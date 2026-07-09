Barsin novi, supersonični napad: Posle Gordona stiže Adejemi! Čeka se još klasična devetka
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 10:10
Sad još samo da se utanače detalji transfera sa Borusijom
Otišli su Robert Levandovski i Markus Rašford, stigao je Entoni Gordon, a izgleda će i – Karim Adejemi. Ugledni novinar Hihantesa Đerard Romero obznanio je: nemački napadač prihvatio je sve uslove Barselone i sada Kataloncima preostaje samo da utanače poslednje detalje transfera sa Borusijom iz Dortmunda.
Ni to ne bi trebalo da predstavlja veliki problem, je cena 24-godišnjeg fudbalera svakako neće da premaši sumu od 40.000.000 evra. Navodno, prva Barselonina ponuda je pola od toga - 20.000.000 evra. Jer Adejemiju ugovor ističe sledećeg leta.
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Ova prva ponuda je odbijena, ali neće tu Barsa stati. Silno želi fudbalera koji je prošle sezone za Borusiju postigao deset golova i namestio još šest, iako pred kraj sezone jedva da je igrao pošto je odbijao da potpiše novi ugovor. Mada je utisak da nikada nije u potpunosti opravdao talenat o kome se priča još otkako je debitovao na profesionalnoj sceni još u dresu Red Bul Salcburga.
Jer malo koi ma tu hitrinu u nogama. Kada je debitovao u Ligi šampiona, 2021. protiv Sevilje, za 45 minuta je iznudio tri penala. Još s epamti i njegov gol protiv Čelsija iz 2023, tada je za devet sekundi i sa 11 kontakta sa loptom preleteo 65 metara. Na testovima u Salcburgu, bez lopte je trčao 30 metara za 3,78 sekundi.
Ostaje samo da ga vidimo gde ga Barselona vidi. Adejemi je primarno desno krilo, jasno je da je na stadionu Kamp Nou tu nedodirljiv Lamin Jamal. Gordon je stigao kao direktna zamena za Rašforda na levoj strani, deluje dakle da bi Adejemi mogao u sam špic, bar dok ne dođe Hulijan Alvarez ili koga već klub uspe da kapariše. Adejemi je igrao centarofora i u Borusiji, ređe, ali je igrao. Ali jasno je da nije klasična devetka. Druga opcija je da bude Jamalova rezerva na desnom krilu, mada kao levonog, Karim može i na suprotnu stranu se za minute otima sa Gordonom.
Nije ovo svakako Barsin potez bez logike. Odavno se spekuliše da bi Barsu mogao da napusti 20-godišnji Roni Bardži, koji pored živog Jamala retko dobija šansu. Nije nemoguće da ode ni Feran Tores, ugovor mu ističe 2027, a on sam se udvarao Pari Sen Žermenu.
Čeka se dakle Borusijino odobrenje, ali niko tu ne očekuje problem, posebno imajući u vidu da je Karim već saopštio klubu da želi samo na Kamp Nou. Ima pride i menadžera koji zna šta mu je posao – Žorža Mendeša. Koji u Barseloni već ima Jamala, Alehandra Baldea, Marka Kasada i Žoaoa Kansela. Adejemijev ugovor sa klubom iz Dortmunda svakako ističe sledećeg leta i ovo je poslednja prilika da na njemu zarade pristojan novac.