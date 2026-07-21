Belgija traži modernog lidera: Van Bomelu najveće šanse, još dva kandidata za novog selektora

Odlazak dosadašnjeg kormilara Crvenih đavola, Rudija Garsije, dogodio se uprkos plasmanu u četvrtfinale Svetskog prvenstva. Ugovor nekadašnjeg šampiona Francuske sa Lilom koji zvanično ističe 31. jula, neće biti produžen, što je otvorilo vrata za hitnu rekonstrukciju stručnog štaba. Sportski direktor saveza, Vinsent Manert, odlučio je da zadrži dosadašnju strategiju kada je u pitanju dužina saradnje, pa će novi selektor dobiti poverenje za ceo predstojeći kvalifikacioni i takmičarski ciklus, to jest zaključno sa završetkom Evropskog prvenstva 2028. godine.

U potrazi za idealnim rešenjem, belgijska kuća fudbala postavila je vrlo jasne i rigorozne kriterijume. Novi šef struke mora da bude mlađi i moderniji od svog prethodnika, a u zvaničnom profilu kandidata navodi se da se traži izuzetan menadžer ljudskih odnosa sa čvrstim fudbalskim principima, harizmom i izraženom ličnošću sposobnom da izgradi potpuno novi sistem.