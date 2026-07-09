Bongin oproštaj od Partizan Mozzart Beta (FOTO)

Nemački košarkaš je posle dve solidne sezone u minhenskom Bajernu dobio poziv Željka Obradovića i 2024. godine obukao je crno-beli dres. Bio je jedan od najpouzdanijih igrača beogradskog tima, ujedno i košarkaške reprezentacije Nemačke, sa kojom je bio šampion sveta i Evrope prošle godine, kada je protiv Turske u finalu proglašen za najkorisnijeg igrača utakmice za titulu. Bio je ljubimac navijača u dve sezone koliko je igrao za Partizan Mozzart Bet, ali je hteo da od ove napravi korak dalje i čekao je poziv iz NBA lige. On nije stigao, ali jeste onaj iz Atine, koji je bez razmišljanja prihvatio.

Plaćeno je obeštećenje 700.000 evra, kolika je bila cifra otkupne klauzule za njegov izlazak iz ugovora sa crno-belima, pa se ubrzo uputio u Atinu, gde je zvanično predstavljen kao novi košarkaš Panatinaikosa. Željko Obradović pravi strašan tim na mestu gde je osvojio najviše evroligaških titula i igrača kojeg izuzetno ceni i poštuje doveo je kao jedno od prvih pojačanja. Bonga je potpisao trogodišnji ugovor vredan 6.500.000 evra, iako se pominjala daleko veća cifra u stranim medijima dok je ova saga trajala.

Iza Bonge je odlična evroligaška sezona u kojoj je prosečno beležio deset poena, 5,6 skokova, 1,5 asistencija i 0,9 ukradenih lopti po utakmici.