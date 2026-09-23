Ni Stanković, ni Piksi – Hrvat novi trener Ludogoreca
Vreme čitanja: 1min | sre. 23.09.26. | 11:07
Igor Jovićević će potpisati sa bugarskim prvoligašem ugovor do leta 2028. godine
Pojavila se pre nekoliko dana informacija u bugarskim medijima da su dvojica srpskih trenera, Dejan Stanković i Dragan Stojković Piksi, u konkurenciji za upražnjenu klupu Ludogoreca. Ipak, brzo se potvrdilo da od toga nema ništa, tim iz Razgrada je za novog šefa stručnog štaba odabrao hrvatskog stratega Igora Jovićevića.
Kako piše Tema Sport, 52-godišnji Zagrepčanin je postigao načelni dogovor sa čelnicima Orlova, trebalo bi da potpiše ugovor do leta 2028. godine. Na klupi će zameniti Nemca Tomasa Rajsa, koji je prihvatio poziv Trabzona.
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Očekuje se da Jovićević zvanično bude promovisan u četvrtak. Tako će se u Razgrad vratiti posle nešto više od godinu dana, pošto je prethodno vodio Ludogorec u sezoni 2024/2025. Zanimljivo, ni tada nije bio tu od početka sezone, već je isto došao u septembru i osvojio je titulu.
17.00: (1,42) Enugu Rendžers (4,00) Rančers Biz (8,00)
U prošlom šampionatu Jovićević je vodio Viđev iz Lođa, a tokom karijere je trenirao još Celje, Dinamo Zagreb, Dnjepar 1, Šahtjor i Al Raed. U Razgradu će ga sačekati jedan srpski fudbaler, Petar Stanić, koji posle višenedeljne sage ipak ovog leta nije prešao u Olimpijakos.
Ludogorec posle devet kola prvenstva Bugarske zauzima treću poziciju sa 23 poena, dva manje od lidera i aktuelnog šampiona Levskog.
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