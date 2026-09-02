KRAJ PRELAZNOG ROKA

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Šta čekamo do kraja dana? Enco, Žezus, Mudrik, Martineli. Opširnije OVDE.

- Enco Fernandez u Sitiju za rekord Premijer lige! Opširnije OVDE.

- Zvanično: Nik Voltemade u Juventusu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Iliman Endijae u Mančester Sitiju. Opširnije OVDE.

- Kakav Haos! Čelsi izvisio za Encovu zamenu, preki pogledi ka Monaku. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Gabrijel Žezus u Barseloni. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Luka Brugmans u Liverpulu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Mudrik i Adarabiojo iz Čelsija u Totenhem. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Lazar Jovanović u Udinezeu. Opširnije OVDE.

- Propalo: Gasperini stopirao Koneov transfer u Čelsi. Opširnije OVDE.

- Himenez i Kasado u Deportivu. Opširnije OVDE.

- Čelsi za pet dana prodao četvoricu napadača. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Fernandez Pardo u Njukaslu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Malik Fofana iz Liona u Sanderlend. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Džonatan Dejvid u Atletiku. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Pape Sar u Juventusu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Džek Griliš u Evertonu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Honest Anahor u Čelsiju za 47.000.000. Opširnije OVDE.

- Osorio iz Midtjilanda u Palasu za 32.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Embaje u Aston Vili za 55.000.000. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Triling napadača u Fiorentini. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Rou u Atalanti, menja ga Embangula. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Petar Ratkov u Levanteu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Džej Enem u Bolonji. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Nil Ej Ajnaui u Lajpcigu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Robert Sančez u Komu. Opširnije OVDE.

- Tandem kapitalaca u Sevilji. Opširnije OVDE.

- Partizan prodaje Milana Roganovića u Belgiju. Opširnije OVDE.

- Hetafe odustao od Dembe Seka. Opširnije OVDE.

- Pote Gonsalves stiže u Firencu. Opširnije OVDE.

- Olimpijakos dovodi najskuplje pojačanje u istoriji Grčke. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Danso iz Totenhema u Sanderlend. Opširnije OVDE.

- Partizan dogovorio dolazak levog beka. Opširnije OVDE.

- Griliš se vraća u Everton, stiže i Balogun za 50.000.000. Opširnije OVDE.

- Itan Envaneri na pozajmici u Dortmundu. Opširnije OVDE.

- Olimpijakos prodaje dete u Premijer ligu za 15.000.000. Opširnije OVDE.

- Musa Dijabi - najveća prodaja saudijskih klubova. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Gela Due u Leverkuzenu. Opširnije OVDE.

- Kristas Palas otima Malika Fofanu od Sanderlenda!? Opširnije OVDE.

- Hal Siti potpisuje najmanje trojicu u jednom danu. Opširnije OVDE.

- Žan Filip Kraso precrtan u Parizu, ima ponudu iz Italije. Opširnije OVDE.

- Odličan prelazni rok Hamburgera, vratio se Fabio Vijeira. Opširnije OVDE.

- Aleksandar Ćirković bi mogao opet u Poljsku. Opširnije OVDE.

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