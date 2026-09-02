Najava dana (sreda, 2. septembar): U fokusu je Čempionšip i Kup Italije
Vreme čitanja: 3min | sre. 02.09.26. | 08:15
Pogledajte kratku bet analizu najvažnijih mečeva u danu pred nama...
SASUOLO – FROZINONE, 15.00
(Fudbal, Kup Italije)
Frozinone je eliminisao Juve Sabiju, a Sasuolo Ćezenu, ali ne zaboravite i da su obe ekipe poražene na startu Serije A. Očekivano je bilo da Atalanta dobije Sasuolo, kao i da Juventus savlada Frozinone, zatim su u drugom kolu obe ekipe došle do prva tri boda, što ih izuzetno motiviše za ovaj meč. U poslednje dve godine utakmice para nisu bile naročito raspucane.
Izabrane vesti
UDINEZE – VENECIJA, 18.00
(Fudbal, Kup Italije)
Pobeda nad Padovom u Kupu Italije, pa remi sa Komom na startu Serije A, daju izvesnu prednost Udinezeu. Venecija je poražena od Leča u prvom kolu šampionata, uprkos većinskom posedu lopte i velikom broju šuteva na gol. Ovo je meč para koji ume da igra raspucano, Venecija će biti u grču nakon dva uzastopna poraza.
MILVOL – REKSAM, 20.45
(Fudbal, Engleska 2)
Reksam je bio svakakav letos, a umeo je i da obori keca na Mančester junajted. Sezonu je započeo sa dva remija, a Milvol je startovao pobedama. I u februaru je bio bolji na poslednjem meču para. S tim u vezi, očekivano je da gosti imaju terensku inicijativu.
KPR – KARDIF, 20.45
(Fudbal, Engleska 2)
Kardif je vezao tri remija, i ostvario gol razliku 5:5. Sve u svemu, ovaj klub je pokazao da mu je napad jača strana, a odbrana slabija. KPR od maksimale deli samo remi sa Boltonom, a uz ovaj rezultat ostvarili su pobede nad Portsmutom i Blekburnom. Na poslednja dva meča para nije bilo pobednika.
VBA - ČARLTON, 20.45
(Fudbal, Engleska 2)
Čarlton je dominirao u prva tri kola, zbog čega je i zabeležio uzastopne pobede na mečevima sa Derbijem, Vest Hemom, i konačno Prestonom. VBA je savladao Norič i Barnli, a izgubio je od Midlsbroa. Na poslednjem meču para u februaru bilo je nerešeno, a dva puta uzastopno dolazila je 0-2 igra.
BARNLI – MIDLSBRO, 21.00
(Fudbal, Engleska 2)
Nije Barnli ispao iz Premijer lige tek tako, videlo se to dobro na meču sa VBA koji ih je dobio sa 3:1. Midlsbro je savladao Linkoln, a zatim je pao pred Blekburnom, gde je uočeno da njihove aspiracije ove sezone moraju da se tretiraju kao ograničene.
OSNABRIK – BAJERN, 20.45
(Fudbal, Kup Nemačke)
Osnabrik i Bajern igraju klasičan duel Davida i Golijata, gde su Bavarci kao šampioni i osvajači Superkupa i Kupa Nemačke, apsolutni favoriti protiv domaćina koji se oporavlja od poraza na startu Cvajte. Nema ovde mnogo mesta polemisanju, jer u ovoj situaciji Bajern može da igra sa drugom postavom.
SINT TROJDEN – UNION SEN ŽILOAZ, 20.30
(Fudbal, Belgija 1)
Posle 6+ pobede nad Vesterloom, Sen Žiloaz je dozvolio sebi remi bez golova protiv Varegema, verovatno iscrpljen neuspešnom trkom za Ligu šampiona u dvomeču sa Bode Glimtom. Sint Trojden za sobom ima dva remija u GG maniru, a u nogama umor od trke za Ligu Evrope sa Omonijom.
SLAVIJA SOFIJA – LEVSKI SOFIJA, 19.00
(Fudbal, Bugarska 1)
Levski je brutalno odigrao prvih šest mečeva, naravno sve je pobediom i ostvario gol razliku 18:3. Slavija igra šareno, ima četiri remija, i tek po jednu pobedu i jedan poraz. Jasno je ko je ovde favorit, a gosti će na ovom susretu pokušati da se osvete Slaviji za poraz u decembru prošle godine.
ORHUS – MIDTJILAND, 20.00
(Fudbal, Danska 1)
Orhus je u društvu timova koji još uvek nisu zabeležili pobedu. Midtjiland ima dva remija i tri pobede, pa je iz tog razloga samouvereniji na ovom susretu. Na poslednjih pet mečeva para tri puta je bilo nerešeno. Tako je bilo i u aprilu na utakmici koja je završena bez golova.