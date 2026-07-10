Dug Monaka astronomski: Kneževi u minusu od 24.000.000 evra

Obaveze samog kluba koje se duguju su na 8.000.000 evra (igrači, agenti, zaposleni...), a pored toga klub duguje i 16.000.000 evra pozajmljenih od Nacionalne banke tokom proleća, a sve to u cilju da Monako uspe da izgura sada već prošlu sezonu. Ovom matematikom dolazi se do cifre od ukupno 24.000.000 evra, što je prilična suma.

Cela ova situacija nije uopšte jednostavna po nekadašnjeg prvaka Evrope, kojem nije ostalo još puno vremena da obezbedi garancije Francuskom košarkaškom savezu kako bi mogao da se takmiči u nadolazećoj sezoni. Ono što piše francuski Ekip takođe nije ohrabrujuće iz Monte Karla. Prema rečima pomenutog lista klub će naredne takmičarske godine raspolagati s budžetom koji će biti između 10.000.000 i 12.000.000 evra, a ova suma trenutno nije dovoljna kako bi Monako mogao da obezbedi željene garancije.

Ono što se navodi jeste da će tim iz Monte Karla na ime obeštećenja za Metjua Strazela dobiti još 600.000 evra i kada se sve sabere projektovani budžet za sezonu 2026/2027 bio bi trećina onog s čime je Monako raspolagao prethodne godine. U svakom slučaju, pred Kneževima je izuzetno delikatan zadatak, a to je da za 10 dana ubedi Francuski košarkaški savez da može da garantuje za svoju budućnost.