Ziko, pa sto mesta prazno, a onda Alaba
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 12:01
Udineze na pragu bombastičnog pojačanja
Rolando Mandragora je najskuplje pojačanje u istoriji Udinezea. Ali tih 20.000.000 evra koje su Zebre 2018. godine platile Juventusu, nikako ne čine Mandragoru najvećim, odnosno najzvučnijim pojačanjem u istoriji kluba. Jednostavno, niko ne može da parira legendarnom Ziku.
Pre više od 40 godina, tačnjije 1983. godine, brazilski virtuoz napustio je Rio i sa Marakane se preselio na Friuli. U to vreme transfer je iznosio 3.100.000 evra, ali novac u ovoj priči nije bitan. Na severoistok Italije stigao je jedan od najboljih brazilskih fudbalera svih vremena.
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Sve ovo kao uvertira za bombastičnu vest koju donosi Fabricio Romano - David Alaba je na pragu Udinezea. Iz vizure člana Serije A, makar na papiru, ogromno pojačanje, a opet, transfer koji se ne može porediti sa Zikovim.
Brazilac je početkom osamdesetih došao u Udine kao majstor fudbala koji je pravio čuda na južnoameričkom kontinentu i na početku četvrte decenije života. Dakle, još nije bio blizu završetka karijere. Alaba koji je postigao usmeni dogovor sa Udinezeom stiže u 35. godini života, ali kao igrač kojeg su u poslednje tri sezone u Real Madridu povrede prilično osakatile. Austrijanc je stoga od takmičarske 2023/24 do danas odigrao svega 47 utakmica i proveo tek nešto više od 2.500 minuta na terenu.
Ugovor sa Kraljevskim klubom mu je istekao 30. juna i bilo je jasno da karijeru neće nastaviti u nekom od evropskih velikana. Međutim, selidba u MLS ili zemlje arapskog sveta delovala je mnogo realnije od nastavka u ligama petice. Ipak, Alaba koji je obeležio jednu eru u Bajernu sa kojim je dva puta osvajao Ligu šampiona (isto koliko i sa Real Madridom) imao je drugačije planove.
Ostaje da se posao formalno utanači i završi, a kada se to desi, Austrijanac će se javiti na dužnost treneru Kosti Runjajiću. Tako će postati deseto "letnje" pojačanje italijanskog kluba koji je najviše novca u minulom prelaznom roku izdvojio za transfer Lazara Jovanovića iz Štutgarta (6.500.000 evra).