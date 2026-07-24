Pirlo novi selektor Italije! Drugarska priča, jeftinija opcija i dugoročni plan
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 16:26
Odbio je Pep, Ančeloti je zauzet - na kraju, eto ga Andrea
Pokušali su Italijani da privole Pepa Gvardiolu da sedne na klupu tamošnjeg nacionalnog tima, ali posle čitave sage na kraju dobili su odričan odgovor. Jedan od najboljih trenera u istoriji odlučio je da odbije Italijane posle razgovora sa Paolom Maldinijem i Leonardom. Pričalo se da su mu nudili 10.000.000 evra godišnje, da je Pep hteo duplo više, što nije potvrđeno, ali je dosta i realno. Bilo kako bilo, Gvardiola hoće i na odmor, zbog čega je i napustio Mančester siti, pa na kraju jedan i jedan daju dva.
Pozvali su i Karla Ančelotija u jednom trenutku da vide kakvo je stanje sa njim i Brazilom, ali on svakako ima ugovor na još dve godine, zbog čega su i od njega dobili jedno lagano "ne". Zato su odmah se okrenuli slabijim opcijama, onima koji su dostupni i onima koji su domaći. Knjiga je spala na samo jedno slovo i sada je sve jasno – Andrea Pirlo je novi selektor Italije!
Izabrane vesti
Kako se svi relevantni mediji, sve je završeno i pitanje je trenutka kada će nekada jedan od najboljih vezista sveta biti zvanično predstavljen. Očekuje se da će ugovor potpisati do 2030. godine, pa se očekuje da vodi nacionalnu selekciju kroz dva kruga kvalifikacija i Evropsko i Svetsko prvenstvo, ako se tamo plasiraju. Što je za njih postala rak-rana. Tako će naslediti Đenara Gatuza, nekadašnjeg saigrača i desnu ruku u veznom redu Milana i reprezentacije, koji je podneo ostavku i otišao posle ispadanja u baražu za plasman na nedavno završeno Svetsko prvenstvo.
Trenutno radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u klubu Junajted FC, koji je preuzeo u julu 2025. godine, ali to neće biti nikakav problem jer će lako doći do prekida saradnje, da bi se koncentrisao samo na reprezentaciju Italije. Kakve su se cifre pominjale oko Gvardiole, dobro su na kraju i finansijski prošli, ako je za neku utehu. Prema informacijama iz Italije, zarađivaće 1.500.000 evra godišnje kao selektor. To je daleko manje nego što je tražio Pep Gvardiola, skoro 20 puta manje, ili što bi tražili Ančeloti, Mančini ili Antonio Konte.
Nije do sada imao neku blistavu trenersku karijeru jedan od najboljih veznih igrača u istoriji. Vodio je Juventus i osvojio Kup Italije, bio je trener i u Turskoj gde je sedeo na klupi Karagumruka, a šef stručnog štaba bio je i u Sampdoriji.
Italijani pišu da je trenutno najvažnije to što ima vrhunske odnose sa Maldinijem i Leonardom, bivšim saigračima u Milanu i dobrim prijateljima. Zajedno planiraju velike promene u Italiji generalno, ne samo u seniorskoj reprezentaciji, nego i u mlađim kategorijama.