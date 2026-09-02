TRANSFERI - ENGLESKA: Čelsi u plusu, Arsenalov Marijanski rov i Sitijevih pola milijarde

Podložno je debati, ali činjenica je da su, kao i uvek, doneli najveće uzbuđenje, najluđe priče i najbombastičnije transfere. Sijaset ih je otišlo preko 100.000.000 evra, Arsenal nije ulovio superzvezdu, ali je povećao dubinu, Mančester Siti je izvršio potpuni remont, Čelsi se standardno ponašao kao multinacionalna kompanija, a ne poput fudbalskog kluba, Junajted nedovoljno dobro krpio rupe, Totenhem se klinački šepurio, Aston Vila raspustila stubove tima, a bilo je i srednje klase koja je ultra-pametno vukla svaki potez poput Brentforda i Lidsa.

Para vrti gde burgija neće. Englezima već dugo, dugo, gledajući potrošnju, niko ne može da parira. Ponovo su suludo trošili, verovatno nervirali pola planete, na površinu izvlačili priče kako pumpaju cene svojim igračima i međusobno "peglaju" knjige plaćajući apsurdne sume novca za igrače koji ni u pola ne vrede.

Tradicionalno, pred vama je velika Mozzart Sport analiza letnjeg prelaznog roka. ARSENAL Prelazni rok šampiona može da se posmatra iz dva ugla. Ako gledamo iz vizure lova na kapitalca, superzvezdu koja bi mu dala novu dimenziju moći, onda misija nije uspešno završena. Da, nudio se Arsenal kao alternativna destinacija za Vinisijusa Žuniora dok Brazilac još nije stavio paraf na novi ugovor sa Real Madridom, bile su Tobdžije spremne da probiju lični rekord i ponude Viniju najveći ugovor u klupskoj istoriji, mesecima ranije pripremale teren, razgovarali sa agentima krilnog fudbalera, ali to nije bilo dovoljno. Vinisijus je produžio sa Realom. Poslednjih nedelja, Arsenalu je na pamet pala, druga, bombastična ideja – Hulijan Alvarez. Atletiko Madrid je stavio veto na odlazak Argentinca u Barselonu, jedina opcija za napuštanje Madrida bila je Premijer liga, a šampion Engleske je samo čekao mig popularnog Pauka, da krene u akciju i istrese 150.000.000 evra. Međutim, Hulijan kojeg je Mikel Arteta lično kontaktirao telefonom, zahvalio se na pozivu i poručio da nema nameru da se vraća u Englesku ovog leta. Iz ove perspektive, osvajač Premijer lige i finalista Lige šampiona je dva puta udario u zid, odnosno dobio „korpu” od dve velike fubalske zverke. Stoga mu prelazni rok ne možemo oceniti desetkom. Međutim… Arsenal je ozbiljno raščistio platni spisak! Prodao je Gabrijela Martinelija za svojih, rekordnih 65.000.000 evra, iskoristio poslednju šansu da ozbiljnije zaradi na Leandru Trosaru, ratosiljao se Gabrijela Žezusa, Fabija Vijeire, Kristijana Nergora, Jakuba Kivijora, Risa Nelsona, zaradio preko 100.000.000 evra na ime obeštećenja i olakšao budžet za plate za oko 50.000.000 evra na bruto nivou. A onda su Andrea Berta i Mikel Arteta uradili ono što znaju najbolje. Popunili deficitarne pozicije i od jednog od timova sa najvećom dubinom na svetu, napravili Marijanski rov. Bruno Gimarais je Arsenalov najveći letnji potpis od blizu 90.000.000 evra i čovek koji bi sa Deklanom Rajsom mogao da čini jedan od najmoćnijih veznih tandema u evropskom fudbalu. Hristos Colis je došao na Emirejts kao MVP belgijskog šampionata i krilo koje je u minuloj sezoni učestvovao u 51 golu Klub Briža u svim takmičenjima. Predsezona, Komjuniti šild i start Premijer lige pokazali su da bi mogao da pruži ozbiljan doprinos napadačkoj igri Tobdžija. Colis jeste popunio jedno upražnjeno mesto na levom krilu, ali je drugo ostalo prazno. Pomislio je Arsenal da ga zatvori Lionovim Malikom Fofanom, ali mu nisu odgovarala potraživanja francuskog velikana od 35.000.000 evra. Ako vam pak na prvi pogled nije najjasnije zašto je najbolja odbrana Premijer lige, verovatno i evropskog fudbala, pohrlila za Ezrijem Konsom, štoperom od 60.000.000 evra kada već ima čudesan tandem Gabrijel – Saliba, odnosno ispomoć u vidu Pjera Inkapijea i Kristijana Moskere, da pojasnimo situaciju. Arsenal je u sezonu ušao bez Vilijama Salibe kojeg su hronični problemi sa leđima (eksalirali na Mundijalu u polufinalnom sudaru sa Španijom) udaljili sa terena na neodređeno vreme, odnosno bez startnog desnog beka Jurijena Timbera koji se oporavlja od povrede prepone. Tobdžije su tako ostale sa Benom Vajtom kao jedinim klasičnim desnim bekom. Zato je Konsa idealno pojačanje, baš po ukusu Mikela Artete, jer osim što poslednjih godina slovi za jednog od najboljih štopera Premijer lige, jeste figura koja prilično dobro može da pokrije poziciju desnog beka. DOŠLI (227.100.000): Bruno Gimarais (Njukasl, 87.500.000), Ezri Konsa (Aston Vila, 59.600.000), Pjero Inkapje (Bajer Leverkuzen, otkup 40.000.000), Hristos Colis (Klub Briž, 40.000.000), Ian Melije (Lids Junajted, bez obeštećenja) OTIŠLI (65.150.000): Leandro Trosar (Bešiktaš, 18.000.000), Jakub Kivior (Porto, 17.000.000), Gabrijel Žezus (Barselona, 10.000.000), Fabio Vijeira (9.000.000), Kristijan Nergor (Everton, 8.150.000), Karl Hajn (Verder Bremen, 3.000.000), Itan Envaneri (Dortmund, pozajmica), Tomi Setford (Stivenidž, pozajmica) MANČESTER SITI Uvodni meseci nove ere na Etihadu poprilično su ispraznili kasu engelskog vicešampiona. Mančester Siti je Encu Mareski pružio ogromnu podršku, dozvolivši mu da oronulu kuću koju mu je ostavio Pep Gvardiola poruši i na njenom mestu izgradi luksuznu vilu. Nezapamćena kriza koja je zadesila mančesterski tim sredinom pretprošle sezone navela je Pepa Gvardiolu da krene sa agresivnim ulaganjem koje je potrajalo godinu i po dana tokom kojih je Siti potrošio oko pola milijarde evra. Isto koliko je spiskao samo ovog leta. Jer dobar deo tih igrača koje je desetostruki prvak Engleske dovodio tokom tih paničnih kupovina ispostavili su se kao promašaji: od Tidžanija Rejndersa, preko Omara Marmuša i Nika Gonzalesa, pa sve do Džejmsa Traforda koji je bio kolateralna šteta promene plana koja se prošlog leta dogodila na Etihadu. Međutim, umesto da krpi tamo gde je procenio da je pogrešio, Siti je dozvolio Mareski da u potpunosti rekonstruiše ekip. Od devetorice novajlija, trojica najskupljih bili su igrači sredine terena. I sva trojica su, računajući bonuse, koštali 100.000.000 evra i više. Za to je donekle Siti sam sebi kriv jer je pristao na zahtev Notingem Foresta da obori britanski rekord ukoliko želi Eliota Andersona (135.000.000), što su ostali klubovi kasnije koristili kao primer prilikom određivanja cene za svoje igrače.

Tako je Mančester Siti bio primoran da Ajuba Buadija učini četvrtim najskupljim tinejdžerom u istoriji fudbala (95.000.000 + 5.000.000), zatim u poslednjim satima prelaznog roka i izjednači rekord Premijer lige za Enca Fernandeza, plativši Čelsiju 145.000.000 evra fiksno kako bi novom treneru ispunio najveću želju. Da li je pomenuti trojac preplatio da se diskutovati, ali su ovakve promene bile neophodne s obzirom na to da je ranije Bernardo Silva napustio klub, a Rodri insistirao na povratku u domovinu.

Za pohvalu je to što je Mančester Siti dobar deo prelaznog roka finansirao prodajama, pokazavši se još jednom kao izvrsan trgovac. Posebno u slučajevima Savinja od čije prodaje Totenhemu je napravio višestruki profit iako je ovaj za dve sezone postigao isto toliko ligaških golova, kao i Džejmsa Traforda koji je uprkos rezervnoj ulozi doneo skoro 50.0000.000 evra u klupsku kasu. Potom Tidžanija Rejndersa, Nika Gonzalesa i Omara Marmuša za koje je povratio sav ili najveći deo uloženog novca, na kraju krajeva i Rodrija koji iako ključan igrač, nije želeo da ostane i pritom je ušao u poslednju godinu ugovora, pa teško da je Siti i mogao da izvuče više od 76.000.000 evra (sa bonusima) za 30-godišnjeg fudbalera. Još jedan od ciljeva koji je zacrtao odnosio se na jačanje krilnih pozicija. I tu je sportski sektor odradio delimično dobar posao. Dobar jer je za manje para nego što je prodao rezervno krilo (Savinja), doveo potencijalno startno u liku Ilimana Endijajea (hteo Kodija Gakpa, ali je Liverpul stopirao transfer), pa sada ima trojicu od četvorice fudbalera sa najviše uspešnih driblinga u prošloj sezoni PL. Delimično jer je usput angažovao i malo poznatog Alana iz Palmeirasa za čini se prevelikih 40.000.000 evra. Od njega se, međutim, ne očekuje da bude instant pojačanje, kao ni od druga dva novopridošla krila Matisa Deturbea (odmah poslat u Monako na kaljenje) i Džeremija Monga, koji su dovedeni kao talenti sa ogromnim potencijalom.

Jedino što je želeo, a nije uspeo da završi jeste dovođenje novog desnog beka. Mareska je zatražio Mala Gusta iz bivšeg kluba, ali je Čelsi odredio previsoku cenu (87.500.000) i u startu ugasio nadu na Etihadu. Podatak koji pak upada u oči jeste da su samo ovog leta Etihad napustio veliki broj igrača među kojima i neki od senatora, a svi oni u nogama zbirno imaju nešto manje od 1.500 utakmica u Premijer ligi. Nije to nimalo nevažan podatak, jer ako u nekom trenutku bude stani-pani... DOŠLI (526.200.000): Enco Fernandez (Čelsi, 145.000.000), Eliot Anderson (Notingem Forest, 135.000.000), Ajub Buadi (Lil, 95.000.000), Iliman Endijaje (Everton, 70.000.000), Alan (Palmeiras, 37.500.000), Matis Deturbe (Troa, 25.000.000), Džeremi Monga (Lester, 11.700.000), Pirs Čarls (Šefild Venzdej, 3.500.000), Heronimo Rulji (Marsej, 3.500.000) OTIŠLI (337.020.000): Savinjo (Totenhem, 87.700.000), Tidžani Rejnders (Al Kadsija, 61.000.000), Rodri (Barselona, 60.000.000), Niko Gonzalez (Njukasl, 56.000.000), Džejms Traford (Lids, 46.700.000), Manuel Akandži (Inter, 15.000.000), Natan Ake (Fenerbahče, 8.170.000), Isa Kabore (Reksam, 2.350.000), Džuma Bah (Augzburg, pozajmica 100.000), Bernardo Silva (Real Madrid, bez obeštećenja), Džon Stouns (Inter, bez obeštećenja), Džek Griliš (Everton, pozajmica), Omar Marmuš (Totenhem, pozajmica), Maks Alejn (Barnli, pozajmica), Svere Nipan (Lomel, pozajmica), Matis Deturbe (Monako, pozajmica), Pirs Čarls (KPR, pozajmica) MANČESTER JUNAJTED Verovatno ne postoji navijač Mančester Junajteda iz kojeg isijava zadovoljstvo urađenim na letnjoj pijaci, ali ni Rim nije sagrađen za sedam dana. Crvenim đavolima će biti neophodno nekoliko prelaznih rokova da isklešu idealan tim i urade posao sličan onom koji je Mikel Arteta u prve dve, tri godine radio u Arsenalu. Ogroman minus Junajtedovog prelaznog roka jeste to što nije popunjena najdeficitarnija pozicija, pozicija levog beka. Kako će manečsterski velikan juriti top 4 Premijer lige i pristojan učinak u Ligi šampiona sa Lukom Šoom kao jedinim klasičnim levim bekom, moraće da osmisli Majkl Kerik. Junajted je početkom avgusta naišao na Njukaslov zid za Luisa Hola, pominjao se Ian Matsen, ali bez konkretnih pregovora sa Aston Vilom, dok je poslednjeg dana prelaznog roka pitao za dostupnost Barseloninog Alehandra Baldea i Sitijevog Rajana Ait Nurija. Gradski rival je hteo da mu pošalje Alžirca, ali uz uključivanje obaveznog otkupa koji se nije dopao Junajtedu. Moraće Đavoli da zbiju redove i izmisle podršku za Šoa. Pomenutu poziciju može da pokrije Nusair Mazraui, a po potrebi čak i Karlos Baleba.

Kada smo kod Balebe, Kamerunac je dugogodišnja želja koju je klub sa Old Traforda konačno sebi ispunio, kao deo velikog renoviranja na sredini terena. Odlazak Kazemira je zakrpljen sa svih strana budući da su pre Balebe, došli Čelsijevi Andrej Santos i Aston Vilin Juri Tilemans, as ozbiljno premijerligaškog iskustva. Junajted prelazni rok jeste počeo sa obimnom listom želja veznih fudbalera na kojoj se našlo bar desetak imena poput Sandra Tonalija, Eliota Andersona, Bruna Gimaraisa i Mateusa Fernandesa, ali je odmah bilo jasno da na Teatru snova ne planiraju bombastične transfere za obeštećenje od 100+ miliona evra. DOŠLI (173.200.000): Karlos Baleba (Brajton, 75.900.000), Andrej Santos (Čelsi, 56.300.000), Juri Tilemans (Aston Vila, 41.000.000), Karl Darlou (Lids Junajted, bez obeštećenja) OTIŠLI (55.650.000): Rasmus Hejlund (Napoli, 44.000.000), Radek Vitek (Midlzbro, 8.150.000), Tobi Kolijer (Vest Bromvič Albion, 3.500.000), Kazemiro (Inter Majami, bez obeštećenja), Tajler Fredrikson (Lozana, ?), Altaj Bajindir (Selta, pozajmica), Tajrel Malasija (slobodan igrač), Džejdon Sančo (slobodan igrač) ČELSI Prethodnih godina je trošio, sada taj novac vraća. I to radi vrlo dobro. Ali moramo da priznamo da zbog načina poslovanja i silnih promašaja koje je napravio prethodnih godina teška srca skidamo kapu ljudima sa Stamford Bridža zbog posla urađenog u prelaznom roku. Jer rekord po količini novca zarađenog od prodaje igrača koji je prošlog leta postavio, Čelsi je ovog leta ponovo oborio, dobrano prebacivši granicu. Zaradio je kao niko nikad, napunivši kasu za skoro 450.000.000 evra, i to mahom prodajom igrača kojih je želeo da se reši. Pa opet, i na njima je uzeo sumanute cifre, počevši od trojice napadača – Nikolasa Džeksona, Lijama Delapa i Marka Gijua – preko veziste Andreja Santosa, do štoperskog tandema Trevo Čaloba – Benoa Badijašil. Dolaskom Ćabija Alonsa na klupu došlo je i do jasno uočljivog zaokreta u klupskoj politici. Čelsi, koji je prošlog leta na igrače mlađe od 21 godine potrošio više novca nego ijedan drugi klub ikada pre u jednom prelaznom roku, ovog leta je osetio da mu nedostaje autoriteta i lidera u timu, pa je na iznenađenje mnogih pojurio za igračima ogromnog iskustva poput Džordana Hendersona i Danija Velbeka. Njihova uloga trebalo bi da bude veća u svlačionici nego na terenu, što neće važiti i za Maksensa Lakrou, proverenog premijerligaškog štopera koji u zenitu karijere dolazi da predvodi poslednju liniju tima. Liniju kojom će otpozadi komandovati još jedan od pristiglih seniora – Emilijano Martinez. Dovođenje argentinskog čuvara mreže prepoznato je kao jedan od najboljih poslova londonskog kluba ovog leta, budući da je golmanska pozicija već nekoliko sezona unazad vapila za pouzdanim rešenjem. A kada je posle samo jedne utakmice uvideo da Robert Sančez to nije, Alonso ga je poslao u Komo kod sunarodnika Seska Fabregasa i na njegovo mesto doveo bivšeg svetskog šampiona, čuvara mreže pobedničkog mentaliteta. Kako bi mu omogućio da radi po sopstvenim zamislima, Čelsi je Alonsu doveo i dvojicu ultraofanzivnih bekova – Marka Palestru i Pepa Čavariju, s tim da ovaj drugi ima znatno teži zadatak: da u tandemu sa Jorelom Hatom učini da se ne oseti odlazak Marka Kukurelje. Praktično nemoguća misija. Najjači utisak bez ikakve sumnje je dolazak Morgana Rodžersa kao ‘statement‘ pojačanja koje je Čelsi ukrao ispred nosa gradskom rivalu Arsenalu. Kompletan utisak je pak na kraju pokvario način na koji prelazni rok završen na Stamford Bridžu, bez dovedene zamene za Enca Fernandeza. Nakon što ga je Real Madrid ohladio u potpunosti, Argentinac je insistirao na prelasku u Mančester Siti kod svog bivšeg trenera Enca Mareske, ali su sa Etihada uprkos ultimatumu oklevali sve do poslednjeg dana kada su poslali za premijerligaške uslove rekordnu ponudu od 145.000.000 evra. Čelsi je užurbano krenuo da traži zamenu, probao prvo sa Laminom Kamarom, potom se okrenuo Manuu Koneu iz Rome, da bi se onda vratio ovom prvom i, činilo se, postigao dogovor sa Monakom. Samo da bi se francuski klub u poslednjem trenutku predomislio i povukao ponudu, ostavivši Čelsi bez pojačanja u veznom redu. Kako je Enco Fernandez već stigao na Etihad, kasno je bilo za reakciju. Ako ništa drugo, iz filijale Strazbura je još početkom leta doveden Valentin Barko koji ujedno može da igra i na levom boku, a ukoliko zatreba, tu je i Henderson. Olakšavajuća okolnost za ekipu Ćabija Alonsa je to što ne igra evropska takmičenja, a uz taj faktor i aktuelni sastav značajno obogaćen iskustvom Čelsi bi mogao da se vrati u sam vrh. DOŠLI (406.700.000): Morgan Rodžers (Aston Vila, 138.000.000), Maksens Lakroa (Kristal Palas, 60.700.000), Marko Palestra (Atalanta, 57.000.000), Žeovani Kenda (Sporting, 50.000.000), Valentin Barko (Strazbur, 40.000.000), Emanuel Emega (Strazbur, 25.000.000), Pep Čavarija (Rajo Valjekano, 19.000.000), Emilijano Martinez (Aston Vila, 8.750.000), Deni Velbek (Brajton, 5.850.000), Dastan Satpaev (Kairat Almati, 2.400.000), Džordan Henderson (Brentford, bez obeštećenja) OTIŠLI (447.800.000): Enco Fernandez (Mančester Siti, 145.000.000), Andrej Santos (Mančester Junajted, 56.300.000), Nikolas Džekson (Aston Vila, 55.500.000), Mark Kukurelja (Real Madrid, 55.000.000), Lijam Delap (Notingem Forest, 52.500.000), Trevo Čaloba (Komo, 30.000.000), Tajrik Džordž (Everton, 21.000.000), Mark Giju (Lajpčig, 15.000.000), Tosin Adarabiojo (Totenhem, 11.650.000), Benoa Badijašil (Napoli, pozajmica za 3.000.000), David Datro Fofana (Servet, 2.500.000), Dastan Satpaev (Bernli, pozajmica za 350.000), Aksel Disasi (Kristal Palas, pozajmica), Mamadu Sar (Real Sosijedad, pozajmica), Kejleb Vajli (Preston, pozajmica), Robert Sančez (Komo, pozajmica), Alehando Garnačo (Aston Vila, pozajmica), Filip Jergensen (Strazbur, pozajmica), Dario Esugo (Strazbur, pozajmica), Mihajlo Mudrik (Totenhem, pozajmica) LIVERPUL Nezadovoljstvo Liverpulovih navijača trajalo je tokom čitavog leta i nije nestalo sa završetkom prelaznog roka. I možemo i potpunosti da ih razumemo zbog toga jer Liverpul je uprkos osetnom trošku sa pijace izašao neuspevši da obavi solidan deo posla koji je planirao. Prioritet svih prioriteta na Enfildu bio je jačanje krilnih pozicija. Prevashodno levog krila na kojem je po odlasku Mohameda Salaha ostao krater. Pa iako je jasno da će ga teško iko ikada popuniti, utisak je da Viktor Munjoz, igrač sa jednom sezonom u seniorskom fudbalu plaćen 40.000.000 evra Osasuni, ma koliko obećavajuć start imao, ne može da donese instant kvalitet. Ono što bi na drugoj strani, s obzirom na plaćeno obeštećenje, morao da uradi Bredli Barkola. Međutim, problem je što Andoni Iraola u sezonu ulazi sa poprilično neizbalansiranim krilima, jer su Kodi Gakpo, pomenuti Barkola i Munjoz, pa i supertalentovani Rio Engumoa, primarno leva krila, dok je desna ‘jača‘ samo odavno precrtanom Federiku Kjezi.

Prema najavama britanskih medija, Iraola će svakog od njih pokušati da ubaci u ‘rotacioni sistem‘ te sa jednog krila prebacivati na drugo, ali niko ne može da garantuje da će to uspeti. Kao što nije uspeo ni Liverpulov plan da ovog leta dovede najmanje dva krila. Neuspešno je pokušavao sa Janom Diomandeom koji je na početku prelaznog roka bio prva želja, da bi potom dobio još nekoliko rampi u finišu prelaznog roka. Prvo od Pari Sen Žermena za Ibrahimu Embajea, onda i od Brajtona za Jankubu Mintea, odnosno od Kristal Palasa za Ismailu Sara, dok je istovremeno bio primoran da odbija nalete Mančester Sitija i Totenhema na Kodija Gakpa. Čak je isprva bio spreman da ga proda, ali kada je uvideo da desno krilo neće uspeti da dovede, odlučio se da stopira Holanđaninov odlazak. Tako je došao samo Barkola, i to posle višemesečnih pregovora. Mladi Francuz se u Liverpulovom skauting sistemu navodno nalazi još od 2021. godine, da bi tokom jedne prijateljske utakmice protiv Liona godinu dana kasnije postao opsesija pojedinih ljudi iz kluba. Ipak, ubrzo je otišao u Pari Sen Žermen i postao nedostižan sve dok ovog leta, nezadovoljan minutažom, nije insistirao na odlasku. I pored toga je evropski prvak zacepio astronomsku cenu od 170.000.000 evra, ali je posle napornih pregovora engleski klub uspeo da spusti cenu na 140.000.000 sa uključenim bonusima. I time spreči debakl na tržištu. Neuspešan je, ipak, Liverpul bio i u potrazi za bekovima, s obzirom na to da oni dovedeni prošlog leta nisu oduševili i pride ne deluju kao pogodni za sistem u kojem Redsi igraju. ‘Goruckalo‘ je na oba boka: na desnom boku zato što je Konor Bredli teže povređen, a Džeremi Frimpong sve nepouzdaniji; na levom jer je Endrju Robertson po isteku ugovora otišao u Totenhem. Poslednjeg dana prelaznog roka poslao je upit Čelsiju za Mala Gusta, ali ga je zahtev o obaveznom otkupu po završetku pozajmice ohladio. Zbog toga je Liverpul kao privremeno rešenje angažovao Ronalda Arauha, primarno štopera, ali defanzivca koji je u Barseloni umeo da odigra i na desnoj strani odbrane. No, kako je iza njega haotičan period niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da će i koliko pomoći ekipi. A nije da joj pomoć nije potrebna, jer iako je Žeremi Žake priključen ekipi nakon što je zimus kaparisan od Rena za 63.600.000, a Đovani Leoni se polako vraća treninzima posle teške povrede, teško da će bilo ko od njih dvojice moći odmah da odmeni Ibrahimu Konatea. Morali su spremniji na Enfildu da dočekaju prelazni rok, posebno u slučaju Salaha koji je još sredinom prošle sezone najavio odlazak iz kluba... DOŠLI (264.600.000): Bredli Barkola (PSŽ, 125.000.000), Žeremi Žake (Renn, 63.600.000), Viktor Munjoz (Osasuna, 40.000.000), Luka Brugmans (Genk, 33.000.000), Ifeanji Ndukve (Austrija Beč, 3.000.000), Ronald Arauho (Barselona, pozajmica), Kalvin Ramsi (Sent Miren, povratak sa pozajmice) OTIŠLI (31.170.000): Kurtis Džouns (Inter, 30.000.000), Stefan Bajčetić (Selta Fortuna, 1.170.000), Endrju Robertson (Totenhem, bez obeštećenja), Ibrahima Konate (Real Madrid, bez obeštećenja), Mohamed Salah (Trabzonspor, bez obeštećenja), Luka Brugmans (Genk, pozajmica), Armin Peči (Hartberg, pozajmica), Ifeanji Ndukve (Levante, pozajmica), Harvi Eliot (Valensija, pozajmica), Ris Vilijams (bez kluba), Kalvin Ramsi (Sent Miren, pozajmica) TOTENHEM

Kako je samo euforija zapljusnula severni London kada je dres na novom Vajt Hart Lejnu podigao Sandro Tonali! Konačno vrhunsko pojačanje u Totenhemu. Međutim, u avgustu je prelazni rok Sparsa počeo da liči na neke prethodne… Na stihiju, haos, dovođenje fudbalera bez plana, zato što u CV-ju imaju veliki klub i zbog toga što su nekada (davano) obećavali i plenili talentom. Ono što je Totenhem uradio lani dovodeći Ćavija Simonsa, Mohameda Kudusa, Matisa Tela i Randala Kolo Muanija, deluje da je ponovio ovog leta, samo na skupljem, atraktivnijem nivou. Ovaj prelazni rok je više šljaštio, iz njega je isijavala Totenhemova želja da pokaže Premijer ligi da se nakon dve turobne i teške sezone obeležene borbom za opstanak, vraća na veliku scenu i da će se i te kako pitati. A to nije moguće bez ozbiljnog plana. Da je bar londonski tim uspeo da ulovi Kodija Gakpa (a nije bio blizu kada se Siti umešao), ili Ilimana Endijaja, letnja pijaca bi mogla da se okarakteriše za nijansu boljom. Ovako, spiskao je Totenhem skoro 370.000.000 evra na nova lica, ali kao što rekosmo – igrači poput Savinja, Marmuša i Mihajla Mudrika koji nije igrao fudbal gotovo dve godine, zvuče atraktivnije na papiru nego što za kratko vreme mogu da donesu u stvarnosti. Ako Roberto de Zerbi ovaj bućkuriš uklopi u prvoj sezoni dovoljno dobro da postane kandidat za Ligu šampiona, možemo ga smatrati mađioničarem. Opisna ocena Totenhemovog prelaznog roka – skupo, a glupo. DOŠLI (366.350.000): Sandro Tonali (Njukasl, 108.000.000), Mateus Fernandes (Vest Hem, 99.000.000), Savinjo (Mančester Siti, 87.700.000), Žan Pol van Heke (Brajton, 60.000.000), Tosin Adarabiojo (Čelsi, 11.650.000), Endru Robertson (Liverpul, bez obeštećenja), Markos Senesi (Bornmut, bez obeštećenja), Martin Dubravka (Barnli, bez obeštećenja), Omar Marmuš (Mančester Siti, pozajmica), Mihajlo Mudrik (Čelsi, pozajmica) OTIŠLI (164.250.000): Luka Vušković (Brajton, 54.000.000), Kristijan Romero (Atletiko Madrid, 40.000.000), Đed Spens (Inter, 30.000.000), Vil Lankšir (Midlzbro, 11.700.000), Aleho Veliz (Baija, 9.000.000), Ešli Filips (Midlzbro, 8.200.000), Manor Solomon (Vest Hem, 5.850.000), Alfi Divajn (Preston, 5.300.000), Kevin Danso (Sanderlend, pozajmica 2.900.000), Pape Matar Sar (Juventus, pozajmica 2.800.000), Radu Dragušin (Fiorentina, pozajmica 1.500.000), Guljelmo Vikario (Juventus, pozajmica), Min Hjeok Jang (Vesterlo, pozajmica), Souzda (Porto, pozajmica), Kota Takai (Sint Trojden, pozajmica), Iv Bisuma (slobodan igrač) ASTON VILA Da li ijedan prelazni rok u kojem izgubite šest standardnih prvotimaca, odnosno pet stubova tima može da izbegne epitet loše izvedenog? Pre Unajem Emerijem je pitanje od milion dolara – kako učiniti da se ne osete odlasci Morgana Rodžersa, Olija Votkinsa, Jurija Tilemansa, Ezrija Konse i Luke Dinja?

Pojedinačne zamene mogu tu i tamo da zakrpe rupe, ali na Vila parku je u celi ostao krater zbog kojeg je teško zamislivo da birmingemski tim ponovo završi sezonu na pozicijama koje garantuju igranje Lige šampiona. Prodaje od 360.000.000 evra, uprkos pravilima Premijer lige o profitu i održivosti zbog kojih je Vila bila uzdržana u prethodna dva prelazna roka, dala su joj slobodu da troši. Na papiru je zakrpila gotovo svaku poziciju, Rodžersa zamenila dolaskom Johana Manzambija kojeg je ispred nosa preotela Njukaslu, Žoao Gomeš i osvedočeni šampion Leon Gorecka su došli da odmene Jurija Tilemansa, Zajon Suzuki postao prva jedinica umesto Emilijana Martineza, Mateo Ruđeri došao da zakrpi odlaza Luke Dinja, a Nikolas Džekson je naslednik Olija Votkinsa. Poslednjeg dana prelaznog roka Vila je angažovala i Tajlera Hervuda Belisa kao zamenu za Ezrija Konsu, a u danu zatvaranja pijace stigao je i ozbiljan zalog za budućnost. Bio je Ibrahim Embaje meta velikog broja evropskih velikana, Liverpula, oba Mančestera, Bajerna, Borusije, Leverkuezan, ali je završio u Birmingemu za obeštećenje od 55.000.000 evra. Za momka blistavog talenta nije bilo mesta u Pari Sen Žermenu koji je na krilima pun do čepa. Koliko će Vila patiti zavisiće od Emerijevih sposobnosti da uklopi ozbiljan kontingent novajlija, ali je jasno da je Bask dobio ozbiljno vruć krompir u ruke. DOŠLI (300.200.000): Johan Manzambi (Frajburg, 60.000.000), Nikolas Džekson (Čelsi, 55.500.000), Ibrahim Embaje (Pari Sen Žermen, 55.000.000), Žoao Gomes (Vulverhempton, 40.000.000), Zajon Suzuki (Parma, 30.000.000), Tajler Hervud Belis (Sautempton, 29.300.000), Mateo Ruđeri (Atletiko Madrid, 25.000.000), Modu Keba Sise (LASK Linc, 5.500.000), Alehandro Garnačo (Čelsi, pozajmica), Aron van Bisaka (Vest Hem, pozajmica) OTIŠLI (360.250.000): Morgan Rodžers (Čelsi, 138.000.000), Ezri Konsa (Arsenal, 59.600.000), Oli Votkins (Al Hilal, 58.400.000), Juri Tilemans (Mančester Junajted, 41.000.000), Donjel Malen (Roma, 25.000.000), Enco Barenečea (Benfika, 12.000.000), Luis Dobin (Sautempton, 10.500.000), Emilijano Martinez (Čelsi, 8.750.000), Luka Dinj (Pari Sen Žermen, 7.000.000), Oliver Zih (Vitorija Gimaraes, pozajmica), Andres Garsija (Hetafe, pozajmica), Džo Gausi (Linkonln Siti, pozajmica), Samjuel Iling Džunior (Bolton, pozajmica), Kosta Nedeljković (Rendžers, pozajmica) NJUKASL Leto velikih promena na Sent Džejms parku, prelazni rok kada je došlo do zaokreta u Njukaslovoj strategiji. Kada su pre nepunih pet godina preuzeli glavnu reč u klubu, bilo je najava da bi saudijski vlasnici od njega mogli da naprave stabilan, dominantan klub u Premijer ligi, ali ta ideja bledela je svakim novim danom prelaznog roka sve više i više. Njukasl je ovog leta jasnije nego ijednog prethodnog u kratkoj eri Saudijskog javnog investicionog fonda (PIF) shvatio da ne može da parira velikanima, da im njegovi igrači nisu nedostupni. U nešto više od dva meseca razmaka, sa Sent Džejms parka su otišla trojica ponajboljih igrača iz prošle sezone. Entoni Gordon otišao je još pre zvaničnog otvaranja prelaznog roka, potom i Sandro Tonali, a kada je postalo jasno da će i kapiten Bruno Gimaraes podići sidro, kormilo je napustio i trener Edi Hau, iako je u maju tokom razgovora sa čelnicima potvrdio ostanak u klubu. Prodajom nosilaca tima klupska kasa je napunjena, ali Njukasl nije želeo da ga u njoj i zadržava, već ga je reinvestirao kako ne bi ponovo postao redovan stanovnik donjeg doma. A način na koji ga je reinvestirao samo je još jedan pokazatelj jasne promene strategije u klubu. Jer od engleskih klubova su kroz istoriju samo Čelsi prošlog leta (oko 200.000.000 evra) potrošio više novca u jednom prelaznom roku na igrače mlađe od 21 godine nego što je Njukasl u tek završenom. Promena je bilo u svim linijama tima. One među stativama bile su, doduše, planirane odranije. Njukasl je i prošlog leta tražio naslednika Niku Poupu, ali je posle duplog neuspelog pokušaja sa Džejmsom Trafordom doveo Lukasa Horničeka (24) iz Brage. Pre njega i talentovanog Evena Žouena (20) iz Remsa da mu bude rezerva budući da Aron Ramsdejl nije otkupljen od Sautemptona po isteku pozajmice.

Krater nastao odlaskom tandema Gimaraes – Tonali, Njukasl je isprva popunio golobradim mladićima – Alađijem Bambom (20) iz Monaka i Šenom Sterom (18) iz Ajaksa, ali kako su zbirno odigrali svega 2.500 minuta u seniorskom fudbalu, u startu je bilo jasno da sav teret neće moći da iznesu. Stoga je doveden Niko Gonzales (24) iz Mančester Sitija kao kapitalno, drugo najskuplje pojačanje u prelaznom roku i ujedno jedino sa iskustvom igranja u Premijer ligi, da preuzme komande na sredini terena. Ofanzivna linija takođe je osvežena sa dva mlada, ali vrlo talentovana i skupocena igrača – Bazumanu Turea (20) i Matijasa Fernandez Parda (21). Prvi je došao kao direktna zamena za Gordona, drugi za Nika Voltemadea, drugo najskuplje pojačanje u istoriji kluba, koje je Njukasl pozajmio Juventusu jer, kako objašnjavaju britanski mediji, novi trener preferira mobilnije, eksplozivnije napadače. Što svakako važi za Amara Dedića koji je odmah uskočio na desni bok, svega nekoliko dana po dolasku u klub. Pojačanje na bekovskim pozicijama bilo je još jedan od prioriteta, ne samo zbog povrede Tina Livramenta, već i činjenice da su u maju ugovori istekli Kiranu Tripijeu, Emilu Kraftu i Metu Targetu, a na Dedićevom dolasku insistirao je novi trener Matijas Jajsle sa kojim je sarađivao u Salcburgu pre nekoliko godina. E, da, i Matijas Jajsle je mlad. Sa 38 godina drugi je najmlađi trener u Premijer ligi ove sezone, ali čini se spreman za izazove koje nosi za mnoge najjača liga na svetu. I ako pitate Joana Visu, najbolje je pojačanje koje je Njukasl angažovao ovog leta. DOŠLI (313.000.000): Matijas Fernandez Pardo (Lil, 60.000.000), Niko Gonzalez (Mančester Siti, 56.000.000), Bazumana Ture (Hoffenhajm, 50.000.000), Amar Dedić (Benfika, 35.900.000), Aladđi Bamba (Monako, 35.500.000), Lukas Horniček (Braga, 30.600.000), Šon Šter (Ajaks, 23.500.000), Even Žauen (Rems, 21.500.000) OTIŠLI (279.100.000): Sandro Tonali (Totenhem, 108.000.000), Bruno Gimaraeš (Arsenal, 87.500.000), Entoni Gordon (Barselona, 80.000.000), Nik Voltemade (Juventus, pozajmica za 3.600.000), Met Target (Hal Siti, bez obeštećenja), Kiran Tripijer (Vulverhempton, bez obeštećenja), Džon Radi (Vulverhempton, bez obeštećenja), Herison Ašbi (Luton, pozajmica), Džo Vajt (Kru Aleksandra, nepoznata suma), Aleks Merfi (Kajzerslautern, pozajmica), Emil Kraft (bez kluba) BORNMUT Bornmutov najveći podvid ovog leta leži u činjenici da nije izgubio nosice iz prošle sezone. Fokus za razliku od prošlog leta kada je prihodovao faraonskih 240.000.000 evra (pa zimus još 72.000.000 od prodaje Antoana Semenja Mančester Sitiju), nije bio na izlaznim transferima. Jeste stub odbrane Markos Senesi napustio Vitaliti odlapršavši u Totenhem kao slobodan igrač, ali su ga Trešnjice još u ranom avgustu zamenile Benfikinim talentom, a zapravo već izgrađenim štoperom Antoniom Silvom koji je stigao po sjajnoj ceni od 25.000.000 budući da je ušao u poslednju godinu ugovor. Nije Bornmut dozvolio da izgubi motor na sredini terena Aleksa Skota oko kojeg je obletao Čelsi, nije se suočavao sa napadima drugih klubova na zlatnu koku Rajana, a ko zna šta bi bilo da se u predsezoni jedan od najboljih igrača iz prethodne takmičarske godine Eli Žunior Krupi nije teže povredio. Francuskog napadača koji je eksplodirao lani merkali su Arsenal i Barselona, ali su ih okolnosti naterale da ovog leta odustanu. Napad je pojačan detetom Real Madrida, vižljastim golgeterom Alvarom Rodrigezom, a za autora sedam golova i pet asistencija u prošloj sezoni Primere, Elčeu je isplaćeno 25.000.000 evra. Takođe, stigla je i konkurencija Đorđu Petroviću. Kao rezervni golman doveden je Mikele di Gregorio nakon što su u Juventusu otpisali Italijana. DOŠLI (80.800.000): Alvaro Rodrigez (Elče, 25.000.000), Antonio Silva (Benfika, 25.000.000), Aleks Himenez (Milan, 18.500.000), Huanlu Sančez (Sevilja, 11.000.000), Mikele di Gregorio (Juventus, pozajmica 1.300.000) OTIŠLI (13.400.000): Hamad Traore (Olimpik Marselj, 7.700.000), Luis Sinistera (Kruzeiro, 3.700.000), Markos Senesi (Totenhem, bez obeštećenja), Enes Unal (Hetafe, bez obeštećenja), Aleks Himenez (Fiorentina, pozajmica), Vil Denis (MK Dons, ?), Matai Akinmboni (Dandi, pozajmica),Aleks Poulsen (Madervel, pozajmica) BRAJTON Na Ejmeksu i ovog leta ista priča, opet su veći od njega došli i očerupali ga. Ali to je usud 'moneyball' strategije od koje žive na jugu Engleske. Brajton je baš kao i pre tri godine ostao bez trojice važnih igrača, isto kao tada napravio unosne prodaje i na kraju izjednačio klupski rekord po količini zarađenog novca u jednom prelaznom roku. Uz jednu malu-veliku razliku. Ujedno je oborila rekord za najskuplje pojačanje u klupskoj istoriji. I ne sumnjajte, napraviće profit i na njemu. Znali su u Brajtonu još i pre nego što će prelazni rok početi da će velikih gubitaka biti i na kraju su od projektovane trojice ‘najtraženijih‘ izgubili dvojicu. Ostao je Bart Verbrugen, dok su Karlos Baleba i Jan Pol van Heke otišli unevši u kasu preko dve trećine (135.900.000) ukupno zarađenog novca. Baleba je sa godinu dana ‘zakašnjenja‘ otišao u Mančester Junajted, Van Heke se pridružio starom treneru Robertu de Zerbiju u Totenhemu, a Brajton je džentlmenski postupio i u slučaju prvog špica Danija Velbeka koji je dobio poziv Čelsija, dozvolivši mu da u poznim igračkim godinama upiše još jedno veliko ime u CV. Kad na to dodamo i činjenicu da je Džoelu Veltmanu istekao ugovor, a Džejms Milner se penzionisao, Galebovi su iz debelog minusa krenuli u stvaranje tima za sezonu u kojoj ih čeka jedan front više – Liga konferencije. Zbog toga je bilo važno sprečiti nove odlaske, pa je Brajton koliko je mogao odolevao nasrtajima Liverpula na Jankubu Mintea odbivši dve ponude za krilo od kojih je veća iznosila 70.000.000 evra. Mada je anonimni, 19-godišnji Zadok Johana plaćen 28.000.000 evra posle samo 18 seniorskih utakmica za AIK, mnogo ranije bio doveden kao dugoročno rešenje na toj poziciji, a poslednjeg dana prelaznog roka stigao je i Femi Aziz iz Milvola. Međutim, ako je Mintea sačuvao, onih 60.000.000 za Van Hekea koji je ušao u poslednju godinu ugovora i nije želeo da potpiše novi, odnosno 75.900.000 za Balebu iza kojeg je bila vrlo slaba sezona, nije mogao da odbije. Pride je Koventriju za 25.700.000 prodao Karla Rašvorta, golmana bez ijednog nastupa za prvi tim.

Tako su se stvorili uslovi za novog rekordera – Luku Vuškovića, direktnu zamenu za Van Hekea i momka enormnog igračkog i tržišnog potencijala. Plaćen 54.000.000 evra, procena stručnjaka je da bi, s obzirom na to da su cene otišle u nebesa, mogao da bude prodat za duplo više novca. Uz njega su na istu poziciju stigli i Paskal Strujk, Holanđanin sa ogromnim iskustvom igranja u PL, niskobudžetno rešenje Mihael Svoboda, za početak izvesno kao rezervne opcije i odgovor na odlaske Dijega Kopole i Igora Žulija, odnosno istek ugovora Adama Vebstera. Isto važi i za desnog beka Kostinju odnosno levog Žauena Hađama. Desni je bio prioritetniji zbog pomenutog odlaska vernog vojnika Veltmana, pa je Mats Vifer ostao kao jedino rešenje. Na levom su već imali Ferdija Kadiglua, koji doduše iskače i desno, kao i Maksima De Kujpera, sposobnog da odigra i ofanzivnije uz liniju. Mnoštvo opcija… Kao uostalom i u špicu napada, mada nakon što je u godinu dana razmaka ostao bez Žoaa Pedra i Danija Velbeka, sigurnih izvora golova, ostaje da se vidi ko će poneti ulogu devetke. Promis Dejvid doveden je iz bratskog Union Sen Žiloaza, i mada je blistao i za klub i za reprezentaciju Kanade, značajan je kvalitativni skok preći iz Župile lige u najjaču na svetu. Prelazni rok zatvoren je dovođenjem Čeme Andresa, veziste Štutgarta kojeg španska fudbalska javnost poredi sa Rodrijem. U Brajtonu će imati nešto lakši zadatak, da u doglednoj budućnosti nasledi Balebu, dok bi za početak trebalo da ponudi opciju više u veznom redu. Mada je utisak da ih Fabijan Hirceler ima dovoljno da bez problema odradi sezonu u Premijer ligi i pride napadne trofej u Evropi. Pa narednog leta opet napuni kasu... DOŠLI (139.400.000): Luka Vušković (Totenhem, 54.000.000), Zadok Johana (AIK, 28.000.000), Paskal Strujk (Lids, 23.200.000), Čema Andres (Štutgart, 22.000.000), Džauen Hadžam (Jang Bojs, 13.000.000), Kostinja (Olimpijakos, 12.700.000), Mihael Svoboda (Venecija, 5.000.000), Matijas Orozko (Deportivo Kali, 4.100.000), Rodrigo Rego (Benfika B, 3.500.000), Promis Dejvid (Union SG, pozajmica) OTIŠLI (188.650.000): Karlos Baleba (Mančester Junajted, 75.900.000), Jan Pol van Heke (Totenhem, 60.000.000), Karl Rašvort (Koventri, 25.700.000), Dijego Kopola (Pariz, 17.500.000), Dani Velbek (Čelsi, 5.850.000), Džeremi Sarmijento (Midlsbro, 3.700.000), Džoel Veltman (Vest Hem, bez obeštećenja), Do jung Jun (Magdeburg, pozajmica), Džejms Bidl (Birmingem, pozajmica), Rodrigo Rego (Kasteljon, pozajmica), Tomi Votson (Lester, pozajmica), Fakundo Buonanote (Elče, pozajmica), Soli Marč (slobodan igrač), Adam Vebster (slobodan igrač), Džejms Milner (kraj karijere) BRENTFORD Prošle sezone evropska takmičenja izmakla su mu za dlaku, ali nemojte nimalo da se iznenadite ukoliko se Brentford naredne godine u ovo vreme bude spremao za istorijsko učešće u nekom od UEFA takmičenja. I to nakon što su mu prošlog leta svi predviđali grčevitu borbu za opstanak – mi smo se prvi ‘zabrinuli‘ – jer je prodao četvoricu važnih igrača. Njihovim odlascima je tada napunio klupsku kasu kao nikada ranije, pa je ovog leta trošio taj novac. Od tri najskuplja pojačanja u istoriji kluba, dva su došla u tek završenom prelaznom roku, oba na gorućim pozicijama. Nakon što je učinio uslugu Džordanu Hendersonu i pustio ga u Čelsi, Brentford je, na iznenađenje mnogih, za rekordan novac (48.000.000) angažovao Mamadua Sara kao njegovu zamenu, ne bi li sav teret veznog reda pao na leđa Vitalija Janelta i Matijasa Jensena. No, ako je suditi na osnovu uvodnih utakmica koje je bivši fudbaler Lansa odigrao, ne treba da iznenadi ukoliko najveći deo tog tereta ponese upravo on i već narednog leta napravi novi iskorak u karijeri. Drugo skupoceno pojačanje stiglo je na poziciju levog beka. Zbog višegodišnjih problema sa pozicijama igrača sa tog dela terena (kako Rika Henrija, tako i Arona Hikija), Brentford je čitavog leta ‘jurio‘ El Hađija Malika Dijufa, kako bi Kin Luis Poter mogao da se vrati na prirodniju, poziciju na krilu. I uspeo je da dovede momka izrazito kvalitetnog centaršuta, koji jeste imao oscilacija tokom prošle sezone u Vest Hemu, ali je nagovestio ogroman potencijal i sa Majklom Kajodeom na drugoj strani mogao bi da čini paklen bekovski tandem. Kad smo kod pozicije levog krila, i tu je Brentford želeo pojačanje, mada je više hteo da se osigura u slučaju da ode vrlo traženi Kevin Šade. I Roma ga jeste htela, ali pošto londonski klub još početkom letnjeg prelaznog roka nije uspela da dovede Saida El Malu (ostao u Kelnu), odlučio je da zadrži nemačkog ofanzivca. Čak je pojačao konkurenciju na krilu dovevši Džejdona Antonija iz Barnlija, kao i u špicu napada potpisavši iskusnog Kaluma Vilsona. Što se ključnih igrača tiče, oni letos nisu bili na prodaju, od Igora Tijaga, preko Danga Uatare, Majkla Kajodea i Nejtana Kolinsa do Sepa van den Berga. Od značajnijih odlazaka da notiramo Itana Pinoka, legendu kluba koja doduše prošle godine nije ni imala bogzna kakvu ulogu. Brentford je već bio odlično popunjen na štoperskim pozicijama, a pošto je u međuvremenu doveden i talentovani Janik Šuster iz Salcburga, Brentford je dozvolio Pinoku da se Frenku Onjeki pridruži u Koventri Sitiju, tamo gde bi trebalo da ima veću minutažu. U Brentfordu je svakako ne bi imao, ovde su standardni vremenom sve veći. DOŠLI (124.300.000): Mamadu Sangare (Lans, 48.000.000), El Hađi Malik Dijuf (Vest Hem, 40.800.000), Janik Šuster (Salcburg, 18.000.000), Džejdon Antoni (Barnli, 17.500.000), Kalum Vilson (Vest Hem, bez obeštećenja) OTIŠLI (12.850.000): Frank Onjeka (Koventri, 7.000.000), Itan Pinok (Koventri, 5.850.000), Džordan Henderson (Čelsi, bez obeštećenja) NOTINGEM FOREST Notingem Forest je ovog leta pametno popunjavao tim novom treneru Oliveru Glazneru. Stubovima odbrane Nikoli Milenkoviću i Brazilcu Murilu pridodata je sila iz Lisabonskog Sportinga Usman Diomande, štoper od 40.000.000 evra kojeg krasi ozbiljna igra nogom. Glazner je dobio moćan trio za svoju formaciju 3-4-2-1, a u završnici letnje pijace, kao poklon sa mašnicom, stigao mu je njegov pulen iz Kristal Palasa, Danijel Munjoz, kojeg je prethodne dve godine pretvorio u jednog od produktivnijih desnih bekova Premijer lige.

Ogroman novac Notingem Forest izdvojio je za Lijama Delapa učinivši ga rekorderom kluba. Da li je plaćanje 52.500.000 + 5.500.000 evra za čoveka koji je dao samo tri gola u dresu Čelsija procenite sami? Ako još niste sigurni, da vam pomognemo jednim neverovatnim kuriozitetom – Delap je špic koji u profesionalnom fudbalu ima više žutih kartona (34), nego spakovanih lopti u protivničke mreže (28). Ali zakoni tržišta u Premijer ligi prkose zdravom razumu. Forestu se mora skinuti kapa na pordaji Eliota Andersona koji je kasu kluba napunio sa 135.000.000 evra, a takav odlazak ne može se na prvu loptu zakrpiti samo jednim fudbalerom. Iskusni bundesligaški vezista Ksaver Šlager je ozbiljan, besplatni ulov, dok je Forest nije uspeo u nameri da angažuje Evertonovog tinejdžera Herisona Armstronga za kojeg je spremio 45.000.000 evra. DOŠLI (138.200.000): Lijam Delap (Čelsi, 52.500.000), Usman Diomande (Sporting, 40.000.000), Danijel Munjoz (Kristal Palas, 25.700.000) Gustavo Sa (Famalikao, 20.000.000), Ksaver Šlager (Lajpcig, bez obeštećenja), Stiven Benda (Fulam, bez obeštećenja) OTIŠLI (160.700.000): Eliot Anderson (Mančester Siti, 135.000.000), Taivo Avonji (Koventri, 10.500.000), David Karmo (Olimpijakos, 9.000.000), Omari Hačinson (Milan, pozajmica 4.200.000), Omar Ričards (Aris, 2.000.000), Angus Gan (San Hoze, bez obeštećenja), Žota Silva (Olimpijakos, pozajmica), Stefan Ortega (Olimpijakos, bez obeštećenja), Gustavo Sa (Olimpijakos, pozajmica), Erik da Silva Moreira (Ehcelzior, pozajmica), Dilan Bakva (Lil, pozajmica), Tajler Bindon (Čarlton, pozajmica), Vili Boli (slobodan igrač), Zek Abot (Sautempton, pozajmica), Morato (Vest Hem, pozajmica) EVERTON Završena je i druga faza dvogodišnjeg plana rekonstrukcije ekipe planiranog po povratku Dejvida Mojesa, koju je najavio generalni direktor Angus Kiner. Pošto je propustio veliku priliku da se plasira u Evropu i tako ostao bez dodatnog prihoda, ideja je bila sprovesti umereniji prelazni rok, što je podrazumevalo pametnije trošenje novca i očuvanje okosnice tima. Plan koji sa Hil Dikinsona nisu baš najsjajnije sproveli u delo. Jer Everton je ostao bez verovatno ponajboljeg igrača ekipe – Ilimana Endijajea, i to u poslednjim satima prelaznog roka, pa je zbog trke s vremenom Štutgart odbio ponudu za Džejmija Levelinga i zamena nije stigla. Možda je vreme da Tajler Dibling, prošlogodišnja skupa akvizicija, pokaže zbog čega je sa 19 godina postao drugo najskuplje pojačanje u istoriji kluba. Na sve to, utisak je da Everton nije rešio ni gorući problem desnog beka postojan već nekoliko prelaznih rokova unazad, koji se još više razgoreo odlaskom Šejmusa Kolmana u penziju. Imao je visoke ambicije, želeo Gelu Duea (završio u Leverkuzenu), Bena Vajta i Bruka Norton Kafija, u finišu probao da dovede Kenija Tetea i na kraju završio sa Ejnslijem Mejtland Najlsom, igračem sa premijerligaškim iskustvom, ali čija je karijera u blagom padu. Pride poslednjeg dana prodao Nejtana Patersona Torinu, pa će najveći deo tereta izvesno opet pasti na Džejka O‘Brajena, koji je doveden kao štoper, ali već dve sezone igra kraj desne aut-linije; ili Mervina Rela, vezistu koji je u finišu prošle i na startu ove takmičarske godine dobio istu ulogu. Za pohvalu je način na koji se pozabavio problemima u veznom redu, prvenstveno jer je, malo i pod pritiskom navijača, odbio ponudu Notingem Foresta za supertalentovano dete kluba Herisona Armstronga, mada je i na sredini terena posao ostao nedovršen. Everton jeste doveo staru premijerligašku kajlu Kristijana Nergora koji sa sobom donosi ogromno iskustvo, usput pobedio žestoku konkurenciju u trci za Hejdena Heknija, ali su njegovi kvaliteti najizraženiji kada ima loptu u nogama. Evertonu je po odlasku Idrise Gane Geja (istekao mu ugovor) pak bio potreban fizički dominantniji vezista, a on ne da nije stigao već je u smiraj prelaznog roka jedan takav – Tim Irogbunam – prodat Hal Sitiju. Ni u napadu se situacija nije odvijala ništa bolje. Trampa Brenan Džonson – Dvajt Meknil narodski rečeno ‘glava za glavu‘ verovatno će više pomoći u sređivanju finansijskih knjiga, od Čelsija otkupljeni Tajrik Džordž još nije spreman da uskoči u Endijajeove kopačke, dok povratak Džeka Griliša na novu pozajmicu suštinski ne čini ekipu jačom nego što je bila prošle sezone. Everton je želeo i pojačanje na centarforskoj poziciji jer ni Tjerno Bari ni Beto nisu oduševili, ali pošto po navici dobar deo posla ostavlja za sam kraj, ovog puta je platio skupu cenu loše navike. Transfer Folarina Baloguna za kojeg je bio spreman da plati 50.000.000 evra sa bonusima nije prošao zbog problema koji su se javili na lekarskim pregledima, a kako ga je ranije iz njemu poznatih razloga odjavio i bivši igrač Rišarlison, napadački teret će na leđima makar do januara morati da iznese Bari budući da je u smiraj prelaznog roka i Beto otišao u Fiorentinu. Zbog utiska da ima i manje kvalitetnih timova u prvenstvu, Evertonov opstanak se ne dovodi u pitanje, ali će Dejvid Mojes teško ponoviti prošlu sezonu kada se do finiša borio za izlazak u Evropu. DOŠLI (104.250.000): Brenan Džonson (Kristal Palas, 25.800.000), Merlin Rel (Frajburg, 25.000.000), Tajrik Džordž (Čelsi, 21.000.000), Hejden Hekni (Midlzbro, 19.300.000), Kristijan Nergor (Arsenal, 8.150.000), Ejnsli Mejtland Najls (Lion, 5.000.000), Džek Griliš (Mančester Siti, pozajmica) OTIŠLI (128.950.000): Iliman Ndiaje (Mančester Siti, 70.000.000), Dvajt Meknil (Kristal Palas, 25.800.000), Beto (Fjorentina, 18.000.000), Tim Iroegbunam (Hal Siti, 15.150.000), Tajler Onjango (Šefild Venzdej, bez obeštećenja), Idrisa Gej (Al Dirijah, bez obeštećenja), Natan Paterson (Torino, bez obeštećenja), Adam Aznu (Malaga, pozajmica), Šejmus Kolman (bez kluba) KRISTAL PALAS Kako je u jednom trenutku izgledalo, Kristal Palas je dobro prošao! Delovalo je osvajač Lige konferencije nakon odlaska Olivera Glaznera sa kojim je proživeo najslavnije dane sopstvene istorije, biti očerupan. I jeste ostao bez stuba odbrane Maksensa Lakore, jeste izgubio jednog od učinkovitijih bekova lige Danijela Munjoza, ali je uspeo da sačuva Ismailu Sara (najpre od Liverpula, kao i turskih i saudijskih velikana), Adama Vortona i Žana Filipa Matetu! Najveće gubitke je uspeo da zakrpi. Umesto Lakroe došao je Aksel Disasi iz Čelsija, odnosno Onest Ahanor kojeg je takođe Čelsi udomio na Selhurst parku kada će ga otkupiti od Atalante za 46.700.000 evra (Opširniju priču pročitajte OVDE), dok je klub prilično relaksirano mogao da pusti Munjoza pošto je prethodno potpisao Anana Halailija iz Unione Sen Žiloaza. Obezbedio je Palas i dva vrlo interesantna besplatna potpisa, doveo Oskara Mingesu i Takehira Tomijasua, a poslednjeg dana prelaznog roka Palas je potpisao dve suprotne teže. Vratio je Bena Čilvela iz Strazbura u Premijer ligu, a od Midtjilanda pozajmio desno krilo Darija Osorija. Ne treba zaboraviti ni sam početak prelaznog roka kada je svog Brenana Džonsona trampio za Evertonovog Dvajta Meknila. DOŠLI (65.300.000): Dvajt Meknil (Everton, 25.800.000), Anan Halaili (24.500.000, Union Sen Žiloaz), Zavijer Gozo (Real Solt Lejk, 13.000.000), Dario Osorio (Midtjilad, pozajmica 2.000.000), Oskar Mingesa (Selta, bez obeštećenja), Takehiro Tomijasu (Ajaks, bez obeštećenja), Aksel Disasi (Čelsi, pozajmica), Onest Ahanor (Atalanta, pozajmica), Ben Čilvel (Strazbur, ?), Kvinten Timber (Marselj, ?) OTIŠLI (123.450.000): Maksens Lakroa (Čelsi, 60.700.000), Brenan Džonson (Everton 25.800.000), Danijel Munjoz (25.700.000), Dani Imrej (Reksam, 6.600.000), David Ozoh (Derbi Kaunti, 4.650.000), Oven Gudmen (Dansi, pozajmica), Rio Kardins (Bristol, pozajmica), Borna Sosa (Keln, pozajmica), Netenijel Klajn (slobodan igrač) LIDS Daleko od zone ispadanja, štaviše bliži evropskim pozicijama nego donjem domu, Danijel Farke je posle neuspešnih pokušaja sa Norič Sitijem, uspeo da prošle sezone izbori opstanak u Premijer ligi. I to rutinski. Međutim, sa Eland Rouda su još po spuštanju zavese naglasili da nema mesta opuštanju, da neće spavati na lovorikama. “I dalje smo ambiciozni, ali odmereni i promišljeni, svesni da će biti potrebne tri duge i teške sezone pre nego što budemo mogli da poslujemo kao stabilan premijerligaški klub“, rekao je još početkom leta predsednik Parag Marate. I Lids je tokom prelaznog roka delovao u skladu sa njegovim rečima. Bio promišljen jer je pravovremeno rešavao prioritetne probleme, ambiciozan jer je između ostalog oborio rekord u visini obeštećenja za jednog fudbalera, pa opet odmeren s obzirom na to da se našao u grupi malobrojnih klubova koji nisu probili ‘stotku‘ na pijaci. Izuzev Paskala Strujka, koji je ušao u poslednjih godinu dana ugovora i novi nije želeo da potpiše, pa je morao da bude prodat, značajnijih gubitaka nije bilo. Ali zato dolazaka... Pomenutog Strujka zamenio je Tarikom Muharemovićem, bh. reprezentativcem za čiji je potpis Lids pobedio u trci Juventus, Inter i Komo, delom i zbog toga što je bio spreman da plati 37.000.000 evra, mnogo više od finansijski ni približno moćnih italijanskih timova, učinivši 23-godišnjeg štopera trećim najskupljim pojačanjem u istoriji kluba. Džejms Traford Mesec dana kasnije stiglo je i rekordno, i to golman! Istresao je skoro 47.000.000 evra Mančester Sitiju za Džejmsa Traforda u nadi da će rešiti nedoumice među stativama koje su se javile tokom prošle sezone kada su Lukas Peri i Karl Darlou delili minutažu u Premijer ligi. I nijedan nije oduševio, pa su obojica napustili klub, uz njih i Ilan Melije, zbog čega je Lids morao da potroši još 5.000.000 evra na rezervnu opciju u liku iskusnog Mihaela Cetera iz Ajntrahta. I još 8.000.000 na rezervnog štopera, Nika Elvedija, sa kojim je Danijel Farke već sarađivao u Menhengladbahu. Ipak, od svih pojačanja, najatraktivnije je ono koje je prvo prošlo kroz vrata Eland Rouda, pride došlo ‘za džabe‘ – Hari Vilson. Prioritet kluba bio je da pronađe pojačanje na desnom krilu budući da prošle sezone jasno rešenje je imao, a bolje od Velšanina teško da je mogao da dovede. Jer Vilson je stigao posle najbolje sezone u karijeri, pa još bez obeštećenja, pošto je odlučio da ne produži ugovor sa Fulamom. Bila je to prilika koju su u Lidsu želeli da ugrabe zbog čega se angažovao čak i Marate, uz njega i trojica saigrača iz reprezentacije – Džo Rodon, Itan Ampadu i Danijel Džejms. Bilo je to dovoljno da Aston Vila ispadne iz priče. Trešnju na torti predstavljali su potpisi koje je Lids napravio poslednjeg dana kada je dovođenjem Žan Matea Baoje (krilo) i Melvina Barda (bek) zacementirao levu stranu terena na kojoj su nedostajala rezervna rešenja. Sve u svemu, trebalo bi da bude i više nego dovoljno da se osigura još jedna sezona u elitnom rangu. DOŠLI (97.700.000): Džejms Traford (Mančester Siti, 46.700.000), Tarik Muharemović (Sasuolo, 37.000.000), Niko Elvedi (Menhengladbah, 8.000.000), Mihael Ceterer (Ajntraht Frankfurt, 5.000.000), Melvin Bard (Nica, pozajmica 1.000.000), Hari Vilson (Fulam, bez obeštećenja), Žan Mateo Baoja (Ajntraht Frankfurt, pozajmica) OTIŠLI (35.100.000): Paskal Strujk (Brajton, 23.200.000), Džo Gelhart (Hal Siti, 7.600.000), Isak Šmit (Jang Bojs, 1.300.000), Džek Herison (Nju Ingland, 1.000.000), Sebastijan Bornau (Hamburg, pozajmica 1.000.000), Vilfrid Njonto (Fjorentina, pozajmica 1.000.000), Karl Darlou (Mančester Junajted, bez obeštećenja), Ilan Melije (Arsenal, bez obeštećenja), Maksimilijan Veber (Šalke 04, bez obeštećenja), Sem Bajram (Midlzbro, bez obeštećenja), Lukas Peri (Torino, pozajmica), Džoel Piru (Vest Hem, pozajmica), Larđi Ramazani (Bernli, pozajmica) SANDERLEND Na dan početka sezone u Premijer ligi, Sanderlend je bio jedini klub koji nije potrošio ni cent. Crne mačke su prespavale tri četvrtine letnjeg prelaznog roka, a onda su protrljale oči, ali nisu baš skočile na noge lagane i zasukale rukave, već su više nastavile da se izležavaju na garnituri u dnevnoj sobi, sve dok ih poslednjeg dana letnje pijace nije uhvatio neizdrž. Tako su postali akteri jedne od najinteresantnijih priča letnjeg foto-finiša i na kraju izašli kao pobednici iz lude trke za potpis Lionovog supertalenta Malika Fofane (ceo rasplet događaja pročitajte OVDE). Belgijskog krilo se ispostavilo kao Sanderlendov kapitalac od blizu 40.000.000 evra, istog dana na Stadion svetlosti stigao je i štoper. U poslednjim danima prelaznog roka, klub sa Stadiona svetlosi krenuo je u poteru za Totenhemovim štoperom Kevinom Dansom, isprva naišao na blokadu Sparsa, ali ga je 1. septembra ipak ugrabio plativši 3.000.000 evra za pozajmicu, uz opciju otkupa za 26.000.000 evra. Bekovske pozicije popunjene su besplatnim veteranom Tomom Menijeom, odnosno talentovanim levim bekom Tuluza Dajanom Metalijem za kojeg je izdvojeno 28.000.000 evra. Opkladili su se u Sanderlendu i na defanzivnog vezistu Antverpena Žila Aouku plaćenog 10.000.000 evra. Ipak, najveća pobeda Sanderlenda ovog leta jeste to što je pokazao zube i odbio da proda apsolutnog lidera i kapitena Granita Džaku Čelsiju. Ćabi Alonso je žarko želeo svog nekadašnjeg komandanta iz Leverkuzena na Stamford Bridžu, nudio nešto manje od 10.000.000 evra, ali je poruka Sanderlenda bila nedvosmislena „Džaka nije na prodaju“. DOŠLI (70.900.000): Malik Fofana (Lion, 30.000.000), Dajan Metali (Tuluz, 28.000.000), Žil Aoka (Antverpen, 10.000.000), Kevin Danso (Totenhem, pozajmica 2.900.000), Toma Menije (Lil, bez obeštećenja) OTIŠLI (32.750.000): Elijezer Majenda (Ren, 22.000.000), Antoni Paterson (Reksam, 9.350.000), Ahmed Abdulali (Ejup, 1.400.000), Dan Nil (Rendžers, bez obeštećenja), Herison Džons (Piterboro, bez obeštećenja), Naziri Rusin (Karpati, bez obeštećenja), Timoti Pembele (Avr, bez obeštećenja), Denis Cirkin (Kvins Park Rendžers, bez obeštećenja), Artur Masuaku (Konja, bez obeštećenja), Milan Aleksić (Partizan, pozajmica), Leo Hjelde (Mehelen, ?), Bertran Traore (slobodan igrač), Nial Hadžins (slobodan igrač), Dženson Selt (Svonsi, pozajmica), Luis Semedo (Klermon, ?) FULAM

Dođe Alvaro Arbeloa i povede ‘pola‘ Kastilje sa sobom na Krejven Kotidž. Malo preterejumo, ali to je glavni utisak letnjeg prelaznog roka u klubu iz zapadnog dela engleske prestonice jeste veza koju je neiskusni španski trener uspostavio na relaciji London – Madrid, odnosno kako je imenovanje bivšeg desnog beka Reala za naslednika Marka Silve umnogome diktiralo dalje poteze na fudbalskoj pijaci. Jer gotovo da nije prošla nedelja u kojoj se Fulam nije povezivao sa nekim od Realovih fudbalera. I barem polovinu je uspeo da dovede. Pa iako Gonsalo Garsija nagoveštava da bi mogao da pomogne u rešavanju problema na poziciji centarfora, ostala dvojica izazivaju dozu skepse i zabrinutosti. Iako možda tehnički obučeni, utisak navijača Fulama i tamošnje fudbalske javnosti je da ni Sesar Palasios ni Manuel Anhel, vezisti sa zbirno 230 minuta u prvom timu Reala, nisu fizički spremni za u tom pogledu najzahtevnije prvenstvo sveta. Šej Čarls – koji je bio na podužoj listi kandidata Mančester Junajteda – trebalo bi da jeste, i zato je doveden za oko 30.000.000 evra iz Sautemptona, uz njega i Hugo Larson iz Ajntrahta na pozajmicu sa obaveznim otkupom za 25.000.000 evra. Ipak, ono što upada u oči, a što bi, veruju oko Krejven Kotidža, moglo da bude problem, jeste to što je Fulam u periodu kada engleski klubovi posluju više nego ikad između sebe odlučio da dovede sedmoricu igrača bez ikakvog premijerligaškog iskustva (Čarls odigrao jednu utakmicu pre dolaska). Štaviše, Fulam je isto samo još više okrnjio prodavši Ipsviču Sašu Lukića i Isu Diopa, umesto koga je poslednjeg dana prelaznog roka stigao David Afengruber, kako bi ponudio širinu na štoperskoj poziciji. Problem bi mogli da budu i – golovi. Opet, jeste Garsija - najskuplje pojačanje u istoriji kluba – partijama na startu nagovestio da bi mogao da bude pojačanje, ali Fulam je u startu izgubio 40 odsto ligaških golova iz prošle sezone koji su sa sobom odneli Hari Vilson i Raul Himenez, bez da je njihove partije londonski klub uspeo da naplati pošto su im istekli ugovori. Uz to je rupu na desnom krilu produbio Samuel Čukvueze vrativši se u Milan po isteku pozajmice, dok dubinu u špicu, ako se to dubinom i može nazvati, uz Garsiju čine Rodrigo Muniz iza kojeg je teška povreda teška povreda i samo jedan gol na poslednjoj 21 utakmici u Premijer ligi, te nedokazani 19-godišnji Džona Kusi Asare. Briga je dakle, opravdana, a dva poraza na startu sezone samo su je povećali. DOŠLI (102.400.000): Gonzalo Garsija (Real Madrid, 40.000.000), Šej Čarls (Sautempton, 30.400.000), David Afengruber (Elče, 12.000.000), Sesar Palasios (Real Madrid, 10.000.000), Džona Kusi-Asare (Bajern Minhen, 6.000.000), Manuel Anhel (RM Kastilja, 4.000.000), Hugo Larson (Ajntraht Frankfurt, pozajmica), Luk De Fudžerol (Fulam U21, prekomanda iz omladinskog pogona), Aleks Borto (Fulam U21, prekomanda iz omladinskog pogona) OTIŠLI (20.500.000): Saša Lukić (Ipsvič, 10.500.000), Isa Diop (Ipsvič, 10.000.000), Raul Himenez (Vulverhempton, bez obeštećenja), Hari Vilson (Lids, bez obeštećenja), Stiven Benda (Notingem Forest, bez obeštećenja) KOVENTRI SITI Kada posle četvrt veka čekanja osetiti slast Premijer lige, onda je vaša obaveza da se ozbiljno naoružate za opstanak. Koventri je pripremu za izazovu sezonu, napravio kroz prelazni rok od 150.000.000 evra. U klub iz zapadnog Midlendsa stigao je dvocifreni broj pojačanja, ali malo onih čiji dolazak donosi veliko premijerligaško iskustvo. Vezista Kejleb Jirenki, napadač Sadiki Šerif i krilo Lum Čauna imaju potencijal, ali niko ne može da garantuje da će ga Frenk Lampard za kratko vreme izvući na površinu i eksploatisati. Verovatno najzvučnije ime koje je stiglo u Koventri jeste nigerijski špic Taivo Avonji, momak koji ima dve sezone sa 10+ golova u Ligama petice. Prethodnu u dresu Notingem Foresta, počeo je u procesu oporavka od teške povrede glave (imao operaciju i bio u komi), te je ona maltene bačena u vodu, ali je pre toga takmičarske 2024/25 isporučio 10 premijerligaških golova, a sezonu ranije 15 pogodaka u Bundesligi za Union Berlin. Koventri je vratio i svoju nekadašnju uzdanicu Gustava Hamera iz Šefild Junajteda, ali i to je igrač koji je doktorirao Čempionšip fudbal, ali koji može da se pohvali tek jednom sezonom u Premijer ligi. Pomenuti Jirenki je dolaskom u Koventri postao rekorder i najskuplje prodati fudbaler skandinavskog fudbala, vezista iz Gane ima vrhunske fizičke predispozicije, ali je veliko pitanje hoće li, kao i ostatak perspektivnih novajlija, uspeti brzo da se prilagodi na zahteve Premijer lige. DOŠLI (148.550.000): Kejleb Jirenki (Nordsjeland, 27.000.000), Karl Rašvort (Brajton, 25.700.000), Saidki Šerif (Fenerbahče, 24.500.000), Lum Čauna (Barnli, 23.000.000), Orel Amenda (Ajntraht Frankfurt, 18.000.000), Taivo Avonji (Notingem Forest, 10.500.000), Frank Onjeka (Brentford, 7.000.000), Gustavo Hamer (Šefild Junajted, 7.000.000), Itan Pinok (Brentford, 5.850.000), Danijel Bentli (Vulverhempton, slobodan igrač), Stefen Emfani (Mančester Siti U21, pozajmica) OTIŠLI (5.150.000): Džanoa Markelo (Šabab Al Ahli, 5.150.000), Bred Kolins (Bristol, slobodan igrač), Norman Baset (Vesterlo, slobodan igrač), Džejmi Alen (slobodan igrač), Migel Anhel Brau (Akademiko Vizeu, pozajmica), Kai Endruz (Oksford, pozajmica), Oliver Dovin (Lejton Orijent, pozajmica), Rafel Boržes Rodriges (Barton, pozajmica), Lijam Kičing (Šefild Junajted, pozajmica) IPSVIČ