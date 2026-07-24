Baždarovog kupca ni na vidiku, i AIK digao ruke…

Sportski direktor Saragose Lalo Arantegui je na konferenciji za medije uveravao javnost da će se situacija rešiti najkasnije do sledeće nedelje, ali od tog posla, sem ako ne dođe do velikog obrta, neće biti ništa. Šveđani su digli sidro, pa je Baždar opet ni na nebu ni na zemlji.

Španski medij podseća da je Saragosa prethodno imala još dva neuspela pokušaja da proda nekadašnjeg fudbalera Partizana. Sankt Galen je prvi stavio na sto prilično korektnu ponudu, zasad najbolju koja je stigla na Romaredu ovog leta: 2.000.000 evra sa lako ostvarivim bonusima. Ali su se pregovori otegli i švajcarski klub je izgubio strpljenje, pa je u međuvremenu potpisao drugog napadača, Andrina Huncikera iz Bazela, čime je ta vrata zauvek zatvorio.

Sa druge strane, austrijski Šturm iz Graca je nudio samo pozajmicu s opcijom otkupa od milion evra, što su na Romaredi glatko odbili kao potcenjivačku ponudu, očekujući da će izvući znatno više novca. Koren problema leži u tome što se želje uprave Saragose i realnost na tržištu uopšte ne poklapaju. Čelnici kluba po svaku cenu žele da povrate makar približno onih 3.000.000 evra koliko su platili za nekadašnjeg špica Partizana, vodeći se logikom da mu mladost i nastup na Svetskom prvenstvu (iako je skupio svega 30 minuta) i dalje na ceni.

Međutim, svi potencijalni kupci vrlo dobro znaju da je Baždarova epizoda u Španiji bila ispod svih očekivanja, a da se ni na pozajmici u Poljskoj nije proslavio, zbog čega niko ne želi da ulazi u rizik i plaća milionsko obeštećenje za igrača koji je van forme.