Ni Stanković, ni Piksi – Hrvat novi trener Ludogoreca

Očekuje se da Jovićević zvanično bude promovisan u četvrtak. Tako će se u Razgrad vratiti posle nešto više od godinu dana, pošto je prethodno vodio Ludogorec u sezoni 2024/2025. Zanimljivo, ni tada nije bio tu od početka sezone, već je isto došao u septembru i osvojio je titulu.

17.00: (1,42) Enugu Rendžers (4,00) Rančers Biz (8,00)

U prošlom šampionatu Jovićević je vodio Viđev iz Lođa, a tokom karijere je trenirao još Celje, Dinamo Zagreb, Dnjepar 1, Šahtjor i Al Raed. U Razgradu će ga sačekati jedan srpski fudbaler, Petar Stanić, koji posle višenedeljne sage ipak ovog leta nije prešao u Olimpijakos.

Ludogorec posle devet kola prvenstva Bugarske zauzima treću poziciju sa 23 poena, dva manje od lidera i aktuelnog šampiona Levskog.

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