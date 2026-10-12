Batak ispunio defanzivni zadatak, ali je OFK Beograd u napadu kratak: Tvrda nula u Lučanima
Vreme čitanja: 7min | pon. 12.10.26. | 21:52
Sadržajno baš siromašna utakmica na zatvaranju 11. kola Mozzart Bet Superlige
Preuzeo je na početku minule reprezentativne pauze Radoslav Batak ekipu OFK Beograda sa ciljem da je pre svega defanzivno zategne, jer su Romantičari do ovog kola primili najviše golova od svih timova u Mozzart Bet Superligi. I on je taj zadatak uspešno obavio, ekipa sa Karaburme ne samo da je u Lučanima sačuvala svoju mrežu, nego rivalu nije dozvolila čak ni šut u okvir gola, ali je na drugoj strani terena bilo tek za nijansu više uzbuđenja, nedovoljno da bi se makar mreža Saše Stamenkovića zatresla, pa je jedna tvrda nula zatvorila 11. rundu Mozzart Bet Superlige - 0:0.
Tako je i treći uzastopni duel ova dva tima okončan bez pobednika. Što je, imajući u vidu da je u izrazitim prilikama bilo 1:1, verovatno i najpravedniji ishod utakmice. Imala je Mladost jedinstvenu šansu (jer, slede joj mečevi protiv Zvezde i Vojvodine) da pobedom izbije na treće mesto na tabeli, ali, uz sve uvažavanje onoga što Radovan Ćirčić radi ove sezone sa svojim timom, bio bi to ipak nerealno dobar plasman Lučanaca.
Izabrane vesti
U gore navedenoj nameri, Batak je potpuno remontovao defanzivnu liniju svog tima. Strahinja Stojković i Nikola Maraš debitovali su ove večeri za OFK Beograd, Nedeljko Stojišić je stao na gol prvi put još od uvodnog kola i meča sa Vojvodinom, zamenivši Vuka Draškića, uz koga su na klupi ostali i Stojanović, Vukičević, “senatori” Rodić i Gobeljić... Malo je modifikovana i formacija, sa dvojicom klasičnih zadnjih veznih - Momčilovićem i Adom, pa su gosti, kad bi se branili, stali u srednju zonu koju je zaista bilo jako teško probiti.
Opet, nije Mladost pravi reper za ofanzivne potencijale bilo kog tima, jer njihov bedem je pa tek težak za otključavanje, posebno ako se zna da prvog strelca lige Jakube Siluea nije bilo ni na klupi za ovu utakmicu. Pokušavao je OFK Beograd prečesto dugim loptama, delovalo je to kao utopija, ali je baš jedna takva, koja je stigla od golmana, pravo niotkuda stvorila zicer u smiraj prvog poluvremena. Nikola Ćirković je napravio nekarakteristično lošu procenu, Itan Hord mu je odneo loptu ispred nosa, ali je Saša Stamenković bio tu da zaštiti leđa najbližem kolegi i da u jednom potpuno monotonom poluvremenu, kako samo on to ume, napravi razliku i izdigne se iznad opšteg proseka utakmice.
Zanimljiva pikanterija i u sastavu Mladosti. Njihovi tandemi u defanzivnom delu veznog reda su često zaista antologijski. Dugo su ga činili Janko Tumbasević i Aleksandar Pejović, dvojica prvoplasiranih igrača na listi rekordera po broju odigranih utakmica u fudbalskom šampionatu Srbije, a na ovoj utakmici tu su bili Dušan Jovančić i Branko Jovičić - nekada saigrači u Crvenoj zvezdi, konkretno, baš u tandemu, i u onoj magičnoj salcburškoj noći 2018. godine. Upravo je pokušaj Jovančića pored gola iz petog minuta, nakon nehotičnog duplog pasa sa Džonom Merijem, nešto najkonkretnije što su Lučanci uradili u prvom poluvremenu.
Jedan zanimljiv detalj (opisujemo ga, kad zanimljivijih baš i nije bilo) u 15. minutu. Gosti su izveli korner preko Rankovića i gotovo svi skočili u trenutku kada je lopta pogodila Džona Merija, tražeći penal. Sudija Lazar Lukić iskreno je priznao da nije najbolje video situaciju, zaustavio je igru i sačekao sugestiju iz VAR sobe, ali ispostavilo se da elemenata za najstrožu kaznu nije bilo.
OFK Beograd je utakmicu završio sa odnosom u kornerima 7:2 u svoju korist, ali je Mladost bila nešto konkretnija u drugom poluvremenu. Posebno je ulazak Jovana Ćirića malo razmrdao redove domaćih, pa se to poklopilo i sa njihovom najboljom prilikom na meču. Filip Mladenović je centrirao po zemlji u 64. minutu, Todosijević je natrčao, ali loptu poslao tik iznad prečke. U nastavku jedan pokušaj Horda, glavom pored gola, i kraj utakmice koji su oni neutralni što su je posmatrali, a čini se čak i sami akteri, jedva dočekali...
MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
MLADOST - OFK BEOGRAD MOZZART BET 0:0
Lučani. Stadion SRC Mr Radoš Milovanović.
Sudija: Lazar Lukić (Beograd).
Žuti kartoni: Mladenović, Varjačić, Jovičić (Mladost), Ado, Aderodžu (OFK Beograd).
MLADOST (5-2-3): Stamenković 7 - Varjačić 6, Andrić 6,5, Ćirković 6, Jovanović 6,5, Mladenović 6,5 - Jovančić 6,5, Jovičić 6,5 (od 90+2. Bondarenko) - Tašovski 6 (od 84. Bojić), Todosijević 6, Džon Meri 6 (od 62. Ćirić 6).
OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-2-3-1): Stojišić 6,5 - Stojković 6 (od 71. Vukičević), Pavlović 6,5, Maraš 6,5, Despotovski 6 - Ado 6,5, Momčilović 6 - Ranković 6 (od 79. Vasilić), Penja 6, Aderodžu 6 (od 87. De Bar) - Hord 5,5.
Igrač utakmice: Saša Stamenković (Mladost) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
Subota
IMT - Radnik 1:0 (1:0)
/Fabijen 21/
Čukarički - Mačva 2:2 (2:1)
/Šehović 1, Jovanović 7 - Ergelaš 36, Čolović 80/
Radnički - Crvena zvezda 0:3 (0:0)
/Dieng 48, Gudelj 58, Arnautović 88/
Nedelja
Radnički Niš - Vojvodina 1:4 (0:2)
/Crnomarković 90 ag - Zukić 19 pen, Nikolić 31, Kolarević 50, Stanisavljević 70/
Partizan - Novi Pazar 1:0 (0:0)
/Že 81/
Zemun - Železničar 0:3 (0:1)
/Pedro 45, Plavšić 56, Ankeje 73/
Ponedeljak
Mladost Lučani - OFK Beograd Mozzart Bet 0:0