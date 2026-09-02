LUDI TIKET (-), sreda, 163.833 dinara: Sve je palo zbog nula u Kuvajtu

Zamislite situaciju: utorak popodne, tiket je uplaćen, a na njemu se nalazi čak 12 parova sa egzotičnih i jakih meridijana – od Egipta i Kuvajta, preko Južne Afrike i Ugande, pa sve do nemačkog kupa i Bolivije. Ukupna kvota iznosi neverovatnih 2.730,56. Dok većina parova prolazi „kao po loju“, a Dortmund lagano puni mrežu protivnika do 0:5, adrenalin skače na maksimum. Prolazi se ređaju jedan za drugom, a dobitak od preko 163.833 dinara čini se nikad bliži, na dohvat ruke.

Međutim, fudbal ne bi bio to što jeste da nema onih neočekivanih, srceparajućih obrta. Kada je meč između Kazme i Al Sahela završen rezultatom 0:0, umesto očekivane pobede domaćina, sve je palo u vodu. Samo jedan jedini par od njih dvanaest uspeo je da sruši snove o masivnom dobitku i ostavi gorak ukus u ustima. U nekim drugim vremenima, ovo bi bila samo još jedna priča o tome kako te „oborila samo jedna za pare“ i kako je tiket završio u kanti za smeće.

Ali ovaj put, priča ima potpuno drugačiji, srećan kraj! Zahvaljujući sjajnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, ovaj ludi tiket nije postao samo još jedan promašeni papirić, već razlog za slavlje. Iako je glavna nagrada izmakla, sistem je prepoznao ogroman trud i visoku ukupnu kvotu preostalih pogođenih parova. Umesto nule, stiže zasluženi bonus od 5.000 dinara, što je 100 puta više od uloga s kojim je započet džentlmenski sporazum! Znog toga znaš - VAŽNO JE S KIM IGRAŠ!