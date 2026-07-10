Presedan za sjajan posao Dortmunda: Barsa uzima Adejemija, a Borusija 35 odsto od sledeće prodaje

Ova klauzula praktično znači da će Dortmund, ukoliko se brzonogi 24-godišnji Nemac dokaže na Kamp Nou i ostvari transfer u visini današnjih superzvezda, inkasirati daleko više nego što je prvobitno tražio. Što se trenutne isplate tiče, Barsa je dobila željeni popust i osigurala potpis po formuli 22.000.000 evra fiksno plus 9.000.000 kroz lako ostvarive bonuse. Ključni faktor u operaciji bio je trener Hansi Flik, koji je lično insistirao na transferu, a sam igrač je odbio dve ponude iz Premijer lige kako bi potpisao petogodišnji ugovor sa Kataloncima, koji su pre ovoga već kupili Entonija Gordona za 80.000.000 evra. Adejemi će na Kamp Nou zarađivati 6.000.000 evra godišnje neto.

Uporedo sa privođenjem kraju posla oko Adejemija, na Kamp Nou pokušavaju da aktiviraju apsolutnu bombu prelaznog roka koja se vodi na potpuno odvojenom koloseku. Glavna meta za poziciju klasične devetke, koja treba trajno da zameni Roberta Levandovskog nakon njegovog odlaska u Čikago, ostaje Hulijan Alvares. Argentinski napadač je javno izrazio nezadovoljstvo i želju da napusti Atletiko Madrid, što je upalilo alarm u Barseloni, iako su odnosi između dva španska kluba izuzetno zategnuti nakon rata saopštenjima i optužbi iz Madrida da Katalonci vode prljavu medijsku kampanju.

Kako bi finansijski ispratio ove vanserijske zahteve, predsednik Đoan Laporta je povukao radikalan potez i zatražio kreditnu liniju zalogom na TV prava, čime Barselona planira da reši problem likvidnosti i napadne sve mete. Plan za Alvaresa je kristalno jasan, ali i maksimalno rizičan: Katalonci će odmah po završetku predstojećeg Svetskog prvenstva na adresu Atletika poslati zvaničnu megaponudu tešku 130.000.000 evra. Rukovodstvo Barselone smatra da je to realna i više nego velikodušna cifra. Barsa ovim stavlja karte na sto po sistemu "uzmi ili ostavi", ukoliko Atletiko odbije ovih 130.000.000, Katalonci će momentalno obustaviti sve dalje nasrtaje, zatvoriti pregovore i okrenuti se alternativnim rešenjima.

Španski mediji prenose da Hansi Flik vidi Adejemija kao idealno rešenje na krilnoj poziciji, gde bi njegova brzina i probojnost bile ubitačne. Jamal, Rafinja, Gordon, Adejemi... Barsa se na krilnim pozicijama obezbedila za veliki broj godina. Navijači na Kamp Nou su u ekstazi zbog stvaranja ultra-brzog napadačkog arsenala, dok su sa druge strane pristalice iz Dortmunda, uprkos žalu zbog odlaska prve zvezde, složne u oceni da je uprava na čelu sa novim sportskim direktorom Nilsom Oleom Bukom odradila pregovarački posao godine. Prema poslednjim informacijama, brzonogi Nemac je već spakovao kofere i tokom naredne sedmice stiže u Kataloniju na obavezne lekarske preglede, nakon čega će staviti paraf na petogodišnji ugovor i zvanično zadužiti plavo-crveni dres.