Mančester Siti, pozajmica, 100.000), Kalvin Brakelman (Paderborn, slobodan igrač).



OTIŠLI: Dimitrios Janulis (PAOK, 4.250.000), Keven Šloterbek (Sautempton, 3.850.000), Sedrik Cesiger (Jang Bojs, 3.500.000), Henri Kudosu (Arminija Bilefeld, 500.000), David Čolina (Zaglebje, 400.000), Maksimilijan Bauer (Arminija Bilefeld, 350.000), Elvis Redžbečaj (Volfzburg, slobodan igrač). MAJNC Skroman, vrlo skroman prelazni rok Majnca. Mada se ne može reći i neuspešan, pošto je klub skoro celo leto bio pod neverovatnim pritiskom da proda svog najboljeg igrača Keišua Sanoa (25), a na kraju je ipak uspeo da ga zadrži. Poslednja ponuda iz Premijer lige, tokom jučerašnjeg dana, iznosila je 30.000.000 funti. Šuškalo se da dolazi iz Kristal Palasa. Ostali su čelnici Majnca čvrsti pri svojoj odluci da ne pregovaraju o ciframa ispod 45.000.000... Ako pričamo o novajlijama, najzvučnije je svakako ime Štefana Poša, austrijskog reprezentativca, koji je prethodnih šest meseci proveo na pozajmici u Majncu. Sada je otkupljen za 4.000.000 evra. Niko od važnijih igrača nije napustio klub. DOŠLI: Štefan Poš (Komo, 4.000.000), Fabio Gruber (Nirnberg, 3.500.000), Sota Kavasaki (Kjoto, 1.000.000), Šeraldo Beker (Osasuna, 500.000), Erik Martel (Keln, slobodan igrač), Ransford Kenigsderfer (Hamburger, slobodan igrač), Aleksander Švolov (Harts, ?).



OTIŠLI: Tom Kraus (Keln, 3.500.000), Nikolas Feratšnih (RB Salcburg, 3.500.000), Arno Norden (Ren, 2.200.000), Ben Bobcin (Dinamo Drezden, 1.000.000), Danijel Bac (Borusija Menhengladbah, slobodan igrač), Maksim Lajč (slobodan igrač).

UNION BERLIN Za ono što je Union uradio ovog leta slobodno možemo da konstatujemo: tanko, baš tanko. Otišli su stubovi odbrane Daniljo Duhi i Diogo Leiš, otišao je iskusni Aleks Kral, u jednom od najvećih izlaznih transfera klub je napustio snažni napadač Iljas Ansa... Kao zamene na štoperskim pozicijama dovedeni su Arne Fridrih i Feliks Udokai, koji se baš i nisu naigrali fudbala prethodne sezone, dok je Zeno van den Boš (22) pristigao bez obeštećenja iz Anverpena poprilična nepoznanica. Čevrti centralni defanzivac Stenli Ensoki otkupljen je od Hofenhajma, ali i on je odigrao svega 13 mečeva prošle sezone. Vezni red pojačan je 29-godišnjem Švajcarcem Mihelom Ebišerom i Kastriotom Imerijem iz jang Bojsa, a na Ansino mesto trebalo bi da uskoči Emanuel Late Lat, pozajmljen iz MLS ligaša Atlante.

Naš Andrej Ilić odbio je nekoliko ponuda i produžio ugovor sa Unionom. DOŠLI: Mihel Ebišer (Piza, 3.500.000), Kastriot Imeri (Jang Bojs, 2.500.000), Feliks Uduokaj (Bešiktaš, 1.500.000), Stanli Ensoki (Hofenhajm, 1.500.000), Zeno Van Den Boš (Antverpen, slobodan igrač), Marvin Fridrih (Borusija Menhengladbah, slobodan igrač).



OTIŠLI: Ilijas Ansa (Hal Siti, 17.000.000), Laslo Beneš (Gent, 1.100.000), Danilo Doeki (Lacio, slobodan igrač), Aleks Kral (Kopenhagen, slobodan igrač), Diogo Leiš (slobodan igrač).

BORUSIJA MENHENGLADBAH Ždrebci su ostali bez duše tima – Roka Rajca (otišao u Lajpcig za 20.000.000) i dugogodišnjeg štopera Nika Elvedija (završio u Lidsu); prvom strelcu prošle sezone - Harisu Tabakoviću, istekla je pozajmica; nije otkupljen i završio je u Salcburgu. Japanac Ko Itakura vratio se iz Ajaksa i trebalo bi da uz Kevina Diksa postane najvažniji šraf u odbrani, a nije isključeno da minute dobije i 19-godišnji Jan Lešinski, plaćen Legiji 3.000.000 evra. Otkup Huga Bolina za 2.000.000 lokalno se već smatra jednim od najboljih poslova poslednjih godina... Borusija je iz Cvajte dovela čak trojicu igrača: Isaka Lidberga, Davida Herolda i Enca Leopolda. Kako će snaći i mogu li da budu pojačanja u Bundesligi svi navijači Gladbaha željno iščekuju da vide. Poslednjeg dana na pozajmicu je stigao i Nikolas Kin iz Koma, prošlog leta plaćen Seltiku čak 19.000.000 evra. Gledajući tržišnu vrednost, on je najznačajnije pojačanje Borusije ovog leta. DOŠLI: Ko Itakura (Ajaks, 3.500.000), Izak Lidberg (Darmštat, 3.500.000), David Herold (Karlzrue, 3.500.000), Jan Leščinski (Legija Varšava, 3.000.000), Hugo Bolin (Malme, 2.000.000), Juhjum Konoplja (Šahtjor, slobodan igrač), Nikolas Kin (Komo, pozajmica), Dajiki Hašioka (Slavija Prag, pozajmica), Danijel Bac (Majnc, slobodan igrač), Enzo Leopold (Hanover, slobodan igrač).



OTIŠLI: Roko Rajc (Lajpcig, 20.000.000), Niko Elvedi (Lids, 8.000.000), Đovani Rejna (Strazbur, 3.000.000), Šio Fukuda (Karlzrue, 700.000), Jan Urbih (Ajntraht Braunšvajg, pozajmica), Marvin Fridrih (Union Berlin, slobodan igrač), Jonas Omlin (Bazel, slobodan igrač), Natan Engumu (Nica, slobodan igrač). HAMBURGER Pravi mini-doktorat Hamburgera. Otkako je sportski sektor preuzeo bivši šef skauting službe Klaus Kosta, slavni klub sa severa Nemačke se preporodio - pametno posluje, ušao je u Bundesligu, stabilizovao se finansijski. Logično, navijači u predstojećoj sezoni očekuju novi iskorak, možda čak i plasman u gornji deo tabele, što ne deluje nerealno ako se pogleda letnji pazar nekadašnjeg prvaka Evrope, a pogotovo ovaj finiš. U poslednja 24 sata HSV je završio tri najveća posla. Juče tokom prepodneva od Arsenala je definitivno otkupljen ponajbolji igrač iz prošle sezone, Portugalac Fabio Vijeira (26), i to za svega 9.000.000 evra (Tobdžije u startu potraživale i 20.000.000); iz Genka je stigao Zakarija el Uahdi (24) za 8.000.000, i onda kao šlag na tortu pozajmica (s pravom otkupa) 24-godišnjeg reprezentativca Norveške Davida Meler Volfea iz Vulverhemptona. Kao što je poznato, Merlin Polcin preferira sistem s izuzetno ofanzivnim ving-bekovima, a dolaskom El Uahdija (reprezentativca Maroka i još jednog učesnika proteklog Mundijala) i Meler Volfea HSV će sigurno imati jedan od najboljih krilnih tandema u Bundesligi.

Podsetimo, prethodnih dana šestostruki šampion Nemačke angažovao je još nekoliko zvučnih imena, poput Patsona Dake, Teterma Mofija, Sebastijana Bornaua... Potrošeno je ukupno 30.500.000 evra, što je četvrti najskuplji prelazni rok u istoriji kluba. Od ključnih igrača otišao je samo Luka Vušković. DOŠLI: Fabio Vijeira (Arsenal, 9.000.000), Zakarija El Uahdi (Genk, 8.000.000), Albert Grenbek (Ren, 4.700.000), Martin Adelin (Troj, 4.000.000), Terem Mofi (Nica, 2.000.000), Kofi Amoako (Dinamo Drezden, 1.800.000), Sebastijan Bornau (Lids, pozajmica, 1.000.000), David Meler Volfe (Vulverhemtpon, pozajmica, 600.000), Bilal Nadir (Olimpik Marselj, slobodan igrač), Patson Daka (Lester, slobodan igrač).



OTIŠLI: Fabio Balde (Strazbur, 7.000.000), Robert Glacel (Volfzburg, 1.700.000), Lukas Poreba (Elverzberg, 1.600.000), Rajan Filip (Paderborn, pozajmica), Ransford Kenigsderfer (Majnc, slobodan igrač), Vilijam Mikelbrencis (slobodan igrač), Žan Luk Dompe (Konjaspor, slobodan igrač), Emir Sahiti (Hanover, slobodan igrač). KELN

Jarčevi će se u velikoj meri ove sezone osloniti na pojačanja iz Premijer lige, i to uglavnom na neafirmisane, mlade igrače. Džamaj Simpson Pusi (20) plaćen je Mančester Sitiju 6.000.000 evra, iz iste sredine stigao je Rejgan Heski za 2.000.000, Miki Mur (19) je pozajmljen iz Totenhema... Kao poznato, dokazano ime, stiže samo Borna Sosa (28) iz Kristal Palasa, takođe na zajam. Tajs Dalinga, pristigao iz Bolonje (još jedan zajam, s opcijom otkupa), postigao je dva gola na debiju i najavio da bi mogao da bude pun pogodak, što se ne može reći i za Eljesa Shirija, povratnika iz Ajntrahta, čija je forma u velikom padu već neko vreme i pitanje je hoće li uspeti da se vrati na nekadašnji nivo. Sve ovo Keln je najvećim delom finansirao od prodaje Jakuba Kaminskog Benfici za 17.000.000 evra... Daleko najveći posao napravljen je kada je Said El Mala produžio ugovor, odnosno kad su odbijene sve ponude za talentovano krilo, koje su čak prelazile cifru od 50.000.000 evra. DOŠLI: Džamaj Simpson Pusi (Mančester Siti, 6.000.000), Jakub Kaminski (Volfzburg, 5.500.000), Luka Lohošvili (Nirnberg, 4.900.000), Tom Kraus (Majnc, 3.500.000), Rejgan Heski (Mančester Siti, 2.000.000), Pol Okon Engstler (Sidni, 1.750.000), Tajs Dalinga (Bolonja, pozajmica, 1.000.000), Eljes Shiri (Ajntraht Frankfurt, 1.000.000), Borna Sosa (Kristal Palas, pozajmica) Gideon Mensa (Okser, slobodan igrač).



OTIŠLI: Jakub Kaminski (Benfika, 17.000.000), Rasmus Karstensen (Arhus, 1.000.000), Erik Martel (Majnc, slobodan igrač), Denis Huseinbašić (Braga, slobodan igrač), Florijan Kajnc (kraj karijere). VERDER BREMEN Na Vezer je ovog leta ’kanulo’ lepih 42.000.000 evra (od prodaja Karima Kulibalija, Mioa Bakhausa, Romana Šmida i Samjuela Embangule), međutim rasipanja nije bilo. Ozbiljno obeštećenje plaćeno je samo za mladog Poljaka Oskara Vojčika (22) iz Krakovije i golmana Karla Hajna (24). Ona najjača imena dovedena su besplatno. Ovo se pre svega odnosi na povratnika Niklasa Filkruga (33), zatim na švajcarskog reprezentativca Sedrika Itena (29), te na Ivana San Hoze Kantaleha (22), po nadimku Čuki. Taj momak je možda i najveća pobeda Verdera na tržištu, pošto su Španca hteli i Betis, RB Lajpcig, Štutgart, Komo... Važno pojačanje trebalo bi da predstavljai brazilski bek Artur iz Bajer Leverkuzena - jednogodišnja pozajmica. On će zauzeti mesto prošle sezone vrlo zapaženog Japanca Jukinarija Sugavere, koji se po povratku u Sautempton preselio u Kaljari. Isto na zajam... DOŠLI: Oskar Vojčik (Krakovija, 3.000.000), Karl Hajn (Arsenal, 3.000.000), Darijus Štalmah (Magdeburg, 700.000), Eren Dinkdži (Frajburg, pozajmica, 400.000), Artur (Bajer Leverkuzen, pozajmica), Musa Endiaj (Anderleht, pozajmica), Niklas Filkrug (Vest Hem, pozajmica), Čuki (Real Valjadolid, slobodan igrač), Ludovit Rajs (Klub Briž, slobodan igrač), Keni Ketan (Le Avr, slobodan igrač), Aleksander Šlager (RB Salcburg, slobodan igrač).



OTIŠLI: Karim Kulibali (Strazbur, 20.000.000), Mio Bakhaus (Frajburg, 12.000.000), Romano Šmid (Frozinone, 8.500.000). ŠALKE Najveća transfer kluba iz Gelzenkirhena ovog leta iznosio je 1.000.000 evra?! Toliko je plaćen Satoši Tanaka (23), doskorašnji zadnni vezni Fortune iz Diseldorfa... Žuniora Adamu i Žuniora Dinu Ebimbea, igrače s finim bundesligaškim iskustvom, Šalke je platio po 800.000 evra, i uz njih obeštećenje keširao još samo za golmana veterana Kevina Milera – 50.000 evra. Ukupno, to bilo 2.650.000. Na prvi pogled mnogi će reći kako kraljevsko-plavi nemaju šta da traže u eliti s ovako mizernim ulaganjem, ali treba uzeti u obzir da Robin Gosens doveden na pozajmicu, Hičan Hvan, nekadašnji igrač RB Lajpciga, Salcburga i Vulverhemptona takođe, odnosno da je iskusni štoper Maks Veber stigao bez obeštećenja. To već značajno menja utisak... Ne bi trebalo zaboraviti ni da je Šalke zadržao Edina Džeka, produživši mu ugovor na još godinu dana. Da, borba za opstanak sasvim je izvesna, međutim, ne bez šanse da se u njoj izbori konačna pobeda. DOŠLI: Satoši Tanaka (Fortuna Dizeldorf, 1.000.000), Žunior Dina Ebimbe (Ajntraht Frankfurt, 800.000), Junior Adamu (Frajburg, 800.000), Hičan Hvan (Vulverhemtpon, pozajmica), Robin Gosens (Fjorentina, pozajmica), Maksimilijan Veber (Lids, slobodan igrač).



OTIŠLI: Kristofer Antvi Ađej (slobodan igrač), Hening Matricijani (slobodan igrač).