LUDI TIKET, sreda, 92.078 dinara: Golovi sevali kao vatromet

Kakav neverovatan fudbalski rokenrol možeš da stvoriš serijskom upotrebom jednog te istog tipa, vidi se na ovom listiću! Ovaj ludi tiket je dokaz da se hrabrost, majstorsko poznavanje engleskih nižih liga i čista sportska intuicija itekako isplate. Sa uloženih svega 100 dinara, ostvaren je brutalan dobitak od čak 92.078 dinara! Umesto klasičnih prognoza, odigrana je jedna od najtežih i najuzbudljivijih igara na beting sceni – gg drugo poluvreme. Kada se šest takvih parova spoji na jedan papir, dobija se ukupna kvota od fantastičnih 876,94 koja je sve vreme visila u vazduhu, čekajući dramu na ostrvskim terenima.

Istinska magija i ludilo odigrali su se na utakmicama engleske četvrte, treće i druge lige u tom sudbonosnom utorku. Dok su u prvom poluvremenu mreže mirovale ili se tresle tek umereno, prava eksplozija golova usledila je u nastavku mečeva. Kru i Volsol su odigrali ludih 2:2 sa čak tri gola u drugom delu, dok su Tranmer i Roteram ponovili isti scenario. Šefild junajted i Bolton su u drugom rangu doneli pet golova ukupno, Hadersfild i Oksford su zapalili mreže u nastavku, a Salford, Njuport, Eksiter i Barnet su precizno, hirurški tačno odradili svoj deo posla i doneli prolaze tamo gde se to ni po kakvom zakonu nije moglo tvrditi da je predikcija po ma kom osnovu izvesna.

Ono što je ovaj već fantastičan dobitak lansiralo u orbitu jeste fenomenalna SUPER MULTI BONUS isplata. Na osnovnu maksimalnu isplatu od 87.693 dinara, obračunat je i dodatni bonus u iznosu od 4.384 dinara, što je zaokružilo konačnu cifru. Ova isplata je došla kao šlag na tortu za perfektnu analizu i vrhunski odabir parova, dokazujući da se vernost i gađanje velikih kvota na velikom broju parova uvek dodatno nagrađuju. Tiket za istoriju i priču koja će se dugo prepričavati među ljubiteljima fudbala!