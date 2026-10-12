Batak ispunio defanzivni zadatak, ali je OFK Beograd u napadu kratak: Tvrda nula u Lučanima

Preuzeo je na početku minule reprezentativne pauze Radoslav Batak ekipu OFK Beograda sa ciljem da je pre svega defanzivno zategne, jer su Romantičari do ovog kola primili najviše golova od svih timova u Mozzart Bet Superligi. I on je taj zadatak uspešno obavio, ekipa sa Karaburme ne samo da je u Lučanima sačuvala svoju mrežu, nego rivalu nije dozvolila čak ni šut u okvir gola, ali je na drugoj strani terena bilo tek za nijansu više uzbuđenja, nedovoljno da bi se makar mreža Saše Stamenkovića zatresla, pa je jedna tvrda nula zatvorila 11. rundu Mozzart Bet Superlige - 0:0.

Tako je i treći uzastopni duel ova dva tima okončan bez pobednika. Što je, imajući u vidu da je u izrazitim prilikama bilo 1:1, verovatno i najpravedniji ishod utakmice. Imala je Mladost jedinstvenu šansu (jer, slede joj mečevi protiv Zvezde i Vojvodine) da pobedom izbije na treće mesto na tabeli, ali, uz sve uvažavanje onoga što Radovan Ćirčić radi ove sezone sa svojim timom, bio bi to ipak nerealno dobar plasman Lučanaca.