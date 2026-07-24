NNN - Neko u Partizanu bi trebalo da porazgovara sa Žeom

Mora bolje, ali mora i – ozbiljnije. Ko je gledao konferenciju Saše Ilića posle meča protiv UNA Štrasena mogao je da vidi izraz lica legendarnog kapitena Partizana koji je bio zadovoljan samo pobedom (4:0). Sve ostalo je bilo problematično. Rekao je Saša da ga niko od igrača nije impresionirao toliko da ga vidi kao startera na svakoj utakmici.

Rekao je i da neki igrači koji su ušli u igru protiv Luksemburžana moraju da imaju veći stepen odgovornosti i tu u oko prvi upada Že. Brazilac je u igru ušao u 64. minutu umesto Erika Kojzeka, imao dobru priliku da se upiše u strelce, ali je nekoliko minuta ranije pokazao ono što nikako ne bi smeo – sebičluk. Igrao se 75. minut kad je Že dobio loptu od Bogdana Kostića, otišao maltene u mrtav ugao i iz samo njemu znanog razloga šutirao, umesto da uposli Nemanju Trifunovića koji je bio sam na dva metra od gola.