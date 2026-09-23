Bask došao da spasava najgoru Valensiju

Popularni Bask (roditelji su mu iz Baskije) će pokušati da preokrene sezonu i da Valensiju uvede u mirnu luku. Iako to već godinama deluje kao sve teža misija dok klubom vlada singapurska štetočina Piter Lim.

Agire dolazi kao izbor novog sportskog direktora Braulija Vaskeza koji se u klub vratio nakon 13 godina. Vaskez je od 2008. do 2010. obavljao funkciju skauta na Mestalji, a posle toga je tri godine bio sportski direktor. Tada je sarađivao sa Unajom Emerijem posle kojeg je krenuo potop. Valensiju su kao Vaskezovi pikovi u roku od godinu i po dana vodili Maurisio Peljegrino, Ernesto Valverde i Miroslav Đukić sa kojim je sportski direktor i napustio klub u decembru 2013. Usledila su još gora vremena, pa je Valensija u narednih 12 godina samo tri puta dogurala do Lige šampiona, a od trofeja je osvojila Kup kralja 2019. godine. Premalo za klub takve tradicije i istorije…

Spirala neuspeha je pogotovo postala ozbiljna u poslednjih sedam godina. Klub sa Mestalje nijednom nije imao bolji plasman od devetog mesta na kraju sezone, a dešavalo se i da završi kao 13, 16. ili 12. u Primeri.

Treneri su se menjali kao na traci i Valensiju su u poslednjih sedam godina vodili Albert Selades, Havi Grasija, Hose Bordalas, Đenaro Gatuzo, Ruben Baraha i pomenuti Korberon, a povremeno je kao vatrogasac uskakala klupska legenda Voro.

Nakon niza mlađih trenera, Valensija se odlučila za iskusnog Agirea (67 godina) koji ima značajan staž u španskom fudbalu. Najpoznatiji kao selektor Meksika u tri mandata, Agire je u Španiji vodio Osasunu, Atletiko Madrid, Saragosu, Espanjol, Leganes i Majorku.

Vaskez veruje da će Agireovo iskustvo pomoći Valensiji da se izvuče iz krize. Ugovor je potpisan do kraja sezone uz klauzulu da se automatski produži na godinu dana ako Valensija izbori plasman u Ligu Evrope. Trenutno to deluje kao nemoguća misija i verovatno bi svi na Mestalji bili zadovoljni ako klub pobegne iz borbe za opstanak.

Agire je kroz karijeru radio u sredinama pod pritiskom gde se borio za opstanak. Na primer, Espanjol i Saragosu je preuzeo kada su bili poslednji na tabeli i spasao ih ispadanja. Majorku je izvukao iz jako teške situacije, a umalo mu je to pošlo za rukom i sa Leganesom.