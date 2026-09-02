KRAJ PRELAZNOG ROKA
sre. 02.09.26. | 03:15
Iz minuta u minut pratimo sva dešavanja sa fudbalske pijace...
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Šta čekamo do kraja dana? Enco, Žezus, Mudrik, Martineli. Opširnije OVDE.
- Enco Fernandez u Sitiju za rekord Premijer lige! Opširnije OVDE.
- Zvanično: Nik Voltemade u Juventusu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Iliman Endijae u Mančester Sitiju. Opširnije OVDE.
- Kakav Haos! Čelsi izvisio za Encovu zamenu, preki pogledi ka Monaku. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Gabrijel Žezus u Barseloni. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Luka Brugmans u Liverpulu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Mudrik i Adarabiojo iz Čelsija u Totenhem. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Lazar Jovanović u Udinezeu. Opširnije OVDE.
- Propalo: Gasperini stopirao Koneov transfer u Čelsi. Opširnije OVDE.
- Himenez i Kasado u Deportivu. Opširnije OVDE.
- Čelsi za pet dana prodao četvoricu napadača. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Fernandez Pardo u Njukaslu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Malik Fofana iz Liona u Sanderlend. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Džonatan Dejvid u Atletiku. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Pape Sar u Juventusu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Džek Griliš u Evertonu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Honest Anahor u Čelsiju za 47.000.000. Opširnije OVDE.
- Osorio iz Midtjilanda u Palasu za 32.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Embaje u Aston Vili za 55.000.000. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Triling napadača u Fiorentini. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Rou u Atalanti, menja ga Embangula. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Petar Ratkov u Levanteu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Džej Enem u Bolonji. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Nil Ej Ajnaui u Lajpcigu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Robert Sančez u Komu. Opširnije OVDE.
- Tandem kapitalaca u Sevilji. Opširnije OVDE.
- Partizan prodaje Milana Roganovića u Belgiju. Opširnije OVDE.
- Hetafe odustao od Dembe Seka. Opširnije OVDE.
- Pote Gonsalves stiže u Firencu. Opširnije OVDE.
- Olimpijakos dovodi najskuplje pojačanje u istoriji Grčke. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Danso iz Totenhema u Sanderlend. Opširnije OVDE.
- Partizan dogovorio dolazak levog beka. Opširnije OVDE.
- Griliš se vraća u Everton, stiže i Balogun za 50.000.000. Opširnije OVDE.
- Itan Envaneri na pozajmici u Dortmundu. Opširnije OVDE.
- Olimpijakos prodaje dete u Premijer ligu za 15.000.000. Opširnije OVDE.
- Musa Dijabi - najveća prodaja saudijskih klubova. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Gela Due u Leverkuzenu. Opširnije OVDE.
- Kristas Palas otima Malika Fofanu od Sanderlenda!? Opširnije OVDE.
- Hal Siti potpisuje najmanje trojicu u jednom danu. Opširnije OVDE.
- Žan Filip Kraso precrtan u Parizu, ima ponudu iz Italije. Opširnije OVDE.
- Odličan prelazni rok Hamburgera, vratio se Fabio Vijeira. Opširnije OVDE.
- Aleksandar Ćirković bi mogao opet u Poljsku. Opširnije OVDE.
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