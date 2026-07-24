Paredes: Ne znam da li ću nastaviti, Španija je zaslužila titulu

Bilo je i vreme, reći će mnogi, jer ono što je uradio na terenu, po završetku finalnog susreta, ostaviće veliku mrlju u njegovoj karijeri.

Sramnim ponašanjem u finalu Mundijala zajedno sa Nauelom Molinom , digao je veliku prašinu. Zasluženo je dobio crveni karton posle rvanja sa igračima Španije, ali pet dana posle finalnog susreta u Nju Džersiju, Leandro Paredes kao da je malo ohladio glavu.

Paredes je protekle noći sa Bokom Juniors igrao meč plej-ofa za plasman u osminu finala Kopa Sudamerikana protiv O'Higinsa iz Čilea. Argentinci su slavili sa 1:0 golom Migela Merentijela u 44. minutu i za sedam dana ih očekuje revanš na gostujućem terenu. Paredes je rekao da mu je bilo prijatno zbog toplog dočeka od strane navijača Boke Juniors, ali je svakako upitan i o teorijama koje su kružile o tome kako je Argentina imala povlašćen položaj tokom turnira u SAD, Meksiku i Kanadi.

"Ne obraćamo pažnju na takve priče. Znamo da smo imali veoma dobar turnir, ali Španija je u finalu bila superiorna. Zaslužili su da pobede i zasluženo su šampioni. Mi smo napustili turnir s osećajem gorčine jer nismo ostvarili svoj cilj, ali i ponosni jer smo dali sve što smo imali", kaže Paredes.

Vezista Boke kaže da nije siguran da li će nastaviti da igra za reprezentaciju Argentine posle svega što se dogodilo.

"Ne znam da li sam spreman da nastavim... Ovo je proces koji treba svariti iznova i iznova. Biće to dug proces, da se prihvati sve kroz šta smo prošli. Da, ostvarili smo bitne stvari, ali poraz u finalu će dugo boleti, jer smo bili tako blizu", kaže Leandro. Isto se odnosi i na Lea Mesija, na neki način dao je indiciju da je finale bio poslednji Mesijev meč za reprezentaciju.

"Niko nije želeo kraj. Mislim da je on već doneo odluku. Nadam se da neće biti tako i da će nastaviti da igra, ali odluka je njegova...Šta god njega čini srećnim, čini i nas", dodao je Paredes.