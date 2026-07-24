Barsa blizu dogovora sa šampionom Razvojne lige

Ubacila je Barselona ne u petu, već u šestu brzinu. Tim iz Blaugrane promovisao je danas i drugo NBA pojačanje Tajrisa Martina, a dvostruki prvek Evrope već je pikirao novu metu.

Kako javlja španski novinar Ćema de Lukas, Barselona je na dobrom putu da završidvogodišnji angažman s Tosanom Evbuomvanom.