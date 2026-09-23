Nova "FIFA" kao surovo ogledalo srpskog fudbala

Ponovo neće biti ni naših klubova, ali ni naše reprezentacije među ponuđenim ekipama za igranje. Iako je lista proširena za još nekoliko nacionalnih timova, sada ih ima ukupno 51 u ponudi uključujući Vijetnam, Venecuelu, Indiju, Grčku i Kamerun, Orlovi su ponovo zanemareni.

Međutim, nije to najzanimljivija tema. Na sajtu EA Sportsa već neko vreme je moguće videti ocene svih igrača koji su u ponudi u osnovnoj verziji. Za one neupućene, to su prosečne ocene iz više kategorija, gde se mere brzina, skočnost, tehnika, sposobnost preciznih dodavanja, završnica... U prevodu, što višu ocenu neki fudbaler ima, to znači da ga više cene tvorci igre. Kasnije se u toku sezone te ocene malo menjaju u zavisnosti od forme, tu ulaze u priču i one dodatne kupovine “kesica” sa legendarnim igračima, ali to je već druga tema.

Nas više zanima kako u osnovi Amerikanci vide Srbiju i naš fudbal. I, po njihovim ocenama, naši igrači su mahom – prosečni, nebitni...

Postoje tri kategorije u koje EA Sports svrstava fudbalere u FC 27 – bronzana (do ocene 65), srebrna (66-75) i zlatna. U onoj najkvalitetnijoj, zlatnoj, koju većina ljudi koji se late džojstika isključivo i želi da vide u svom timu, Srbija ima samo 22 igrača. I to većinom sa samog dna te liste.

Da stvar bude još čudnija, od ta 22 fudbalera koji su najviše cenjeni, nekoliko njih se nije našlo na najnovijem spisku našeg selektora Veljka Paunovića. Neki svojim izborom poput Mileta Svilara, neki zbog povreda poput Dušana Vlahovića i Nikole Milenkovića, a pojedinci poput Marka Dmitrovića su se već oprostili od reprezentacije. Ponekad nam teško bude da ostanemo objektivni, možda naše igrače i previše cenimo i očekujemo mnogo od njih, ali baš zato je dobro videti ovakve liste neutralnih pojačanja, da shvatimo koliko zapravo imamo prosečan nacionalni tim.

Od petka ćete ukupno moći da igrate sa 113 srpskih fudbalera (u ponudi postoje i fudbalerke, ali pošto se u EA trude da promovišu ženski fudbal ocene im baš nisu realistično usaglašene), a najbolji po oceni je Mile Svilar. Golmanu Rome ocena je 85, postoje 102 igrača sa većim rejtingom od njegovog uključujući 11 golmana.

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Svilara prate Sergej Milinković Savić (Al Hilal) sa ocenom 84, Dušan Vlahović (Bešiktaš) sa 81, te Vanja Milinković Savić (Napoli) i Nikola Milenković (Notingem Forest) sa ocenom 80. Svi ostali naši fudbaleri imaju slabije ocene.

U zlatnu grupu upadaju još Đorđe Petrović, Marko Dmitrović, Dušan Tadić (po 79), Saša Lukić, Strahinja Pavlović, Lazar Samardžić (po 78), Filip Kostić, Andrija Živković, Predrag Rajković, Luka Jović, Nemanja Matić (po 77), Aleksandar Stanković (76), Ivan Ilić, Filip Đuričić, Veljko Birmančević, Dejan Joveljić i Andrej Ilić (po 75). Možda to i ne zvuči tako loše, dok ne vidimo da postoji oko 2.500 fudbalera u toj zlatnoj kategoriji.

Porеđenja radi, Hrvatska ima 30 fudbalera u zlatnoj kategoriji, a devetorica su joj ocenjena sa rejtingom 80+. Komšijsku listu predvode Luka Modrić i Joško Gvardiol sa ocenom 85.

Na granici da se pozlate, ako budu u dobroj formi tokom sezone, nalaze se još Filip Stanković (Venecija), Petar Stanić (Ludogorec) sa ocenama 74, Mijat Gaćinović (AEK Atina) sa 73, Jovan Milošević (Braga), Veljko Milosavljević (Bornmut) sa 72, Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Andrija Maksimović (RB Lajpcig) sa 71, odnosno Ognjen Mimović (Fenerbahče), Mirko Topić (Norić), Stefan Džodić (Almerija), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Mihailo Ivanović (Milvol), Miloš Pantović (Panatinaikos, pošto u igrici nema Železničara), Nikola Štulić (Leče) i Aleksandar Vukotić (Darmštat) sa rejtingom 70. Svi ostali srpski fudbaleri su slabiji od toga i idu do ocene 56...

(KOMPLETNU LISTU SA IGRAČIMA MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU EA)

Naravno, igrica je jedno, sport i stvaran život nešto sasvim drugo, mnogo teže se meri brojkama. Ne kažemo da je ova lista najpreciznija, ni da su Kilijan Embape i Erling Haland nužno najbolji fudbaleri na svetu, ali svakako je zanimljivo videti i uporediti rejtinge iz oka neutralnog posmatrača.

Uostalom, video igre su još jedan način na koji bi Srbija mogla da se promoviše u svetu. Nažalost, resurs koji ne koristimo dobro.