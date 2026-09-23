Anketa unutar Mozzart Sporta: Dokle idu Partizan i Zvezda? Ko osvaja, koliko može Željkov PAO...

Evroliga kreće u četvrtak i realno hajp oko elitnog takmičenja neće stati sve do maja i Fajnal fora. Opet nas očekuje 38 kola, deset duplih nedelja i neizvesna borba za plej-of i plej-in do samog kraja.

Mi smo prognozirali ko će igrati na završnom turniru, ko osvaja titulu, dokle mogu večiti, kako će se provesti Bešiktaš i još po nešto.

Odgovori su pred vama...

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

NIKOLA STOJKOVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Ne očekujem da će se na listi naći iznenađenje poput Valensije prošle sezone. Iako volim lepe košarkaške priče poput Valensije, narednog maja očekujem da vidim Olimpijakos, Fenerbahče i Panatinaikos, s tim da bih dodao i Dubai kao četvrtog učesnika. Ćavi Paskval ima najdublji roster u Evroligi, a Dubai poseban motiv da igra završni turnir u Abu Dabiju. Staviću PAO kao osvajača Evrolige, jer bi imalo ozbiljnu simboliku da Željko Obradović uzme desetu titulu baš sa atinskim klubom".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Ovo je baš teško pitanje... Ne znam da li će Saša Vezenkov uspeti da održi prošlogodišnju formu jer je igrao izvanredno, a opet ne vidim da će Silven Fransisko imati slobodu kakvu je imao u Žalgirisu. Ne bih se iznenadio da MVP pehar uzmu Teo Maledon ili Timoti Luvavu Kabaro, mada videćemo i kakvu će sezonu odigrati i Jonas Valančijunas koji će napadački biti verovatno jedna od najdominantnijih figura u Evroligi".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Ovakav Partizan Mozzart Bet ima solidan tim za početak sezone, ali će na duže staze morati da se pojača bar sa još dvojicom igrača, ako želi da bude u konkurenciji za Top 10. Crvena zvezda je izgradila pojedinačno dobar sastav, međutim videćemo da li će prvenstveno navijači imati strpljenja da sistem Ibona Navara pusti korene, onda i kako će se Španac, zajedno sa ekipom, snaći u evroligaškim okvirima. Crvenu zvezdu opet vidim u igri za Top 10, za više od toga morala bi da se pogodi hemija i zaigra mnogo čvršća odbrana, dok Partizan Mozzart Betu sve zavisi od toga kako će se pojačati. Ako pogodi dva dobra igrača i ne naruši se kohezija među igračima, biće takođe u igri za Top 10, u suprotnom biće u igri za plasman oko 12. mesta. Borba za plej-in do poslednjeg kola bila bi dobra stvar za crno-bele gledajući ovaj sastav, za crveno-bele su očekivanja nešto veća, ali opet u okvirima plej-ina".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Efesa. Prošla sezona bila je za zaborav, ovog leta je Pablo Laso sastavio dobar tim i verujem da može da bude daleko bolje pozicioniran na tabeli nego prošle godine. Da li vidim Efes baš kao ozbiljnog konkurenta za prvih šest pozicija? Možda, mada će tu biti velika gužva. Prva četiri mesta su po trenutnom stanju stvari "rezervisana" za Panatinaikos, Olimpijakos, Fenerbahčea, Real Madrid, pa bih onda blagu prednost dao Dubaiju, Žalgirisu i možda Hapoelu. No, Pablo Laso je šampionski trener, ima sada dosta kvalitetniji sastav na svim pozicijama nego prošle sezone i ne bih se iznenadio da se ozbiljno umešaju za mesto u šest".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Ne vidim takvu ekipu trenutno. Žalgiris ne može da bude svrstan u tu grupu jer ima jači budžet od Valensije prošle godine, zapravo nikad veći u klupskoj istoriji i ima najviše ciljeve. Bešiktaš ima faktor Dušana Alimpijevića, mada ne znam koliko je tim sam po sebi sposoban da izvuče tako visok plasman. Nažalost, priče poput Valensijine su klasične "Cinderella story" koje se dese jednom u četiri-pet godina".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Jonasa Valančijunasa. Nisam izmislio toplu vodu ovim odgovorom, ali kao neko ko je svoje znanje svojevremeno kupio od centara starog kova, baš bih voleo da vidim kako će Jonas Valančijunas izgledati u evropskoj košarci posle ozbiljnog angažmana u NBA ligi i nakupljenog iskustva. Voleo bih da ga vidim da, poput tenka, nosi sve pred sobom u reketu, mada u odbrani može da bude ozbiljno eksploatisan zbog sporijih nogu. Ako treba da biram manje očigledan odgovor, onda je to Umodža Gibson. Dokazao se u ABA ligi i Evrokupu gde je odigrao strašnu sezonu za Cedevitu Olimpiju, za nastavak karijere izabrao je klub koji je na novom početku i ima šansu da napravi veliki iskorak u karijeri, te se izbori za ozbiljniju minutažu vremenom".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikos u samom vrhu, Bešiktaš u aktivnoj igri za plej-in. Željko Obradović dobio je roster koji je etiketiran kao najskuplji u istoriji Evrolige i ne sumnjam da će opravdati visoka očekivanja u ligaškoj fazi, pitanje samo ostaje hoće li PAO moći da izbegne teže povrede i iznese sezonu u najvišem ritmu do kraja bez problema. Ako to uspe, ide do samog kraja. Bešiktaš nema evroligaško iskustvo, ali ima Dušana Alimpijevića koji zna da izvuče maksimum iz igrača i uvek traži više. Verujem da može da pogura ekipu na sebi svojstven način, a uz jedno do dva pojačanja i da bude aktivno u igri za plej-in".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Nažalost, nema ih mnogo. To je ono što možda i najviše bode oči, gledajući iz ugla srpske košarke. Od Nikole Milutinova, Vasilija Micića i Marka Gudurića će se tradicionalno očekivati mnogo jer su već dokazani evroligaški asovi i šampioni, međutim svoje izlaganje bih postavio na sledeći način - neka ovo bude sezona proboja Nikole Tanaskovića i Nikole Đurišića. Tanasković je u zrelim godinama, prošao je već dosta toga i bio mu je potreban iskorak u Evroligi. Trenutno se profilisao kao prva "četvorka" Partizan Mozzart Beta i nošen velikim samopouzdanjem koje nosi iz reprezentacije može da ostavi dobar utisak. Nikola Đurišić je još mlad, samo 22 godine, ali treba da iskoristi minute, kao i prostor odlaskom Nikole Kalinića u penziju da izvuče što više vremena na parketu i stekne iskustvo kojim će napraviti bazu za dalje".

BOJAN BREZOVAC

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"F4 igraju dva grčka kluba jer se izdvajaju po kvalitetu, uz njih Fener i četvrti Dubai zbog ogromnih ulaganja. Titulu osvaja Panatinaikos zbog Željka".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Vezenkov ponovo".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Zvezda će ponovo biti u plej-inu, Partizan je najveća misterija i mislim da je maksimum plej-in".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Od Panatinaikosa zbog Željka Obradovića, ali ako pričamo o nekoj ekipi koja nije u centru pažnje onda Efes".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Efes može da bude najveće iznenađenje".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Karlika Džonsa koji može da dokaže da je najbolji plejmejker".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Željka vidim na vrhu tabele, Alimpijevića van plej-ina, ali u takvim okolnostima Alimpijević uvek može da iznenadi".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Vasilija Micića".

PANATINAIKOS OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 4,00

MARKO ĐINĐIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Panatinaikos, Olimpijakos, Fenerbahče, Efes. Olimpijakos šampion".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Majk Džejms".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Partizan Mozzart Bet u donjem delu tabele, između 14. i 18. mesta, Crvena zvezda oko plej-in zone, konkretno 10. mesto".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Efes. Vrhunska ekipa sa iskusnim igračima i arsenalom za velike domete".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Makabi kao najveće iznenađenje ovosezonske Evrolige. Nekako iz senke, sa odličnim timom, koji Oded Kataš može da odvede daleko. Za početak do plej-ofa".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Kiton Valas, zapišite u tefter. Biće sila u Makabiju".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikos kroz regularnu sezonu verovatno šetnja, posle barem finale, ako ne nalete u polufinalu na Olimpijakos... Bešiktaš može da bude "dark horse" i da iznenadi sve ulaskom u plej-in. Na ludilo navijača, energiju i selektora Srbije".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Nikole Đurišića".

ĐORĐE PETRINJAC

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Panatinaikos, Olimpijakos, Fenerbahče i Real Madrid, osvaja PAO".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Najteže pitanje jer je mnogo kandidata. Treba videti kako će se podeliti uloge u Panati i koliko će Montero biti glavni u Oliju, a možda može uspeh da ponovi i Saša Vezenkov. Nekako, rekao bih da Valančijunas figurira kao najveći favorit, ali pitanje da li će dobiti priznanje ukoliko se Žalgiris ne plasira na F4".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Crvena zvezda ulazi u plej-in, Partizna završava izvan top 10".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Izuzev ovih najjačih, od Žalgirisa. Tim iz Kaunasa se odlično pojačao, doveo sigurno najzvučnije pojačanje od svih klubova u liku Jonasa Valančiunasa i takođe su ekipa koja po kvalitetu može do f4. Jedini razlog zašto nisu navedeni među četiri tima jeste taj što nemaju širinu rostera kao ostali glavni favoriti. Takođe, očekujem dosta od Dubaija i Efesa, jer imaju kvalitetne, skupe i široke rostere".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Makabi može da bude. Sačuvani su svi bitni igrači Sorkin, Hord, Briset, Klark, dovedeni Valas i Madar, a vraćen je i Kolson. Sa lakoćom je osvojen Superkup Izraela, gde je Makabi bukvalno rutinski naigrao Hapoel i to bez povređenog Klarka. Mana je svakako domaći teren i što moraju da vrate kult velikog kluba".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Žan Montero. Pratim ga još iz Andore i sigurno je jedan od najboljih igrača u Evroligi sa tendencijom napretka s obzirom na godine, a kvalitet s kojim već raspolaže je elitni. Ako bih širio ovu listu na njoj bi se našao Rašad Belo, momak kojeg sam gledao u Antverpenu i znalo se da će napraviti skok u karijeri, ali se nije očekivao baš ovakav. Svakako da čekam da vidim partije Karlika Džonsa u timu koji je slabiji nego prethodnih sezona, kao i Silvena Fransiska u Panatianikosu".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"PAO na tronu, a Bešiktaš u povratničkoj evroligaškoj sezoni deluje kao tim koji je lepo videti, ali još je zelen sa plej-in".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Nema previše opcija, što pokazuje određene stvari. Svakako Milutinov upada u prvi plan i zapravo je jedini srpski igrač koji će biti među vodećima u svom timu".

OLIMPIJAKOS OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 4,00

MARKO LJUBOMIROVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Na F4 verujem da sigurno idu atinski velikani, Olimpijakos i PAO. Uz njih, najviše vere imam u Fener i Real Madrid. Razum i okolnosti kažu da titulu osvajaju Željko i PAO, a osećaj ipak kaže - Fener".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Rekao bih da je jednu ruku na taj trofej već sada stavio Saša Vezenkov. Kao izazivači tu su Šorts, Valančijunas, Francisko i recimo iz Fenera Horton Taker".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Za Partizan je baš teško predvideti jer je bilo promena a roster još nije kompletiran, ali trenutno deluje da su negde na granici borbe za plej-in, ili mesto-dva niže. Sa druge strane, Zvezdine šanse su bar na papiru i pre početka sezone veće, i vidim ih ponovo u situaciji kao i prošle godine - između 6. i 10. mesta, ali da ovoga puta sa bolje pozicije napadnu toliko željeni plej-of".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Od PAO-a imam najveća jer su najviše uložili i doveli najtrofejnijeg trenera Evrope, dok pritisak nije mali ni na ekipu Dubaija, koja će nakon dovođenja velikih i skupih imena želeti plasman na F4 u komšiluku".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Makabi je veliko ime, pa je možda nepravedno nazivati ih iznenađenjem ali možda baš oni mogu da iskoče iz drugog plana, a Valensiju ne bih otpisao ni ove sezone".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Žana Montera u Olimpijakosu, biće interesantno videti kako će se snaći u tom sistemu i sa ulogom zvezde koju je zaradio prošle sezone".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"PAO vidim među četiri, sve ispod toga bi za mene bilo iznenađenje, dok Alimpijevića i Bešiktaš vidim na nekom 13-14. mestu ali sa potencijalom da se možda i "pobiju" za plej-in iz drugog plana".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Najbolju sezonu očekujem od Nikole Milutinova, dok od Vase Micića očekujem da popravi loš utisak iz prošle sezone".

KOSTA SIMETIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Neću biti preterano kreativan pa ću reći Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče i Real Madrid. Eventualno ako sistem Pedra Martineza ne bude funkcionisao u prestonici Španije umesto Reala u Abu Dabiju vidim Dubai. Svakako, šampion će biti - Fenerbahče, jer je Jasikevičijus trenutno najbolji trener u Evroligi".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Budući da se u Evropi MVP daje onom igraču čija je ekipa u vrhu tabele, rekao bih da tu nagradu osvaja Saša Vezenkov. Njegova efikasnost i način na koji igra košarku neće nikada dosaditi".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Crvena zvezda na papiru ima bolji tim u odnosu na prošlu sezonu, pa su zato i očekivanja veća. Ipak, ne mnogo, pa smatram da bi Zvezda mogla do osmog mesta što bi zaista bio uspeh. Tako će imati dva meča (od kojih potencijalno drugi kod kuće) da se plasira u plej-of prvi put od generacije predvođene Kvinsijem Milerom. Što se tiče Partizana, oformljen je zanimljiv tim, međutim on još nije kompletiran. Mada i kada se kompletira, realnost crno-belih je borba za deseto mesto".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Žalgiris je tim koji mnogo toga dobrog uradio ovog leta. Zamenio je Silvena Fransiska Karsenom Edvardsom, doveo Sterlinga Brauna koji je izvanredan šuter pogotovo kada je okružen boljim igračima od sebe, pa ga onda odbrana nesvesno ostavlja samog. Jagoda na šlagu bio je dolazak Jonasa Valančijunasa od koga se očekuje da dominira. Vidim Žalgiris kao ekipu koja će direktno otići u plej-of.".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Valensija je prošle godine napravila čudo, ali ove toga neće biti. Rekao bih da bi iznenađenje mogao da bude Bajern, ako uzmemo da bi iznenađenje za Bajern bio plasman u plej-in. Ekipa je zanimljiva, ima potencijala i ako se kockice poslože i uz malo sreće, nije nemoguće da Bajern iz senke uspe da se domogne plej-ina".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Stefana Joksimovića iz Baskonije. On će u principu biti i jedini razlog zašto ću (van smene) upaliti bilo koji meč tima iz Vitorije. Reč je o vanserijskom talentu, a talenata u Evroligi je sve manje, tako da barem ovih malo što je tu, valja ispratiti".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Ako Obradović uspe da iskontroliše svlačionicu i nahrani sve igrače gladne lopte, PAO će lagano biti prvi ili drugi. Bešiktaš ima par zanimljivih imena i odličnog trenera kakav je Alimpijević, ali zbog perioda adaptacije celog kluba na Evroligu, pa onda trenera i igrača, istanbulske crno-bele vidim na 13. mestu".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Marka Gudurića. Ako će Olimpija Milano nekako da se ugura u plej-in zonu, to može da se desi samo zbog blistavih partija srpskog igrača. Gudurića je pre svega lepo gledati jer odiše veštinom i igra glavom u vremenu kada se fizičke predispozicije više cene. Ipak, igrači sa dobrim fizičkim predispozicijama uvek skoče na Gudurinu fintu šuta...".

REAL MADRID OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 8,00

DEJAN STANKOVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Panatinaikos, Olimpijakos, Real i Fenerbahče, koji će na kraju i da osvoji takmičenje".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Saša Vezenkov, Olimpijakos".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Standardno, između devetog i 14. mesta".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Od Dubaija".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Dubai".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Nikolu Đurišića".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikos u top dva, Bešiktaš negde oko 15. mesta".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Marka Gudurića".

ALEKSANDAR JOKSIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Panatinaikos, Real, Fenerbahče, Olimpijakos. Osvaja Panatinaikos".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Kendrik Nan".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Ne verujem da će Partizan ući u plej-in, a ne verujem ni da će Zvezda".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Od Panatinaikosa. Zbog Željka Obradovića".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Dubai. Ako je to uopšte iznenađenje".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Matijasa Lesora".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"PAO na prvom, a Bešiktaš na, recimo, 12. mestu".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Nikole Milutinova".

FENERBAHČE OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 8,00

VUJADIN TOMKOVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Osvaja Panatinaikos, a na F4 će igrati još Olimpijakos, Fenerbahče i Real Madrid".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Silven Fransisko".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Nadam se da će biti makar u plej-inu".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Verujem da će Panatinaikos osvojiti titulu".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Hapoel Tel Aviv".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Karlika Džonsa".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"PAO ide na F4, Bešiktaš vidim u borbi za plej-in".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Nadam se najboljoj sezoni u karijeri Nikole Tanaskovića".

PREDRAG DUČIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Panatinaikos, Olimpijakos, Real Madrid, Fenerbahče. Osvaja: PAO".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Saša Vezenkov".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Mislim da ni jedni ni drugi neće uspeti da se plasiraju u plej-of".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Od Žalgirisa".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Hapoel Tel Aviv".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Jonasa Valančijunasa".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"PAO vidim u prve četiri ekipe na tabeli, a Bešiktaš ispod desetog mesta".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Filipa Petruševa".

HAPOEL TEL AVIV OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 12,0

DARJAN NEDELJKOVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Panatinaikos, Olimpijakos, Fenerbače i Dubai. Osvaja Olimpijakos".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Kendrik Nan".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Zvezda između sedmog i desetog mesta, Partizan od 11. do 14. mesta".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Od Panatinaikosa".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Dubai".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Patrika Boldvina Džuniora iz Zvezde".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikos prvak Evrope ili najmanje finale. Bešiktaš vidim u donjem delu tabele, bez šansi da se plasira u plej-in".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Vasilija Micića".

NENAD JOVANOVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Na finalnom turniru vidim Panatinaikos, Olimpijakos, Fenerbahče i Real Madrid. Možda bismo u finalu mogli da gledamo atinski derbi. Panatinaikos će biti pod većim pritiskom očekivanja posle dolaska Obradovića, što bi Olimpijakos, pored ozbiljnog kvaliteta, mogao da iskoristi i odbrani tron iz prošle sezone".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Ako Olimpijakos bude odbranio titulu, ponovo će Saša Vezenkov biti glavni kandidat za MVP nagradu. U suprotnom neko iz Panatinaikosa - Nan ili Fransisko".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Manja je euforija ove sezone nego prethodnih, nakon razočaranja iz prošle sezone, što bi moglo da prija i jednima i drugima. Verujem da će biti kandidati plej-in. Zvezda mi u ovom trenutku deluje kvalitetnije, pa joj predviđam osmo mesto, Partizan bi mogao da bude 10, pa šta bude".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Teško je reći šta su velika očekivanja u takmičenju u kojem mnogo toga može da se predvidi. Ako neko mora da se izdvoji, neka bude Real Madrid. To je klub za koji se zna da će biti u vrhu, bez obzira šta drugi očekivali. Nisu slučajno najtrofejniji u Evropi".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Neka bude Dubai. Ako se uopšte ovaj klub, s obzirom na ulaganja, može nazvati iznenađenjem. Neće biti čudo ako se budu našli među prvih 10 i budu pomrsili konce brojnim favoritima".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Džonatana Motlija. Još se prilagođava na Navarovu košarku, ali kad se namesti, verujem da će biti ogromno pojačanje za Zvezdu i jedan od onih zbog kojih će publika dolaziti u Arenu".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikos definitivno ide na tron, a Željko Obradović je neko ko to ume da iznese. Ipak, kao što sam već napisao, ogroman pritisak bi mogao da im zasmeta onda kada se bude lomila borba za trofej. Što se tiče Bešiktaša, da nije ovog pitanja, bio bi deo odgovora za peto. Alimpijević na sjajan način vodi ovaj tim, Bešiktaš je u konstantnom usponu kao klub. Mogli bi da naude mnogim favoritima i budu ozbiljni kandidati za plej-in".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Vasilja Micića. Još uvek je klasa od igrača, prošle godine se prilagodio na ovaj tim, što nije bilo lako s obzirom na to da nisu imali domaći teren. Sada su se privikli na takve okolnosti, pa bi Micić mogao da bude još konkretniji na terenu".

BARSELONA OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 15,0

JOVAN TERZIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Olimpijakos, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv i Pariz. Osvaja Olimpijakos".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Ilajdža Brajant".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Zvezda u plej-of, Partizan drugi krug".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Od Olimpijakosa".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Pariz".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Džereda Batlera iz Crvene zvezde".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Bešiktaš u Top 8, Panatinaikos neće proći osnovni deo ili će jedva u plej-in".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Nikole Milutinova".

STEFAN TANASIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Kada se pogledaju prethodne sezone i ko je igrao na Fajnal foru Evrolige – ili bude jedno iznenađenje ili ga uopšte ne bude. Slični igrači se vrte po klubovima, pridoda se neko ime iz NBA lige, pa i učesnici u završnici mahom budu isti. Očekujem Panatinaikos, Olimpijakos, Fenerbahče i Real Madrid. Osvajač neka bude Olimpijakos".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Saša Vezenkov".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Kako su radili, tako su i prolazili u Evroligi. Novac im nije prepreka, ne koči ih, a za budžete kakve imaju rezultati su ispodprosečni i ne vidim da doprinose srpskoj košarci. Naprotiv, mislim da je kontraproduktivno sve što se oko njih dešava i što donose. Ne vidim ni da se u međuvremenu bogzna šta promenilo. Ne treba previše očekivati od večitih rivala. Plej-in im je verovatno gornji limit, što se pokazalo tokom prethodnih sezona. Ona jedna sezona i četvrtfinale se mogu posmatrati kao izolovan slučaj".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Od tima u kome će Obradović biti sve i svja. Resursi su tu, zna se sa kojom namerom je doveden i zašto je on tu kada se gleda iz njegovog ugla – kada nije uspeo da osvoji desetu Evroligu tamo gde je zamislio, onda da u Panatinaikosu pokuša da zaokruži priču. Pa, da vidimo hoće li uspeti".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Možda bi to mogao da bude Makabi Tel Aviv. Mogao bih u taj koš da stavim i Efes, ako se može podvesti pod iznenađenje".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Bilo kojem mladom koji dobije prostor, unese svežinu u Evroligu i ponudi nešto novo, makar to bilo i samo u ligaškom delu takmičenja. Evroliga je lavor sa ustajalom vodom, dinamiku promeni i iole bolji igrač iz NBA lige, barem smo to imali priliku da vidimo".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikos među četiri na kraju ligaškog dela takmičenja, možda i prvi, ako ne bude lomova u svlačionici, što nije isključeno – mnogo zvezda, mnogo ega. Bešiktaš u borbi za plej-in, ali na kraju ispod crte".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Apsurdno je što Srbija u Evroligi ima dva predstavnika, a nema velikog broja srpskih igrača u elitnom košarkaškom takmičenju u Evropi. Kako u klubovima iz Beograda, što im je zajedničko i može se reći politika na nemalom uzorku, tako i u ostalim klubovima. Ako ga zdravlje posluži, Nikola Milutinov bi mogao da ima još jednu sasvim dobru sezonu u Olimpijakosu",

CRVENA ZVEZDA U PLEJ-OFU - KVOTA 2,70

FILIP VESELINOVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Na Fajnal foru će igrati Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče i Žalgiris. Hajde odmah da krenemo sa ludom prognozom da će litvanski velikan koji je sastavio moćan tim sa povratnikom Jonasom Valančjunasom napraviti čudo i podići šampionski pehar".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"U skladu sa prvi odgovorom, neka to bude upravo Valančjunas. Sa 14 godina NBA iskustva, mogli bismo da gledamo dabl-dabl mašinu u Evroligi".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Hajde da kažemo da će srpski predstavnici biti konkurentni za plej-in. Prognoza za oba tima je da završavaju između 9-12. mesta".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Uz Žalgiris od kojeg svakako očekujem da se nađe na svom prvom Fajnal foru od onog beogradskog 2018. godine, očekujem Valensiju u plej-inu. Sa Ti Džejem Šortsom, odnosno Armonijem Bruksom koji mogu da zatrpaju koš bilo kog protivnika, odnosno sa asom kakav je Nikola Mirotić, kao i prošle sezone sunce bi moglo jako da greje nad Rođ arenom".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Neka bude Bešiktaš Dušana Alimpijevića".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Dajte mu nezagrejanom loptu u ruke za poslednji šut i očekujte čudo. Dokle god da igra, Serhio Ljuj će biti sinonim za nezamislive završnice. Pa neka ih bude i ove sezone".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Videlo se i kroz problematiku sa svlačionicom u Partizan Mozzart Betu da nove, samožive generacije odučene od sportske discipline nemaju poštovanje prema najvećim košarkaškim autoritetima. Napravio je Dimitris Janakopulos Željku drim tim u OAKI, ima Obradović buljuk zvezda pred sobom, ali i Pandorinu kutiju ispunjenu sujetama. Neće biti dobro ako se ona otvori, mada svakako očekujem PAO na Fajnal foru. Alimpijevićev Bešiktaš vidim među 10".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Neka ovo bude sezona evroligaške afirmacije Nikole Tanaskovića. Imao je blistavih izdanja u dresu Srbije, nakupio je samopouzdanja i mogao bi da iskoristi činjenicu da Partizan na startu sezone u rosteru nema startnu četvorku. To je njegov prostor da prosperira".

STEFAN STANKOVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Očekujem Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče i Real Madrid na završnom turniru. Šampion Olimpijakos".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Saša Vezenkov".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Partizan Mozzart Bet vidim od 12. do 14. mesta, a Crvenu zvezdu nešto više, od 9. do 11. pozicije".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Teško je reći neki drugi klub osim Žalgirisa. Prosto velika pojačanja donose i velika očekivanja".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Možda Dubai, mada pitanje je koliko će dobro partije kluba sa Bliskog istoka biti iznenađenje zbog velikih ulaganja".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Žana Montera. Nakon sjajne sezone u Valensiji, sada jedva čekam da ga vidim pod komandom Jorogosa Barcokasa i u paru sa Sašom Vezenkovim".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Za Panatinaikos bi sve osim Fajnal fora bio ogroman neuspeh, dok Bešiktaš vidim u donjem delu, od 15. do 17. mesta".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Nikole Đurišića, naravno ako dobije prostor kog Ibona Navara".

DUBAI OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 15,0

NEMANJA RAKANOVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Na F4 očekujem Panatinaikos, Olimpijakos, Fenerbahče i Žalgiris. Željko Obradović osvaja desetu titulu".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Jonas Valančijunas ili Kendrik Nan".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Mnogo je teško proceniti gde bi večiti mogli da završe. Partizan je jedna od najvećih enigmi Evrolige. Ekipa je slabija nego prethodne sezone i to je očekivano jer nema više Željka Obradovića na klupi, a i svi znaju šta se dešavalo. Očekivanja su splasnula, ali možda baš iz toga – drugog, trećeg plana može da se desi da crno-beli odigraju bolje nego što javnost očekuje. Opet, ne bi me iznenadilo ni da završe kao 17. Mnogo toga će zavisiti od Itana Tompsona i njegovog napadačkog učinka, jer ova ekipa nema mnogo napadačkog talenta. Zvezda ima više ofanzivnog arsenala nego prethodne sezone, ali je utisak da bi defanziva mogla da bude problem, pogotovo odbrana reketa ukoliko se naleti na ekipu koja ima jaku centarsku liniju. Džonatan Motli nikad nije bio poznat kao igrač koji dobro štiti reket, baš kao i Čima Moneke, dok je varijanta sa Semijem Odželejom kao centrom u niskoj petorci pročitana. Zvezda ima bolji tim od Partizana, nekoliko puta je bila blizu direktnog plasmana u plej-of i svaki put bi se raspala kad je trebalo da završi posao. To je samo po sebi dovoljno upozorenje".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Dubai. Preozbiljna ekipa. Imaju odličan balans između odbrane i napada. Toko Šengelija je čovek koji svakoga može da uništi igrom na niskom postu, Mfiondu Kabengele je prethodne sezone pokazao koliko je moćan igrač, ostao je Džanan Musa, a na klupu je došao Ćavi Paskval. Dubai može mnogo".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Žalgiris. Ekipa koja godinama ima najjači kostur domaćih igrača, dodatno ojačan angažovanjem Jonasa Valančijunasa. U idealnom scenariju, najbolja petica u EL ove sezone. Na sve to, angažovanje Karsena Edvardsa doneće dodatnu dimenziju u napadu, jedino je pitanje kako će funkcionisati sa Sejbenom Lijem. Glavni igrači iz prethodne sezone su tu, definitivno tim koji može da napravi isto što i Valensija".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Dario Šarić. Konačno će imati mnogo više prostora nego što je imao u NBA. Izgubio je dosta godina u Americi, ali smatram da bi mogao da bude klasa u evropskoj košarci na poziciji krila. Pogotovo što ima kvalitet da sa te pozicije u napadu radi sve".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikos je prvi favorit za osvajanje EL i nemam dilemu da će Željko uspeti u tome da se već ove sezone domogne još jedne titule prvaka Evrope. Bešiktaš se vratio posle 14 godina i ono što je zanimljivo – opet će igrati sa Partizanom baš kao te sezone 2012/13. Mislim da im nedostaje kvaliteta. Vidim ih u donjem delu tabele".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Marka Gudurića".

STEFAN VELIMIROVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Plasman na Fajnal for predviđam Panatinaikosu, Olimpijakosu, Realu i Fenerbahčeu, znači samo PAO umesto Valensije poredeći sa prošlom sezone. Što se tiče osvajanja Evrolige, Panatinaikos ima najveći budžet u Evroligi i sve osim pehara biće neuspeh za Zelene. E sad, baš zato što su toliko moćni i ubeđeni da će se sa Želimirom Obradovićem usrećiti, imam osećaj da će se okliznuti u polufinalu ili finalu. Zato ću reći da titulu osvaja ponovo Olimpijakos".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Neka bude Kendrik Nan. Mislim da će dominirati do Fajnal fora, a da će onda u borbi za pehar rivali pronaći lek za njega".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Od Crvene zvezde očekujem nešto slično kao u prethodne dve sezone, a to je borba za plasman u plej-in i pozicija između 9. i 11. mesta, jer je objektivno gledano Zvezda po kvalitetu tima u zlatnoj sredini Evrolige. Ako želi plasman u plej-of, Zvezda nikako ne sme da bude ispod osmog mesta, jer se pokazalo prethodnih godina da je gotovo nemoguće ući u plej-of sa devetog, a pogotovo desetog mesta u ligaškom delu sezone. Partizan sa druge strane ne vidim među 10 najboljih i mislim da je maksimalan domet crno-belih pozicija između 12. i 14. Mogao bi Partizan da igra atraktivno, da na mahove uveseljava navijače, ali mislim da dugoročno neće moći da pobeđuje dovoljno često da bi bio konkurentan za top 10".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Od timova iz drugog plana rekao bih da bi Dubai mogao da bude veoma dobar i plasira se u plej-of. Dopada mi se njihov odabir pojačanja, doveli su sve same prekaljene igrače sa višegodišnjim iskustvom igranja na Fajnal foru i (ili) plej-ofu Evrolige poput Šengelije, Vokapa i Blosomgejma, a tu je i Mamadi Dijakite koji je prošle sezone pokazao da raspolaže velikim talentom kada kanališe buran temperament. Naravno, u zavisnosti od političke situacije videćemo da li će se tokom sezone seliti, to bi potencijalno moglo da im poremeti planove".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Mislim da toga neće biti ove sezone, takvo iznenađenje se dešava jednom u 10 sezona. U redu, Žalgiris bi mogao da bude legitiman kandidat čak i za Fajnal for, ali ovosezonski Žalgiris ima veći budžet od prošlosezonske Valensije i zato uopšte ne bih smatrao tako velikim iznenađenjem potencijalni Fajnal for Žalgirisa kao što je to bio slučaj sa Slepim miševima prethodne sezone".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Ja kao veliki ljubitelj Krisa Singltona jedva čekam da vidim igrača koji me mnogo podseća na njega, a to je Markus Bingam iz Fenerbahčea. Pokretni centar od 213 centimetara i sa ogromnim rasponom ruku. Ima sve, dužinu, agilnost, preuzima niže igrače na perimetru, ozbiljna je pretnja iz pikenrola, sa lakoćom pogađa sa poludistance, mnogo će biti zanimljiv. Takođe, kao simpatizer Afrikanaca, iščekujem da vidim Senegalca Embajea Endijajea u Olimpijakosu i Angolca Kevina Kokilu u Virtusu koji je prošle sezone bio odličan u Evrokupu u Burgu. I da, biće zanimljivo videti i ludog Darona Rasela u Efesu, budući da smo ga gledali dugo u ABA ligi kako daje po 30+ poena. Hajde da vidimo šta Fets može da ponudi u Evroligi".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Mislim da će Panatinaikos biti u prva dva u ligaškom delu sezone, a da će Bešiktaš biti oko 15. mesta. Istanbulski crno-beli su prošle sezone izgubili finale Evropkupa od Burga i time ozbiljno razočarali i da francuski klub nije "sirotinja" Bešiktaš ne bi ni trebalo da igra u Evroligi ove sezone. Nažalost, Evroliga je takva kakva je, gleda se samo komercijalni potencijal klubova i zato nema Burga koji je na terenu krvavo izborio i zaslužio da igra Evroligu ove sezone".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Naravno, po imenima su najzvučniji Milutinov, Micić i Gudurić, ali me najviše interesuje kako bi mogao da izgleda Nikola Tanasković. On će sa 29 godina konačno dočekati da prvi put zaigra u Evroligi. Ako ga je Partizan već doveo mislim da bi morao da mu pruži ozbiljnu minutažu i u elitnom takmičenju, a ne samo u ABA ligi, a od toga bi i reprezentacija mogla da ima mnogi koristi jer bi Tanasković trebalo da bude jedan od faktora iznenađenja na Mundobasketu sledeće godine".

EFES OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 30,0

VLADIMIR POPOVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Panatinaikos i Olimpijakos sigurno imaju najkvalitetnije rostere ove sezone, pored njih su Fener, Dubai i Real najozbiljiniji ali ako moram da biram ko će ostati kratak za F4, mislim da su to Madriđani".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Vezenkov, posle svih prethodnih sezona, teško je reći nekog drugog".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Zvezda bi trebala u plej-in, može čak i u plej-of. Partizan će biti oko plej-ina, ali pre ga vidim izvan nego u prvih 10".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Efes. Doveli su ozbiljna pojačanja, samo je pitanje koliko će im vremena trebati da se potpuno uigraju".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Pariz sigurno, doveli su dosta zanimljivih pojačanje, sigurno je najveće Ti Džej Voren. Mač sa dve oštrice je to što je dovedeno dosta NBA igrača, ali ako se poklope kako treba mogu biti veliko iznenađenje".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Biće uživanje gledati Ti Džej Vorena. Ozbiljan igrač u prvoj evroligaškoj sezoni, i mislim da je Pariz pravi klub da u prvoj sezoni pokaže sve što zna".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"PAO sa Željkom vidim na prvom mestu. Najtrofejniji evroligaški trener i ovakav roster sigurno da su glavni favoriti. Bešiktaš sa Alimpijevićem vidim oko 15-16 mesta... Sigurno barem ispred Baskonije, Asvela, Bajerna i Virtusa".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Od Nikole Milutinova. Očekujem da i ove godine ima dominantnu sezonu kao što je imao prethodnu".

STRAHINJA MILIĆEVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Ne očekujem neka veća iznenađenja. Panatinaikos, Olimpijakos, Real i Fenerbahče su favoriti, verujem da ćemo ih i gledati na Fajnal foru. Što se tiče prvog mesta, biću iznenađen ako pored svih ulaganja to ne bude Panatinaikos".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Silven Fransisko, ako ne bude iznenađenja i Panata bude na vrhu. Saša Vezenkov ako to ipak bude Olimpijakos".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Borba za plej-in, maksimum četvrtfinale".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Nema tu puno mudrosti, Panatinaikos ima najskuplji tim i najtrofejnijeg trenera. Od Atinjana samo najviša očekivanja".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Dubai. Pojačan tim u odnosu na prošlu sezonu. Uz malo sreće u četvrtfinalu mogao bi do Fajnal fora".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Nažalost nema takvog. Radujem se da gledam mlade domaće igrače na velikoj sceni, ali ni ove godine u Evroligi se takvih nećemo nagledati. Hajde da kažemo Nikolu Đurišića, ako posle povrede bude dobio neku bitniju ulogu".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikos na vrhu, a Bešiktaš kao ozbiljnu minu za sve koja će poskidati neke veće skalpove. Pogotovo u Istanbulu".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Opet nažalost, nije neki veliki izbor. Nikola Milutinov i Vasilije Micić su tu uvek pouzdane opcije, ali hajde možda da izdvojim Filipa Petruševa, jer Dubai vidim kao potencijalno iznenađenje, a on je bitan deo ekipe".

PARTIZAN MOZZART BET U PLEJ-OFU - KVOTA 5,00

ŽELJKO MUTAVDŽIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Na F4 igraće Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče i Žalgiris. Olimpijakos mi se čini da je opet najbolji, nije mnogo menjao pobednički tim, a Montero bi trebalo da bude to pojačanje".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Vezenkov je i dalje koš-mašina".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda neće biti u Top 10. Malo veće šanse da se umešaju u borbu za plej-in imaju crveno-beli. Zvezda će biti 12-13, dok Partizanu prognoziram 15-16. mesto".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Žalgiris je postao avangarda evropske košarke, prkosi zakonima tržište da 80 odsto tima budu stranci. Sa Valančijunasom mogu korak napred".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Možda bi ove godine Dubai mogao da bude Valensija, ali teško će na F4".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Evroliga je sve starija, nema mladih igrača, ne dobijaju šansu. Žan Montero je bio osveženje prošle sezone u Valensiji, ove mega pojačanje Olimpijakosa".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikosa sa najvećim budžetom u Evroligi sigurno vidim na završnom turniru. Sve ispod toga bi bio veliki promašaj. Bešiktaš je debitant, biće među najslabijim timovima u Evroligi".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"U Zvezdi i Partizanu nijedan domaći igrač neće imati veliku ulogu. Pitanje je da li Vasilije Micić može da se vratu u formi kada je bio u Efesu. Standardno, Nikola Milutinov bi mogao da odskoči u Olimpijakosu. Od Filipa Petruševa ne očekujem da ima veliku rolu u Dubaiju".

ZORAN KECMAN

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Prognoze su uvek nezahvalne, naročito pred početak takmičenja. Razni faktori mogu da utiču na formu i rezultate, ali rekao bih da ćemo i ove sezone na F4 gledati dva grčka tima, Panatinaikos i Olimpijakos, te Real Madrid i Fenerbahče. Što se tiče toga ko će osvojiti pehar, blagu prednost dajem Panatinaikosu sa Željkom Obradovićem, mada su u pitanju nijanse i lako može da se desi da Olimpijakos odbrani titulu".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Recimo da će to biti Kodi Miler Mekintajer ili MVP prošlogodišnje sezone, Saša Vezenkov. Voleo bih da se istakne neko od srpskih košarkaša, makar u tom ligaškom delu da bude u konkurenciji za MVP-a".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Dometi Crvene zvezde i Partizana nadam se da će biti makar slični prošlogodišnjim. Ko god da napravi bolji rezultat, to će svakako biti uspeh, recimo da bude u Top 8. Očekujem da budu plasirani od osme do 12. pozicije".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Od Panatinaikosa. Željko Obradović i njegovo iskustvo biće od ogromnog značaja, a dobro su se i pojačali".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Moguće je da Valensija nastavi u istom stilu, mada je teško ponoviti isti uspeh u dve sezone. Moguće da to ove sezone bude Dubai, velika ulaganja mogla bi da ovaj tim poguraju ka vrhu".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Nemam nekog posebnog favorita, iskreno. Voleo bih da bude dosta dobre košarke i neizvesnih i uzbudljivih mečeva".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikos vidim u finalu, uz moguću titulu, a Bešiktaš bi ostvario veliki uspeh da bude u Top 10".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Pre svih očekujem da Nikola Milutinov ponovo bude u centru pažnje sa Olimpijakosom. Ne treba zaboraviti ni Vasilija Micića koji je već bio MVP takmičenja, mnogo će značiti igri Hapoela".

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

DUŠAN JOCIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Mislim da su Panatinaikos i Olimpijakos apsolutni favoriti, bilo bi zanimljivo gledati baš to finale, koje je sigurno 50:50. A za F4, recimo, još Fenerbahče i Real".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"Vezenkov".

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"Krajnje nepopularno mišljenje, ali ja nisam veliki fan ovakvog učešća večitih u ovakvoj Evroligi. Pogotovo sa ovolikim brojem stranaca, sada čak i stranim trenerima. Mislim da je celokupna srpska košarka žrtvovana zbog ta dva kluba. Sa sve većim ulaganjima iz sezone u sezonu, oni ne uspevaju da uđu u plej-of i mislim da ni predstojeće sezone neće u tome uspeti. Ni jedni, ni drugi".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Možda bi Dubai mogao da napravi značajan korak više u odnosu na prethodnu sezonu".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Pošto nisam baš revnosno pratio letnju transfer pijacu, osloniću se na sugestiju mojih prijatelja iz sveta košarke – Žalgiris i Virtus".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Karlika Džonsa, koji je mnogo nedostajao Partizan Mozzart Betu prošle sezone i Nikolu Tanaskovića, koji me je oduševio u dresu reprezentacije i nadam se da će imati pristojnu minutažu u crno-belom dresu".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"PAO među prva četiri, ne nužno na prvom mestu, jer mislim da je Željko tempirati formu za plej-of, a Bešiktaš, iako ću biti veliki navijač našeg selektora, mislim da će teško do plej-ina".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Ako ga posluži zdravlje, Milutinov bi trebalo da nastavi tamo gde je stao prošle sezone".

KONSTANTIN MLAĐENOVIĆ

1. Ko će igrati na Fajnal foru i ko na kraju osvaja Evroligu?

"Na Fajnal foru vidim Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid i Fenerbahče. Mislim da će nijanse odlučiti da li će Fener ili Dubai biti ta ekipa koja će uspeti da se izbori za put u Abu Dabi, ali veoma je teško kladiti se protiv Šarunasa Jasikevičijusa. Šampion – Olimpijakos. Mislim da su prethodne sezone probili tu barijeru i da će finalnom turniru pristupiti mnogo rasterećenije nego prethodnih godina, pa i odbraniti titulu".

2. Ko će biti MVP osnovnog dela sezone?

"MVP – Žan Montero. Ako je prošle sezone "eksplodirao" bek sa Dominikane, ove očekujem da ućutka sve one koji su mislili da će biti "rob" Barcokasovog sistema. Mislim da će se odlično uklopiti među Pirejce i uzeti status "prve violine" tima od Saše Vezenkova. Vodim ga kao najboljeg igrača u prvoplasiranoj ekipi na tabeli, sa prosekom od oko 15 poena i pet asistencija po meču. Dovoljno za zvanje najkorisnijeg igrača takmičenja.

3. Koji su dometi Partizan Mozzart Beta i Crvene zvezde?

"I Partizan Mozzart Bet i Crvenu zvezdu vidim u borbi za plej-in. Mislim da će rezultat Partizana zavisiti od doselekcije. Ukoliko mogu da nađu još jednog kvalitetnog košgetera, vidim ih u Top 10, maksimum 8. pozicija. S druge strane, mislim da Zvezdi predstoji još jedna turbulentna sezona, puna uspona i padova, jer mi ova ekipa nema jasan identitet. Ne bih se iznenadio da u prvoj sezoni sa Ibonom Navarom na klupi crveno-beli budu van Top 10, jer je konkurencija ove sezone zaista žestoka".

4. Od koje ekipe imaš velika očekivanja?

"Imam visoka očekivanja od Dubaija. Ukoliko budu svoje domaće mečeve igrali u Koka-kola areni u Emiratima, mislim da će ostvariti najveći broj pobeda na domaćem terenu u čitavoj Evroligi. Takođe mislim da su se ovog leta dovoljno pojačali da imaju dovoljno širine da igraju na dva fronta, pa i prikriju zamor kod igrača. Vidim ih u Top 5 ekipa na tabeli na kraju sezone. Ukoliko uspeju da se izbore za jednu od prve četiri pozicije i prednost domaćeg terena, očekujem ih i na Fajnal foru".

5. Ko bi mogao da bude iznenađenje kao Valensija prošle godine?

"Makabi Tel Aviv. Da im je dozvoljeno da igraju svoje utakmice u Izraelu, usudio bih se da kažem da ih vidim i među prvih šest timova, ali ih i ovako svakako vidim kao ozbiljnog konkurenta za plej-of. Ponos Izraela je zadržao temelj ekipe iz prošle sezone sa Romanom Sorkinom, Džejlenom Hordom, Džimijem Klarkom, Ošejom Brisetom i dodao još nekoliko sjajnih pojačanja poput Jana Madara i Danijela Tajsa. Dugo je već na snazi sistem Odeda Kataša i mislim da bi ova sezona mogla biti ta kada će se sve kockice poklopiti za Makabi".

6. Kog igrača se posebno raduješ da gledaš u sledećoj sezoni?

"Krisa Džonsa. Mislim da je Crvena zvezda toliko kuburila sa plejmejkerima prethodnih sezona, posledica toga su i statični napadi, izgubljene lopte... Odnosno, nije imala "keca" koji može da iskreira i za sebe jedan na jedan i da razigra saigrače. Jedan od najpouzdanijih plejmejkera Evrolige stigao je u Beograd, takođe jedan od najpotcenjenijih "klač" igrača u Evropi".

7. Gde vidiš Panatinaikos Željka Obradovića i Bešiktaš Dušana Alimpijevića?

"Panatinaikos pod Željkom Obradovićem vidim da ide do samog kraja. Jedini upitnik vezano za ovaj tim su povrede, inače bih ih video kao glavnog favorita za titulu EL. Međutim, veliki problem bi mogla da bude centarska linija, jer su i Mustafa Fal i Matijas Lesor skloni povredama u prethodnih nekoliko sezona. Uz to će Kendrik Nan i Najdžel Hejs Dejvis propustiti početak takmičenja. Ali ako neko može sve to da uklopi i nadomesti, onda je to Željko Obradović. S druge strane, Alimpijevićev Bešiktaš vidim kao ekipu koja će napraviti mnogo skalpova ove sezone u Istanbulu. Kod kuće ih niko neće lako pobediti, dok ne vidim da će crno-beli mnogo uspeha imati na gostovanju. Mislim da je najveći domet Bešiktaša 10. pozicija, ali svakako ne mislim da će se Alimpijevićeva ekipa obrukati ove sezone u elitnom takmičenju. Naprotiv".

8. Od kojeg srpskog igrača očekuješ najviše?

"Očekujem dosta bolju sezonu od Vasilija Micića nego prethodne. Mnogo toga će zavisiti od njega u igri Hapoela iz Tel Aviva i mislim da ćemo videti jednog agresivnijeg Micića, koji bi mogao da podseti na onog beka iz Anadolu Efesa. Ne vidim ga kao MVP-a lige, ali mislim da će biti među najefikasnijim bekovima u ligi, na kraju sezone, recimo, u drugoj petorci takmičenja".

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)

18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)

20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)

20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama