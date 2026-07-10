Radnički nosi kući iz Slovenije kofere pune briga

Radnički je u rezultatski minus dospeo posle nešto više od 100 sekundi od početka utakmice. Već na početku četvrtog minuta malo je falilo da gubi sa 0:2, što se i desilo na polovini prvog poluvremena. Do velikog odmora, Nišlije ne da su bile bezopasne po gol rivala, nego maltene nisu bile ni prisutne u završnoj trećini terena.

Na ova tri gola, Nefči je pogodio jednu stativu, jedan mu je pogodak poništen zbog ofsajda koji bi se sigurno proveravao da postoji VAR (mada je i Radnički prethodno verovatno oštećen za jedanaesterac, pa mu tu dođemo na isto), Stanivuković je skinuo bar dva zicera... Pritom, nije uopšte zanemariv broj povređenih igrača trenutno u timu Marka Neđića. Golmanima Kostiću i Manojloviću, Stefanu Nikoliću, Milošu Roševiću, Kvaku Bonsu Oseiju za ovu utakmicu na toj listi pridružio se i Aleksandr Šestjuk. Mladi stručnjak izvršio je samo dve izmene – Abasa, čiji govor tela već drugu utakmicu zaredom je vrlo zabrinjavajući, na poluvrmenu je zamenio Mustafa, dok je sredinom drugog poluvremena umesto Mijailovića ušao Veličković. Šansu na ovoj utakmici nisu dobili ni Petrović, Nikiforenko, Jokić...

Koliko su smušeno Nišlije ušle u meč pokazuje reakcija iz drugog minuta, kada se veliki broj defanzivnih fudbalera koncentrisao na desnoj strani, na levoj je ostala ogromna praznina, lopta se odbila do Brena Almeide koji je iz prve šutirao i pogodio. Samo minut i po kasnije, Kanute je u poslednji čas izblokirao šut ispred gol-linije, ali su se šanse nastavile da nižu.

Odmah posle pauze za osveženje, Vitas je olako ispao u jednom duelu sa Klismanom, a Nefči je višak surovo kaznio, i to drugim pogotkom Bruna Almeide. Faraj je lako pretrčao Mijailovića, ali je Stanivuković istrčao i skratio ugao, a golman Radničkog odbranio je i pokušaj Ljubomira Tupte u završnici prvog poluvremena. Jedna akcija Milosavljevića po desnoj strani, kada je njegov centaršut po zemlji nekako stigao do Ivanovića, no ovaj se nije najbolje snašao, jedino je koliko-toliko uzbuđenje pred golom Nefčija u prvom poluvremenu.

Doslovno u istoj sekundi drugog poluvremena, kao što je u prvom postigao vodeći gol, azerbejdžanski tim mogao je da poentira, kada je Tupta ostao sa Vitasom jedan na jedan, ali je njegov udarac zaustavila stativa. Dva minuta kasnije, Stanivuković je nesigurno boksovao loptu posle kornera, a Kraviljon tukao tik iznad prečke. U 51. minutu Kanute je bio krajnje neoprezan, ali je golman Radničkog zaustavio pokušaj Faraja i ispravio grešku saigrača.

Već tada, mogla je to da bude prava rezultatska katastrofa. I tek tada, kada je protivnik već počeo da menja postavu u velikoj meri, Radnički je krenuo da igra fudbal, da gradi neke smislene akcije, mada bez oštrine u završnoj fazi. Mijailovića je protivnički igrač šutnuo po nozi i čini se da je sudija trebalo da pokaže na belu tačku, nešto su pokušavali Spasić, Ivanović i Mustafa, ali ništa se od tih napada ne može podvesti pod izgledne prilike. I onda, u 82. minutu, još jedan nesporazum Vitasa i Stanivukovića, golman je nesigurno intervenisao, lopta je stigla do rezeviste Agadadaša, koji postavlja konačnih 3:0, mada umalo da ni to ne bude finalni rezultat, jer je u poslednjem minutu Nefči imao još jednu priliku da dosoli ovu ubedljivu pobedu.

PRIJATELJSKA FUDBALSKA UTAKMICA

RADNIČKI – NEFČI 0:3 (0:2)

/Breno Almeida 2, 26, Agadadaš 82/

RADNIČKI: Stanivuković – Mijailović (od 69. Veličković), Vitas, Zečević, Vidović – Kanute, Milosavljević – Ivanović, Izderić, Abas (od 46. Mustafa) – Spasić.

NEFČI: Balajev, Ribeiro, Sesi D’Almeida, Mahmudov, Faraj, Klisman, Sek, Tupta, Breno Almeida, Kraviljon, Sako. Igrali su još: Hesenov, Ozizov, Čeferov, Abasov, Kamalov, Bedelov, Agadadaš, Širinov, Memedli, Sambu.