Dajte im titulu! Španci seju strah u Velsu

Kad je Hrvatska u finišu meča sa Srbijom postigla i treći gol, skaut španske reprezentacije koji se nalazio među novinarima još nije želeo da zaokruži ime rivala u polufinalu Evropskog prvenstva za omladince u Velsu. Na konstataciju da Ukrajina vodi protiv Italije sa 1:0, pa Hrvatska sada ima bolju gol-razliku, samo se nasmejao i rekao da ima još pet minuta do kraja. Prethodno je pomno zapisivao teze vezane za igru Hrvatske.

Ne prepuštaju u Španiji ništa slučaju. Zato su, uz Francusku, glavni favorit za titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. A u Velsu, za igrače do 19 godina, trofej može slobodno da im se dodeli i pre finala. Kako seniori, tako i omladinci još nisu primili gol. Do utakmice za trofej su stigli sa 17 datih pogodaka u četiri meča, na krilima Betisove nade Hosea Morantea sa četiri gola, Dortmundov Usman Dijalo je dao tri, koliko i Atletikov Serhio Esteban. Ipak, u polufinalu sa Hrvatskom, koju su pregazili sa 3:0 - a moglo je biti i daleko ubedljivije da su bili koncentrisaniji u prvom poluvremenu - pobedu su najavili Barsin Ćavi Espart i Rasingov Horhe Salinas, na asistencije Realovog već prvotimca, Tijaga Pitarha (16 nastupa za A tim). Tačku je stavio Dijalo desetak minuta pred kraj meča.