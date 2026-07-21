Belgija traži modernog lidera: Van Bomelu najveće šanse, još dva kandidata za novog selektora
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 21:40
Interesantno je da je Simon Minjole jedan od trojice ljudi koji će se najviše pitati o novom strategu
Odlazak dosadašnjeg kormilara Crvenih đavola, Rudija Garsije, dogodio se uprkos plasmanu u četvrtfinale Svetskog prvenstva. Ugovor nekadašnjeg šampiona Francuske sa Lilom koji zvanično ističe 31. jula, neće biti produžen, što je otvorilo vrata za hitnu rekonstrukciju stručnog štaba. Sportski direktor saveza, Vinsent Manert, odlučio je da zadrži dosadašnju strategiju kada je u pitanju dužina saradnje, pa će novi selektor dobiti poverenje za ceo predstojeći kvalifikacioni i takmičarski ciklus, to jest zaključno sa završetkom Evropskog prvenstva 2028. godine.
U potrazi za idealnim rešenjem, belgijska kuća fudbala postavila je vrlo jasne i rigorozne kriterijume. Novi šef struke mora da bude mlađi i moderniji od svog prethodnika, a u zvaničnom profilu kandidata navodi se da se traži izuzetan menadžer ljudskih odnosa sa čvrstim fudbalskim principima, harizmom i izraženom ličnošću sposobnom da izgradi potpuno novi sistem.
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Upravo te uslove u potpunosti ispunjava 49-godišnji holandski stručnjak Mark Van Bomel. Nekadašnji arhitekta istorijskog uspeha Antverpena, sa kojim je 2023. godine osvojio duplu krunu, izbio je na samo čelo liste želja. Van Bomel poseduje preko potreban autoritet, dokazao je taktičku zrelost u belgijskom šampionatu, a šampionski mentalitet izgradio je još tokom vanserijske igračke karijere nastupajući za evropske gigante poput Barselone, Bajerna i Milana.
Ipak, Manert na svojoj skraćenoj listi drži još dva ozbiljna imena. Prva alternativa je domaći stručnjak, 39-godišnji Sebastijen Pokonjoli, koji je skrenuo pažnju na sebe šampionskim rezultatima sa Union Sen Žiloazom, nakon čega je radio u Monaku. Drugo ime je iskusni Danac Tomas Frank, čovek koji je uveo Brentford u Premijer ligu, ali je nakon letošnjeg prelaska u Totenhem dobio otkaz posle samo osam meseci zbog rezultatske krize.
Konačna odluka o novom selektoru biće donesena u najužem krugu čelnika saveza. Pored sportskog direktora Vinsenta Manerta, u ovaj proces su duboko uključeni Pjer Loht, šef fudbalskih operacija, kao i proslavljeni bivši reprezentativni golman Simon Minjole, koji danas obavlja funkciju menadžera unutar saveza. Pregovori ulaze u završnu fazu, a fudbalska javnost u Belgiji s nestrpljenjem očekuje ozvaničenje saradnje sa novim liderom nacionalnog tima.