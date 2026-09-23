Ziko, pa sto mesta prazno, a onda Alaba

Sve ovo kao uvertira za bombastičnu vest koju donosi Fabricio Romano - David Alaba je na pragu Udinezea. Iz vizure člana Serije A, makar na papiru, ogromno pojačanje, a opet, transfer koji se ne može porediti sa Zikovim.

Brazilac je početkom osamdesetih došao u Udine kao majstor fudbala koji je pravio čuda na južnoameričkom kontinentu i na početku četvrte decenije života. Dakle, još nije bio blizu završetka karijere. Alaba koji je postigao usmeni dogovor sa Udinezeom stiže u 35. godini života, ali kao igrač kojeg su u poslednje tri sezone u Real Madridu povrede prilično osakatile. Austrijanc je stoga od takmičarske 2023/24 do danas odigrao svega 47 utakmica i proveo tek nešto više od 2.500 minuta na terenu.

Ugovor sa Kraljevskim klubom mu je istekao 30. juna i bilo je jasno da karijeru neće nastaviti u nekom od evropskih velikana. Međutim, selidba u MLS ili zemlje arapskog sveta delovala je mnogo realnije od nastavka u ligama petice. Ipak, Alaba koji je obeležio jednu eru u Bajernu sa kojim je dva puta osvajao Ligu šampiona (isto koliko i sa Real Madridom) imao je drugačije planove.

Ostaje da se posao formalno utanači i završi, a kada se to desi, Austrijanac će se javiti na dužnost treneru Kosti Runjajiću. Tako će postati deseto "letnje" pojačanje italijanskog kluba koji je najviše novca u minulom prelaznom roku izdvojio za transfer Lazara Jovanovića iz Štutgarta (6.500.000 evra).