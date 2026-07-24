Barsa blizu dogovora sa šampionom Razvojne lige
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Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 16:29
Dvogodišnji ugovor za nekadašnjeg igrača Bruklina
Ubacila je Barselona ne u petu, već u šestu brzinu. Tim iz Blaugrane promovisao je danas i drugo NBA pojačanje Tajrisa Martina, a dvostruki prvek Evrope već je pikirao novu metu.
Kako javlja španski novinar Ćema de Lukas, Barselona je na dobrom putu da završidvogodišnji angažman s Tosanom Evbuomvanom.
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Nije se rođeni Britanac puno naigrao u NBA karijeri, ali u njegovoj radnoj biografiji stoji da ima osvojenu Razvojnu ligu, čiji je MVP bio u dresu razvojnog tima Šarlota, kao i NBA kup s Njujork Niksima.
Namenja se momak čudnog prezimena klubova, barem na papiru, a kada se pogleda njegov saldo dolazi se do cifre od 50 utakmica i proseka od 7,4 poena i 3,6 skokova. AKo se pogleda pojedinačo, krilni igrač je najviše panse dobio u Bruklinu, gde je u takmičarskoj 2024/2025 na 28 utakmica zabeležio brojke od 9,5 poena, 4,3 skoka i dve asistencije.
Njegov dolazak u Barsu značio bi da tim iz Blaugrane već polako zatvara roster.
Redove katalonskog giganta zadužili su, uz već pomenutog Martina, Džoš Nibo, Džastin Robinson, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude i Aleksander Balcersovski, dok su klub napustili Vil Klajburn, Nikola Laprovitola, Jusufa Fal, Tomas Satoranski, Vili Ernangomez, Majls Noris, Majls Kejl, Huani Markos i Jan Veseli, a očekuje se odlazak i Toka Šengelije.