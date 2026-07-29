Šteta! Orlići ispali u osmini finala Evrobasketa

Dve povrede koje su ozbiljno uzdrmale Srbiju, nezgodan protivnik i eto – kraj za Orliće na Evropskom prvenstvu. Grčka je bila bolja od naše selekcije 77:78 i tako nam završila put ka potencijalnoj medalji, za čim ostaje žal.



Izuzetno tvrd je bio početak meč gde se do poena dolazilo posle rovovske borbe. Svega deset poena ukupno za pet minuta je jasan pokazatelj kako se igralo, može se reći da su bile odlične odbrane, ali i da je bilo dosta promašaja koji nisu došli baš zbog dobre defanzive.



Gnjato i Roganović su uhvatili ritam i krenuli da muče Grke, da bi do kraja prve deonice podigli višak naše nacionalne selekcije na devet poena. Uspeli su Grci da uhvate ritam i priključak, mada je onda opet krenulo da ide sve kako treba za Orliće. Vratili su Gnjato i Bjelić dvocifreni višak, koji je mogao i da potraje, ali Tomakos smanjuje na osam poena zaostatka. Svakako, Srbija je na veliki odmor otišla sa dobrim viškom.



U trećoj četvrtini su se Grci razigrali na oba kraja parketa i nastao je problem za Orliće. Vratili su se, uspeli da preokrenu i dođu do vođstva, koje je iznosilo i četiri poena, ali je Sušić trojkom u poslednjem napadu vratio dva poena viška. Vratili smo se i na pet poena viška, međutim sve je stalo. Od koša Lazara Maksića za +5 na početku četvrte četvrtine, sve je stalo. Skoro pet minuta nije bilo poena za Srbiju, sve dok Gnjato nije pogodio jedno slobodno bacanje, ali ni tu nije prekinuta agonija jer je Grčka održavala višak.



Pred kraj se zakuvalo kada je Blejić pogodio posle ofanzivnog skoka i smanjio na dva poena zaostatka, ali onda Bikić pravi faul i Katilampru pogađa dva bacanja za novih +4. Bjelić je izgubio loptu u narednom napadu, zatim faul i još dva bacanja za +6. Upravo Bjelić je pogodio trojku za -3 na 12 sekundi do kraja i Grci su tražili tajm-aut, a onda je s linije penala siguran bio Evangelos Buzulos. Orlići su uspeli trojkom uz zvuk sirene da dođu na minus jedan, ali to je bilo sve od njih.

Najefikasniji u našem timu bio je Đorđe Gnjato, koji je postigao 20 poena, a pratio ga je Nikola Karalić sa 17. U redovima Grka dominirao je Hrisostomos Hacilampru s 21 poenom i osam skokova.