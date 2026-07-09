Barsin novi, supersonični napad: Posle Gordona stiže Adejemi! Čeka se još klasična devetka

Ova prva ponuda je odbijena, ali neće tu Barsa stati. Silno želi fudbalera koji je prošle sezone za Borusiju postigao deset golova i namestio još šest, iako pred kraj sezone jedva da je igrao pošto je odbijao da potpiše novi ugovor. Mada je utisak da nikada nije u potpunosti opravdao talenat o kome se priča još otkako je debitovao na profesionalnoj sceni još u dresu Red Bul Salcburga.

Jer malo koi ma tu hitrinu u nogama. Kada je debitovao u Ligi šampiona, 2021. protiv Sevilje, za 45 minuta je iznudio tri penala. Još s epamti i njegov gol protiv Čelsija iz 2023, tada je za devet sekundi i sa 11 kontakta sa loptom preleteo 65 metara. Na testovima u Salcburgu, bez lopte je trčao 30 metara za 3,78 sekundi.

Ostaje samo da ga vidimo gde ga Barselona vidi. Adejemi je primarno desno krilo, jasno je da je na stadionu Kamp Nou tu nedodirljiv Lamin Jamal. Gordon je stigao kao direktna zamena za Rašforda na levoj strani, deluje dakle da bi Adejemi mogao u sam špic, bar dok ne dođe Hulijan Alvarez ili koga već klub uspe da kapariše. Adejemi je igrao centarofora i u Borusiji, ređe, ali je igrao. Ali jasno je da nije klasična devetka. Druga opcija je da bude Jamalova rezerva na desnom krilu, mada kao levonog, Karim može i na suprotnu stranu se za minute otima sa Gordonom.