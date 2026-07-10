Borac Mozzart doveo prvo inostrano pojačanje

Reč je o momku koji ima 22 godine, visok je 206 centimetara i dejstvuje na poziciji centra. Posle završene srednje škole Arnold otišao je na državni Univerzitet na Floridi i u poslednjoj sezoni je u proseku beležio učinak od 6,8 poena i 5,8 skokova.

Borac Mozzart je ovako nastavio s pojačanjima za narednu sezonu. Čačani su pre Stina obezbedili potpise Ranka Simovića i Balše Živanovića, dok je Marko Jošilo produžio saradnju s timom iz grada na Moravi. Važeće ugovore iz prošlogodišnjeg sastava imaju još Uroš Čarapić, Đorđe Ćurčić , Petar Radović, Mihailo Mušikić i Džošua Pjer Luis.