Okvir gola Partizanov neprijatelj broj jedan

Ono što mora da brine šefa struke Partizana je indisponiranost većeg dela veznog reda iz startne postave, gde je jedino Demba Sek pokazivao neke „znake života“, mada je i njega, kao često tokom ovih godinu dana u Humskoj, izdavao završni potez. Ali, na kraju priče ostaje upisano da je dao efektan gol na asistenciju Trifunovića u drugom poluvremenu, kojim je doneo izjednačenje na 1:1.

I pored svega toga, Partizan je uspeo dva puta da pogodi stativu u prvih 45 minuta: prvo Vukotić udarcem sa distance, a posle toga Kojzek glavom posle kornera. Osim toga, dosta tanko je izgledalo prvo poluvreme, lopta nije preterano slušala beogradski tim, ali je Parni valjak bio bolji od Lokomotive, koja gotovo da nije stvorila priliku za gol do 38. minuta, kada je Lorber srećno zakačio loptu kod slobodnjaka i pogodio za vođstvo. Malo je nedostajalo u poslednjem minutu da Partizan ode na „minus dva“, jer je Katić posle odbitka promašio prazan gol.

Na startu drugog dela Kojzek je sa peterca promašio zicer za izjednačenje, ali živost u igri Partizana doneo je tek ulazak Bogdana Kostića, koji je dobio mesto u centrali, odakle je pravio velike probleme hrvatskom timu i kreirao šanse crno-belima. U tom periodu stiglo je izjednačenje preko Seka, a u 76. minutu Stefan Mitrović je skrivio penal, po mišljenju sudije, koji je Đurković pretvorio u novo vođstvo Lokomotive.

Zubairu je propustio veliku priliku nakon toga, pa je golman Zagrepčana ukrotio udarce Zekovića i Kostića, onda je prečka zaustavila Kostićev volej i kada se očekivao kraj, Ninić je spasao Partizan nezasluženog poraza.

PARTIZAN – LOKOMOTIVA 2:2 (0:1)

/Sek 66, Ninić 91 – Lorber 38, Đurković 76p/

PARTIZAN (4-3-3): Milošević – Roganović, Đurđević, Mitrović, Petrović – Alilović, Janković, Vukotić – Trifunović, Kojzek, Sek.

Igrali su još: Samson, Kostić, Zeković, Lekić, Zubairu, Abdulmalik, Aleksić, Ninić.