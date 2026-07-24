NNN - Neko u Partizanu bi trebalo da porazgovara sa Žeom

Vreme čitanja: 5min | pet. 24.07.26. | 16:00
Da mu stavi do znanja da mora da bude kooperativniji sa saigračima i ozbiljniji kad je na terenu, što do sada nismo videli i to već i te kako iritira Sašu Ilića
Mora bolje, ali mora i – ozbiljnije. Ko je gledao konferenciju Saše Ilića posle meča protiv UNA Štrasena mogao je da vidi izraz lica legendarnog kapitena Partizana koji je bio zadovoljan samo pobedom (4:0). Sve ostalo je bilo problematično. Rekao je Saša da ga niko od igrača nije impresionirao toliko da ga vidi kao startera na svakoj utakmici.
Rekao je i da neki igrači koji su ušli u igru protiv Luksemburžana moraju da imaju veći stepen odgovornosti i tu u oko prvi upada Že. Brazilac je u igru ušao u 64. minutu umesto Erika Kojzeka, imao dobru priliku da se upiše u strelce, ali je nekoliko minuta ranije pokazao ono što nikako ne bi smeo – sebičluk. Igrao se 75. minut kad je Že dobio loptu od Bogdana Kostića, otišao maltene u mrtav ugao i iz samo njemu znanog razloga šutirao, umesto da uposli Nemanju Trifunovića koji je bio sam na dva metra od gola.
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Nešto slično viđali smo i u poslednjoj pripremnoj utakmici u Sloveniji protiv Nafte. Brazilac tada jeste ostavio pristojan utisak, ali je još kako bilo vidljivo da je solirao. Uzimao bi loptu i išao na trojicu, četvoricu protivničkih igrača i pokušavao da ih prođe, bez da gleda gde mu se nalaze saigrači. Čak je bilo i nonšalancije u utakmici prvog kola Mozzart Bet Superlige protiv Zemuna kad je izveo atraktivan potez (rabona), ali u trenucima kad to nije bilo potrebno.
(SITUACIJA IZ 75. MINUTA)
Zbog svega navedenog, neko u Partizanu treba da porazgovara sa Žeom. Da mu stavi do znanja da mora da bude kooperativniji sa saigračima i ozbiljniji kad je na terenu, što do sada nismo videli i to već i te kako iritira Sašu Ilića. Najpre, mora da dovede kilažu u red. Brazilac je zamišljen kao startni špic, njegov dolazak se čekao skoro mesec dana, a onda kad se pojavio bio je fizički nespreman. Neodgovorno. Neozbiljno. Neprofesionalno sa njegove strane.
Da je situacija u klubu drugačija, i da je Partizan iole ozbiljan klub kakav je nekad bio, Že ne bi kročio na teren dok se ne dovede u optimalnu fizičku formu. I ne samo on, nego i Aleks Zeković, Milan Aleksić i Čaka Traore koji su takođe došli sa viškom kilograma. Činjenica da je Partizan dovodio igrače koji su u takvom stanju, dovoljno govori o tome kako izgleda trenutni prelazni rok crno-belih.
Na papiru, Že je profil napadača koji se dobro uklapa sa Erikom Kojzekom, u taktičkim varijantama mogu da igraju zajedno i to je odlično za Partizan. Pričao je Saša Ilić na početku priprema da je Brazilac fudbaler kakav je potreban crno-belima i nema dileme da je tako. Že ima set veština koje Kojzek nema (nisko težište, tehnički bolje obučen i direktniji) i to može da se iskoristi, ali mora i Brazilac da olakša posao stručnom štabu. Za početak da bude – ozbiljniji.