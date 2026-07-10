Zvanično: Milan ima novi stub odbrane, biće jedan od najplaćenijih na San Siru

Mario Hila plaćen je čak 30.000.000 evra (s uključenim bonusima), što samo govori da bi u nekoj novoj klupskoj konstalaciji, pod Rubenom Amrimom, doskorašnji defanzivac Lacija trebalo da ima važnu ulogu. Ceo posao dobija na dodatnoj vrednosti ako se zna da je Španac bio ušao u poslednju godinu ugovora...

Možda još veće iznenađenje predstavlja činjenica da je Hila dobio astronomsku platu za italijanske uslove - čak 5.000.000 evra neto po sezoni?! S takvim primanjima, on će biti jedan od najplaćenijih igrača na San Siru.

Kao što je poznato od ranije, polovinu obeštećenja što će dobiti od Milana, Lacio mora da prosledi Real Madrid - to je plod njihovog dogovora kada je Hila 2022. dolazio u Rim iz Kastilje.