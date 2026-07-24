Holanđanin vadi Belgiju: Van Bomel obećao naporan rad, posvećenost i poštenje

Van Bomel je bez angažmana od odlaska iz Antverpena na kraju sezone 2023/24. Već u prvoj sezoni na klupi doneo je klubu prvu titulu prvaka Belgije posle čak 66 godina. Antverpen je naredne sezone ispao u grupnoj fazi Lige šampiona, kada je osvojio samo tri boda u šest utakmica, a Van Bomel je napustio klub po završetku sezone, pošto je ekipa bila treća u regularnom delu prvenstva, a potom završila kao šesta u plej-of grupi za šampiona. Bio je slobodan duži period i sada nekako pravo niotkuda preuzima Belgiju.

Trenersku karijeru započeo je kao selektor reprezentacije Holandije do 17 godina, zatim je radio kao pomoćni trener reprezentacija Saudijske Arabije i Australije, bio deo omladinskog pogona PSV Ajndhovena, a potom preuzeo i prvi tim holandskog velikana.

Fudbalski savez Belgije potvrdio je da će 49-godišnji stručnjak naslediti Rudija Garsiju i zvanično preuzeti tim 15. avgusta, sa zadatkom da predvodi reprezentaciju kroz kvalifikacije i završnicu Evropskog prvenstva 2028. godine. Nekadašnji vezista Bajerna i Barselone radiće uz pomoćnike Boudevajna Zendena, Martena Martensa i Rejnira Robemonda.

Kratko se oglasio i holandski stručnjak.

"Velika je čast postati selektor Belgije. Zahvaljujem Fudbalskom savezu Belgije na ukazanom poverenju. Belgija ima izvanredne igrače i ogroman potencijal. Zajedno sa stručnim štabom želimo da izgradimo tim koji će biti disciplinovan, ambiciozan i dovoljno hrabar da se nosi sa najboljim reprezentacijama sveta. Uspeh nikada nije zagarantovan, ali naporan rad, poštenje i posvećenost jesu. Daćemo sve od sebe da ekipa svakog dana napreduje i da belgijski narod bude ponosan na nju. Radujem se susretu sa igračima, stručnim štabom i navijačima, kao i početku ovog novog poglavlja", rekao je Van Bomel.

Jedini Holanđanin koji je vodio Belgiju pre njega bio je Dik Advokat, takođe bivši selektor Srbije, koji je na klupi tog nacionalnog tima sedeo kratko, samo pet utakmica.