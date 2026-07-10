Zvanično: Milan ima novi stub odbrane, biće jedan od najplaćenijih na San Siru
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 20:23
Mario Hila predstavljen kao igrač Rosonera, opario se i Real Madrid
Milan je kompletirao još jedan veliki posao ovog leta - Mario Hila (25) predstavljen je kao novi igrač Rosonera! Podsetimo, pre španskog štopera, usnuli gigant doveo je Gonsala Ramosa iz Pari Sen Žermena za 74.000.000 evra, čime je srušio klupski rekord. Potrošio je, dakle, sedmostruki prvak Evrope preko 100.000.000 u svega nekoliko dana, međutim tu se neće zaustaviti.
U vezu sa Milanom dovode se brojna imena. Žoao Paljinja, Antonio Nusa, Konstantinos Karecas, Antonio Silva - samo su neka od njih. Procene su ipak da će Milan sada nastojati da proda Rafaela Leaa (od koga očekuje prihod od oko 60.000.000), kako bi nastavio letnji pazar i potpunu rekonstrukciju ekipe.
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Mario Hila plaćen je čak 30.000.000 evra (s uključenim bonusima), što samo govori da bi u nekoj novoj klupskoj konstalaciji, pod Rubenom Amrimom, doskorašnji defanzivac Lacija trebalo da ima važnu ulogu. Ceo posao dobija na dodatnoj vrednosti ako se zna da je Španac bio ušao u poslednju godinu ugovora...
Možda još veće iznenađenje predstavlja činjenica da je Hila dobio astronomsku platu za italijanske uslove - čak 5.000.000 evra neto po sezoni?! S takvim primanjima, on će biti jedan od najplaćenijih igrača na San Siru.
Kao što je poznato od ranije, polovinu obeštećenja što će dobiti od Milana, Lacio mora da prosledi Real Madrid - to je plod njihovog dogovora kada je Hila 2022. dolazio u Rim iz Kastilje.