Dajte im titulu! Španci seju strah u Velsu
Vreme čitanja: 3min | čet. 09.07.26. | 10:10
Ekipa Paka Galjarda pregazila i Hrvatsku, za 13. titulu omladinskog prvaka Evrope igraće ponovo protiv Nemačke
Kad je Hrvatska u finišu meča sa Srbijom postigla i treći gol, skaut španske reprezentacije koji se nalazio među novinarima još nije želeo da zaokruži ime rivala u polufinalu Evropskog prvenstva za omladince u Velsu. Na konstataciju da Ukrajina vodi protiv Italije sa 1:0, pa Hrvatska sada ima bolju gol-razliku, samo se nasmejao i rekao da ima još pet minuta do kraja. Prethodno je pomno zapisivao teze vezane za igru Hrvatske.
Ne prepuštaju u Španiji ništa slučaju. Zato su, uz Francusku, glavni favorit za titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. A u Velsu, za igrače do 19 godina, trofej može slobodno da im se dodeli i pre finala. Kako seniori, tako i omladinci još nisu primili gol. Do utakmice za trofej su stigli sa 17 datih pogodaka u četiri meča, na krilima Betisove nade Hosea Morantea sa četiri gola, Dortmundov Usman Dijalo je dao tri, koliko i Atletikov Serhio Esteban. Ipak, u polufinalu sa Hrvatskom, koju su pregazili sa 3:0 - a moglo je biti i daleko ubedljivije da su bili koncentrisaniji u prvom poluvremenu - pobedu su najavili Barsin Ćavi Espart i Rasingov Horhe Salinas, na asistencije Realovog već prvotimca, Tijaga Pitarha (16 nastupa za A tim). Tačku je stavio Dijalo desetak minuta pred kraj meča.
Izabrane vesti
Računajući i drugu fazu kvalifikacija, u kojoj je igrala sa Slovenijom, Finskom i još aktuelnim prvakom Evrope za omladince, Holandijom, ekipa koju vodi Pako Galjardo, bivši trener u mlađim kategorijama Sevilje i mladom timu Lids Junajteda, nije primila gol u poslednjih sedam mečeva. A, dala ih je 28 i ima sve pobede!
U finalu, 11. jula, rival Španiji biće ponovo Nemačka. S obzirom na 4:0 iz utakmice poslednjeg kola grupne faze, jasno je ko je favorit. Pritom, Nemci su se finala domogli tesnom pobedom nad Ukrajinom, sa 2:1, golovima HSV-ovog Ota Štangea i Fransisa Onjeke u nadoknadama prvog i drugog poluvremena. Prethodno je Ukrajina povela u 43. minutu preko nama dobro poznatog Vitalija Hljuta iz Čikago Fajera, momka čiji su golovi doneli preokret i pobedu nad Srbijom (2:1) u drugom kolu grupne faze.
Jeste finale jedna utakmica, meč koji može da reši trenutak inspiracije, ali zaista je teško poverovati da će Crvena furija dozvoliti Nemačkoj da je zaustavi u pohodu na 13. titulu omladinskog prvak Evrope. Već je Španija rekorder po broju kontinentalnih trofeja za uzrast do 19 godina, a na putu je da dodatno odmakne Engleskoj sa 11 titula, Francuskoj sa 8...
"Od poraza u finalu prošle godine (od Holandije, 0:1) sanjam o podizanju pehara namenjenog prvaku Evrope. Ali još je dug put pred nama, čeka nas dobar protivnik u finalu. Nadam se da ćemo ostvariti cilj", izjavio je selektor Galjardo, oprezno kao i njegov kolega skaut koji je gledao meč Hrvatske i Srbije. Ništa u Španiji ne prepuštaju slučaju, zato i jesu najbolji.
U meču za peto mesto i poslednju vizu za Mundijalito sledeće godine u Azerbejdžanu i Uzbekistanu, Danska je savladala Italiju boljim izvođenjem penala posle 0:0 za 120 minuta igre.