Najava dana (sreda, 2. septembar): U fokusu je Čempionšip i Kup Italije

UDINEZE – VENECIJA, 18.00

(Fudbal, Kup Italije)

Pobeda nad Padovom u Kupu Italije, pa remi sa Komom na startu Serije A, daju izvesnu prednost Udinezeu. Venecija je poražena od Leča u prvom kolu šampionata, uprkos većinskom posedu lopte i velikom broju šuteva na gol. Ovo je meč para koji ume da igra raspucano, Venecija će biti u grču nakon dva uzastopna poraza.

MILVOL – REKSAM, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Reksam je bio svakakav letos, a umeo je i da obori keca na Mančester junajted. Sezonu je započeo sa dva remija, a Milvol je startovao pobedama. I u februaru je bio bolji na poslednjem meču para. S tim u vezi, očekivano je da gosti imaju terensku inicijativu.

KPR – KARDIF, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Kardif je vezao tri remija, i ostvario gol razliku 5:5. Sve u svemu, ovaj klub je pokazao da mu je napad jača strana, a odbrana slabija. KPR od maksimale deli samo remi sa Boltonom, a uz ovaj rezultat ostvarili su pobede nad Portsmutom i Blekburnom. Na poslednja dva meča para nije bilo pobednika.

VBA - ČARLTON, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)



Čarlton je dominirao u prva tri kola, zbog čega je i zabeležio uzastopne pobede na mečevima sa Derbijem, Vest Hemom, i konačno Prestonom. VBA je savladao Norič i Barnli, a izgubio je od Midlsbroa. Na poslednjem meču para u februaru bilo je nerešeno, a dva puta uzastopno dolazila je 0-2 igra.

BARNLI – MIDLSBRO, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Nije Barnli ispao iz Premijer lige tek tako, videlo se to dobro na meču sa VBA koji ih je dobio sa 3:1. Midlsbro je savladao Linkoln, a zatim je pao pred Blekburnom, gde je uočeno da njihove aspiracije ove sezone moraju da se tretiraju kao ograničene.

OSNABRIK – BAJERN, 20.45

(Fudbal, Kup Nemačke)

Osnabrik i Bajern igraju klasičan duel Davida i Golijata, gde su Bavarci kao šampioni i osvajači Superkupa i Kupa Nemačke, apsolutni favoriti protiv domaćina koji se oporavlja od poraza na startu Cvajte. Nema ovde mnogo mesta polemisanju, jer u ovoj situaciji Bajern može da igra sa drugom postavom.

SINT TROJDEN – UNION SEN ŽILOAZ, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Posle 6+ pobede nad Vesterloom, Sen Žiloaz je dozvolio sebi remi bez golova protiv Varegema, verovatno iscrpljen neuspešnom trkom za Ligu šampiona u dvomeču sa Bode Glimtom. Sint Trojden za sobom ima dva remija u GG maniru, a u nogama umor od trke za Ligu Evrope sa Omonijom.

SLAVIJA SOFIJA – LEVSKI SOFIJA, 19.00

(Fudbal, Bugarska 1)

Levski je brutalno odigrao prvih šest mečeva, naravno sve je pobediom i ostvario gol razliku 18:3. Slavija igra šareno, ima četiri remija, i tek po jednu pobedu i jedan poraz. Jasno je ko je ovde favorit, a gosti će na ovom susretu pokušati da se osvete Slaviji za poraz u decembru prošle godine.

ORHUS – MIDTJILAND, 20.00

(Fudbal, Danska 1)

Orhus je u društvu timova koji još uvek nisu zabeležili pobedu. Midtjiland ima dva remija i tri pobede, pa je iz tog razloga samouvereniji na ovom susretu. Na poslednjih pet mečeva para tri puta je bilo nerešeno. Tako je bilo i u aprilu na utakmici koja je završena bez golova.