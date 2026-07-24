Ćus Bueno o NBA Evropi: Umesto da se bojimo, trebalo bi da sarađujemo

Funkcioner elitnog takmičenja govorio je za Stream Time Sport o budućnosti evropske košarke. "Pre nego što sam došao ovde, pojedini vlasnici evroligaških klubova bili su skeptični prema svemu što dolazi iz NBA. Ako NBA dolazi i prikuplja milijarde i ako dolazi, a dobar je u poslovanju, onda zašto bismo se plašili? Umesto toga, trebalo bi da istražimo mogućnost saradnje. Ako nam je cilj da povećamo prihode za 100 posto, onda je možda najbolji način da sarađujemo. Možda i nije, ali to treba istražiti".

I njemu je jasno da je samo pitanje vremena kada će NBA Evropa zaživeti. "Dolaze, znam da su u procesu. Još rade na gradovima, sponzorima i drugim stvarima, ali dolaze. Budimo otvoreni i da vidimo kako to možemo da iskoristimo. Ako budu postojale dve lige, onda moramo da se takmičimo. To je u Redu, ali će konkurencija podeliti tržište. Ako možemo da izbegnemo to, a moja odgovornost, kao nekog ko zastupa interese vlasnika klubova, partnera, sponzora i televizije je da makar pokušam".

Nastavio je da priča o potencijalnoj saradnji.

"Voleo bih da sam ovde bio pre tri godine. Mislim da bi pravi pristup bio da NBA postane partner Evroligi. Mi već imamo najveće brendove i klubove, najveće baze navijače i gradove. Temelji kod nas postoje, a onda pred investitore izlazite sa sigurnošću i najboljim klubovima u Evropi. Po meni je to najbolje".

Ipak, kako se da naslutiti iz njegove izjave saradnja je još daleko.

"Oni imaju svoj model, mi imamo naš. Da bi se ta dva modela uklopila, obe strane će morati da naprave određene promene. Cilj je da se nađi način, kako bi svi bili pobednici. Nismo stigli još do toga i moramo mnogo puta još da sednemo za sto, razgovaramo, bdemo velikodušni i fleksibilni", istakao je Bueno.